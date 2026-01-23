«Жизнь казалась идеальной»: как знаменитая телеведущая потеряла все и оказалась на дне

В 1990-х годах вся Великобритания была по уши влюблена в телеведущую Гейл Портер. Миловидная блондинка с большими зелеными глазами снималась в детских и музыкальных шоу и появлялась на обложках крупных журналов. В начале 2000-х репутация телезвезды сильно пострадала: виной тому стало ее откровенное фото, которое выставили в центре Лондона. После этого Портер ждал еще один удар: она услышала от врачей страшный диагноз, который поставил крест на ее карьере телеведущей. Оставшаяся без работы Портер с трудом сводила концы с концами, лишилась крыши над головой и в итоге попала в психиатрическую клинику. Подробнее о том, как некогда успешная телезвезда оказалась на дне и как она пытается вернуться к нормальной жизни, — в материале «Ленты.ру».

© Соцсети

«Она была недосягаемым эталоном красоты»

«Мой друг спросил меня, что я собираюсь делать в это Рождество. Я сказала, что у меня нет никаких планов», — написала в конце ноября 2025 года Гейл Портер в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Позже 54-летняя бывшая телеведущая уточнила, что планы на праздник у нее все же есть: утром она пойдет гулять с собакой соседей, обменяется теплыми словами с людьми, которых встретит по пути, после чего вернется домой, наденет пижаму и весь оставшийся день будет смотреть фильмы. Рядом с ней, как обычно, будет ее любимая спутница — кошка Зигги. Ни родственников, ни друзей Портер в этот день не ждала.

Одиночество для бывшей телезвезды — уже привычное состояние: ее мать и отец умерли, а единственная дочь Хани выросла и живет отдельно. Постоянной работы у Портер нет, иногда она участвует в мероприятиях благотворительных фондов, во время которых помогает людям, которые нуждаются еще больше, чем она сама. Чаще всего Гейл делает это безвозмездно.

Бывшая телеведущая Гейл Портер

Когда-то у Портер был собственный дом, но сегодня она снимает квартиру. Бывшая телезвезда не тоскует по прошлому и радуется простым вещам — в частности, тому, что у нее есть место, где она может спать. «Когда я оказалась на самом дне, я поклялась, что никогда не буду жаловаться на свою жизнь, если у меня будет крыша над головой. И сейчас она у меня есть. (…) Я очень счастлива», — уверяет она.

Еще два десятилетия назад ее жизнь была совершенно другой. У Портер было множество фанатов, за ней ухаживали известные музыканты — среди них, например, был вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, и предложений о работе было не счесть. Гейл давала интервью мужским журналам Esquire, GQ и Loaded и позировала обнаженной для их обложек. Казалось, что слава и успех будут с ней всегда.

Портер была одним из главных лиц британского телевидения в 1990-х годах. Она была веселой и энергичной девушкой с широкой улыбкой, мгновенно заражавшей жизнерадостностью всех вокруг. Для маленьких детей она была старшей подругой, а для взрослой аудитории — секс-символом

В сети до сих пор можно встретить признания влюбленных в нее зрителей. «Я был безумно влюблен в Гейл Портер», «Она была недосягаемым эталоном красоты», «Я был без памяти влюблен в нее. Со стороны ее жизнь казалась идеальной», «Будучи подростком, я считал ее горячей штучкой», — такие комментарии оставляют под видео с бывшей телеведущей британцы.

«Я ничего не ела»

Свое детство Портер называет счастливым. Она Шотландии — Эдинбурге. Ее отец владел небольшим строительным бизнесом. Будущая телезвезда росла в пригороде Эдинбурга Портобелло и проводила много времени на берегу моря. Больше всего ей нравились три вещи: школа, пляж и мороженое. По ее словам, она была милым, умным и довольным жизнью ребенком.

В школе Портер занималась всем, к чему лежала ее душа: училась играть на скрипке и фортепиано, танцевала чечетку, занималась балетом, играла в бадминтон, прыгала на батуте. Она даже получила черный пояс по карате. Однако отношения с одноклассниками у нее не складывались: ей дали прозвище Чванливая Портер — за то, что она поднимала руку еще до того, как учительница заканчивала вопрос.

В подростковом возрасте у Гейл развилась дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно зацикливается на особенностях своего тела. Причиной тому стал отец, который часто называл ее пухленькой. Портер начала ограничивать себя в питании и сильно похудела, однако окружающие не воспринимали это как проблему и даже поощряли ее отказ от еды.

Телеведущая Гейл Портер (в центре) с финалисткой конкурса «Молодые портные» Эммой Робертсон (справа) и победительницей Андреа Мэннинг, 1999 год

Главной мечтой Гейл Портер было попасть на телевидение. Окончив школу, она поступила в колледж Вест-Хертс в Англии, где изучала медиапроизводство. В свободное от учебы время девушка подрабатывала официанткой в ресторанах и барах, а также за плату присматривала за детьми. Параллельно с этим она заваливала телеканалы письмами с просьбой взять ее на работу.

В 1994 году Гейл окончила колледж и начала работать на съемочных площадках различных телешоу — пока в качестве ассистентки. Портер приносила режиссеру кофе и еду, помогала перетаскивать оборудование и выполняла мелкие поручения. Тем не менее вскоре девушке улыбнулась удача: ее пригласили сыграть небольшую роль в драматическом сериале «Остановка сердца» (Cardiac Arrest).

