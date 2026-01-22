«Звезда по имени Костомаров». В 70 странах мира покажут фильм о легендарном лингвисте

Осенью этого года на экраны страны выйдет фильм "Звезда по имени Костомаров", посвященный выдающемуся лингвисту, автору знаменитых учебников РКИ и другу "Российской газеты" Виталию Григорьевичу Костомарову. Картину, которая будет переведена на несколько мировых языков, покажут в 70 странах. В фильме откроются самые неожиданные повороты в судьбе большого ученого и основателя Института русского языка имени А.С. Пушкина. Почему Костомаров чуть не оставил филологию? За что его чуть не обвиняли в шпионаже? Где хотели построить Институт Пушкина? Об этом "РГ" рассказала режиссер Любовь Курьянова.

Любовь, сегодня нечасто режиссеры берутся за кино о филологах? У вас есть какие-то личные мотивы? Или ситуация, сложившаяся в мире вокруг русского языка, вас подтолкнула снимать это кино?

Любовь Курьянова: По первому образованию я филолог, кандидат педагогических наук, и уже много лет возглавляю телерадиокомпанию "Русский мир", которая занимается популяризацией русского языка и культуры по всему миру. В качестве режиссера-документалиста я специализируюсь на создании фильмов-портретов, рассказывающих о выдающихся российских писателях, поэтах, деятелях культуры и ученых.

Вместе с коллегами мы работаем над циклом "Созвездие филологов". В 2024 году его открыла картина "Главный русист планеты", посвященная ректору Санкт-Петербургского государственного университета Людмиле Алексеевне Вербицкой. Этот проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Следующий фильм - "Звезда по имени Костомаров" - расскажет об удивительном человеке, академике Виталии Григорьевиче Костомарове, основателе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Мне посчастливилось, я лично была знакома с легендой российской филологии, благодаря фонду "Русский мир", в попечительский совет которого он входил с момента основания и до своей кончины в марте 2020 года. Мы часто записывали его лекции, брали интервью и, конечно, я мечтала снять фильм о Костомарове. Эта мечта стала реальностью благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

В молодости Виталий Григорьевич был денди, увлекался мотогонками, много путешествовал... Каким он предстанет в фильме?

Любовь Курьянова: Надеюсь, что у нас получится глубокое погружение в его жизнь и судьбу, рассказ о пути, который мог бы привести его совсем в другую сторону. Например, мы узнаем, как он, почти оставив филологию, все же завершил обучение в МГУ. Благодаря мудрому наставничеству академика Виктора Владимировича Виноградова.

Фильм затронет и трогательные моменты его прошлого, расскажет, как он встретил День Победы в далеком 1945-м, а также зрители узнают, о чем мечтал и кого любил герой фильма.

В создании этой биографической ленты примут участие самые близкие люди Виталия Григорьевича: его родные, друзья, коллеги и ученики. Мы стремимся сделать фильм таким же новаторским и современным, каким был сам Виталий Григорьевич, человек, опередивший свое время.

Не раскрывая всех интриг, могу лишь намекнуть: в фильме мы используем передовые технологии, включая искусственный интеллект, и, конечно же, ранее неизвестные записи из личных дневников Костомарова, которые впервые увидят свет.

Виталий Костомаров многие годы был бессменным членом Попечительского совета Международного Пушкинского конкурса "РГ", без его уникальной галантности вручение дипломов лауреатам в Белом зале московской мэрии не было бы таким торжественным. В памяти остался его удивительный юмор - чего стоит обязательный тост: "За русский язык, который нас не только кормит, но и поит"… Или провидческое: "Мир, как и природа, находятся в каком-то диком состоянии, когда-то оно обязательно пройдет, и неприязнь к русскому пройдет"...

Любовь Курьянова: Ваш конкурс занимал особое место в сердце Виталия Григорьевича. Его связывала давняя и крепкая дружба с "Российской газетой", что неудивительно, ведь его профессиональная деятельность была тесно связана с миром печати.

