Дочь 101-летней женщины назвала вредные секреты ее долголетия

Жительница Китая Яо Сунпин рассказала, что ее мать в 101 год ведет подростковый образ жизни. Ее слова передает Jam Press.

Сунпин назвала долгожительницу настоящей совой. По вечерам Юэцинь любит смотреть телевизор, поэтому часто ложится спать позже двух часов ночи. Затем она встает около 10 часов утра и выпивает чашку зеленого чая, а позже завтракает.

Обед 101-летняя женщина пропускает, а в шесть часов вечера ужинает. Проголодавшись ночью, Юэцинь часто выбирает вредные перекусы наподобие чипсов.

«Моя мама — как подросток!» — заявила Сунпин.

Она пошутила, что это и является секретом ее долголетия.

Сунин объяснила, что раньше ее мать была очень активной: убирала дом, принимала гостей, много гуляла. Но однажды она упала и сильно повредила руку. Родственники стали выполнять многие домашние обязанности вместо Юэцинь, а она стала тратить освободившееся время на сон днем. Таким образом ее режим дня изменился.

Вопреки ожиданиям, это не влияет на качество сна долгожительницы: по словам Сунпин, она засыпает мгновенно. Кроме того, у нее сохранился и хороший аппетит. Любимое блюдо женщины — желе из водяных каштанов.

Сунпин считает, что для долгой жизни главное — не хорошо есть и спать, а сохранять позитивный настрой.

«Она не злится и не воспринимает все слишком серьезно, не держит обиды», — так дочь сформулировала главный секрет долголетия матери.

