Людвиг ван Бетховен: глухой гений слышал музыку сердцем

Ключевая фигура музыкальной культуры в период между классицизмом и романтизмом - Людвиг ван Бетховен (1770 - 1827). Его творчество оказало значительное влияние на симфонизм XIX и XX веков. Произведения композитора входят в число наиболее исполняемых в мире.

Дед композитора, тоже Людвиг, из Фландрии перебрался в Бонн, где стал придворным музыкантом. Его сын Иоганн там же служил певцом, а женился на дочери повара. Из семерых детей выжили трое. Людвиг с детства играл на альте, клавишных, органе. Отец хотел сделать из сына второго Моцарта, и восьмилетний Людвиг впервые выступил перед публикой. Но его время ещё не пришло.

После смерти деда Людвигу пришлось бросить школу, но он учил языки, много читал. Начал сочинять музыку. Из тех опусов известны три детские сонаты и несколько песен, в том числе "Сурок".

С намерением серьёзно поучиться Людвиг отправился в музыкальную столицу - Вену. Прослушав импровизацию Бетховена (1787), Моцарт предрек ему большое будущее: "Он всех заставит говорить о себе!". Но вскоре умерла мать, на иждивении Людвига остались младшие братья, поэтому он вернулся в оркестр.

Желая продолжить образование, он начал посещать лекции в университете (1789). И в это время приходит известие о революции во Франции. Людвиг откликнулся на неё "Песней свободного человека", в которой есть слова: "Свободен тот, для кого ничего не значат преимущества рождения и титул".

К счастью, у талантливого юноши нашлись доброжелатели. На их средства Бетховен снова отправился в Вену (1792). Брал уроки у Гайдна и Сальери, а также завоевал славу пианиста-виртуоза. Среди столичной публики он сильно выделялся своим внешним видом. Почти всегда его видели небрежно одетым и непричесанным. Кроме того, он отличался крайней резкостью. Однажды, когда он играл в одном из собраний, какой-то господин начал громко разговаривать с дамой. Бетховен оборвал выступление: "Таким свиньям я играть не буду!".

Тем временем сочинения композитора начали широко издаваться и пользоваться успехом. За первые десять лет, проведенных в Вене, было написано двадцать сонат для фортепиано и три фортепианных концерта, сонаты для скрипки, квартеты и другие камерные сочинения, оратория и балет, Первая и Вторая симфонии.

В 26 лет Бетховен начал терять слух. По совету врачей он надолго уединился. Однако покой и тишина не помогли, и композитор осознал, что глухота неизлечима. Подчас он был близок к самоубийству. И всё-таки приступил к работе над новой - Третьей симфонией, которую назовет Героической.

Скрывать глухоту после 1812 года стало невозможно. Но предшествующее десятилетие было самым плодотворным. "Лунную сонату" Бетховен посвятил графине Джульетте Гвиччарди, в которую был влюблен. Опера "Фиделио" в Вене ставилась трижды. Состоялось знакомство с Гёте. Несколько почитателей учредили для композитора нечто вроде стипендии, и материальное положение Бетховена улучшилось, хотя ему пришлось взять опекунство над осиротевшим племянником.

К 1819 году глухота стала полной. Главными творениями последних лет Бетховена стали два самых монументальных сочинения - "Торжественная месса" и Девятая симфония. Когда она была исполнена (1824), публика устроила композитору оглушительную овацию. Бетховен стоял спиной к залу и ничего не слышал. И одна из певиц взяла его за руку и повернула лицом к слушателям. Люди махали шляпами, выкрикивали приветствия. Овация длилась так долго и бурно, что присутствовавшие полицейские чины оторопели - подобные восторги полагались только особе императора.

Когда Бетховен умер, больше двадцати тысяч человек шли за его гробом