Интересно, что тема его кандидатской диссертации звучала так: "Некоторые особенности языка печати как средства массовой коммуникации. На материале современной русской газеты". Это показывает, насколько глубоко он погружался в изучение языка и его роли в обществе.

К слову, Виталий Григорьевич также был членом редколлегии журнала "Русский язык за рубежом", который издавал Институт им. А.С. Пушкина. А представьте себе, до 1990 года этот журнал выходил с виниловыми пластинками! На них были записаны лингафонные уроки, которые помогали людям по всему миру осваивать русский язык. Это был настоящий прорыв для того времени!

Чтобы в советское закрытое к миру время основать Институт русского языка имени Пушкина, который обучал иностранцев, нужно быть смелым и даже авантюристом? Какие препятствия пришлось преодолеть Костомарову?

Любовь Курьянова: История создания Института русского языка имени А.С. Пушкина была полна неожиданных поворотов и настоящей борьбы. Виталий Григорьевич в своих дневниках вспоминает, что в те годы, когда он только начинал воплощать свою смелую идею, нашлись люди, которые пытались его дискредитировать.

Представьте себе: на Костомарова обрушились обвинения в шпионаже! Звучало это так, будто он, под видом привлечения иностранцев для изучения русского языка, на самом деле "запускал" в страну вражеских агентов. Для того времени, подобный взгляд на международное культурное сотрудничество был, мягко говоря, неординарным. К счастью, Костомарову удалось достойно отразить эти необоснованные нападки.

Освободившись от этой неприятной истории, он с головой ушел в строительство. Костомаров не просто руководил процессом - он буквально жил им, вникая в каждую мелочь, словно настоящий прораб. Его амбиции простирались далеко за пределы одного здания. Он мечтал создать полноценный кампус, где могли бы комфортно жить и учиться студенты.

Поиск подходящего места для такого грандиозного проекта оказался непростой задачей. Многие предложенные властями участки не соответствовали масштабу замысла. Например, Институт мог оказаться в Химках, но Костомаров выбрал площадку на юго-западе Москвы, на улице Академика Волгина. Тогда это было еще практически чистое поле, район только начинал обретать очертания современного мегаполиса. Именно здесь, в этом месте, и суждено было вырасти одному из важнейших центров изучения русского языка.

Его учебник русского как иностранного называют легендарным… Что было в нем нового?

Любовь Курьянова: Одним из наиболее значительных трудов коллектива Института русского языка имени А.С. Пушкина считается ставший для своего времени прорывом учебник "Русский язык для всех". Он отличался от предыдущих тем, что упор в нем был сделан на коммуникативную составляющую. Сначала идея издать пособие под девизом "Учись общению, а не языку!" вызвала недоумение. Но, как говорил Костомаров, "мы не только умели сочинять, но и защищаться". Учебник под редакцией ректора переиздавался 26 раз и удостоился Государственной премии СССР - по нему в прошлом веке русский язык изучало полмира!

Любовь, вы планируете представить свой фильм миру?

Любовь Курьянова: Фильм "Звезда по имени Костомаров" будет переведен на четыре иностранных языка: английский, китайский, французский, сербский. Его покажут на российских и зарубежных телеканалах, в российских загранучреждениях, в представительствах Россотрудничества, в Русских домах в более чем 70 странах мира. Например, в Институте русского языка имени Пушкина, в экспоцентре "Жемчужина Китай-ШОС".

Почему, как вам кажется, проект был поддержан президентским грантом?

Любовь Курьянова: Этот фильм - именно то, что нам нужно сегодня! В эпоху, когда русский язык во многих странах оказывается под давлением, эта картина станет настоящим глотком свежего воздуха. Она для тех, кто, несмотря на все преграды, продолжает изучать русский язык, кто мечтает читать Пушкина в оригинале и стремится к научным открытиям. Ведь этот фильм - это не только история о великой личности, но и о каждом из нас.