После этого по совету подруги она сходила на кастинг в популярное детское шоу «Полностью забронировано» (Fully Booked), выходившее на канале «Би-би-си». Портер не надеялась на успех, но продюсерам она понравилась, и ее взяли в проект. Гейл оказалась прирожденной ведущей: зрители, посмотревшие первые выпуски, были в восторге от ее задора и непосредственности.

Вскоре Портер начали приглашать в другие программы. Она стала ведущей популярных в Великобритании детских шоу «Я готов!» (Up For It!) и «Еще в строю» (Live & Kicking). Также некоторое время она вела образовательную программу «Как это сделать» (How 2)

Передачей, благодаря которой о Портер узнала вся страна, стало музыкальное шоу «Вершина популярности» (Top of the Pops) на канале «Би-би-си». В эфире программы выступали главные на тот момент поп- и рок-группы Великобритании. Еще одним заметным проектом в ее карьере стало участие в шоу «Большой завтрак» (The Big Breakfast) на канале Channel 4, с которого начиналось утро миллионов британцев.

Телеведущая Гейл Портер (четвертая слева) на съемках шоу «Вершина популярности» (Top of the Pops) вместе с участниками групп Texas, Travis и Hepburn

К концу 1990-х годов Портер, за плечами которой уже была работа во множестве шоу, стала суперзвездой. Она поселилась в модном районе Лондона — Сохо, известном своей бурной ночной жизнью. Одновременно с этим британка продолжала сбрасывать вес. «Я почти ничего не ела. (…) Люди говорили: "Ты похудела, выглядишь великолепно". Я думала, что стану востребованнее и счастливее», — объяснила она.

В погоне за идеальной фигурой Гейл довела себя до анорексии и голодных обмороков. Однажды она потеряла сознание в спортзале во время тренировки. После этого фитнес-тренер на время запретила ей заниматься и даже приносила телезвезде домой еду и насильно кормила ее

«Это было мерзко»

Портер до сих пор в подробностях помнит день, когда ее жизнь разделилась на до и после: воскресенье, 9 мая 1999 года. Она встала утром и пошла в ванную чистить зубы, краем уха слушая выпуск новостей на канале «Би-би-си». Внезапно один из ведущих назвал ее имя. «Новости "Би-би-си"? Это довольно серьезно. Почему они говорят обо мне?» — удивилась Гейл.

Она подошла к окну и увидела, что возле ее дома толпятся журналисты и фотографы. Ошарашенная этим зрелищем Портер села у телевизора и узнала причину: кадр из откровенной фотосессии для журнала FHM, в которой она недавно приняла участие, спроецировали на здание Вестминстерского дворца в Лондоне. Конечно, Портер никто не предупредил, что снимок выставят на всеобщее обозрение.

На фото полностью обнаженная Портер стоит спиной к камере. В подписи к кадру британцев призывали проголосовать за телеведущую в опросе, посвященном самым сексуальным женщинам мира

«Это был большой пиар-ход для журнала, и единственный человек, которого не уведомили обо всем, была та, чье изображение они использовали», — посетовала Портер. Следующие несколько дней она провела дома, потому что ей было стыдно показаться на людях. Когда телезвезда решила наконец выйти, то заметила, что отношение к ней изменилось: прохожие на улице перешептывались и показывали на нее пальцем.

Я старалась не выходить из дома поздно вечером, потому что пьяные люди могли ко мне подойти и сказать: «Я видел твою задницу». Это было мерзко Гейл Портер бывшая телеведущая

Телеведущая Гейл Портер на фотосессии в 1999 году

Портер не нашла утешения и у коллег. Когда она участвовала в популярной телевикторине Never Mind the Buzzcocks (в переводе с английского языка означает «Не обращай внимания на Buzzcocks»; Buzzcocks — британская рок-группа 1970-х годов), то ведущий шоу Марк Ламарр внезапно обратился к ней с вопросом: «Если ты не собираешься показывать нам свою задницу, какой смысл тебе здесь находиться?»

Телезвезда не поверила своим ушам. «Я была так потрясена! Там была живая аудитория, и я подумала: "Боже, это ужасно". Все смеялись, никто за меня не заступился», — вспоминала Портер неприятный эпизод. Уязвленная грубым комментарием ведущего, она не смогла ему ничего ответить. После съемок Гейл быстро собрала вещи и ушла. Всю дорогу до дома она плакала.

Выпуск FHM с откровенными снимками Портер стал одним из самых популярных за всю историю журнала: за два месяца было продано более миллиона копий. Причем издателям FHM это не стоило практически ничего: ведущая снялась для них бесплатно. «Я была новичком в индустрии, и когда мне сказали, что не будут платить за съемки, я решила, что они никому не платят. Я была легкой мишенью», — объяснила Гейл.

«Мне казалось, что я все делаю неправильно»

В начале 2001 года Портер познакомилась с гитаристом британской рок-группы Toploader Дэном Хипгрейвом, и вскоре между ними завязался бурный роман. Летом того же года они поженились. Вскоре у них родилась дочь Хани. Супруги часто выходили вместе в свет и производили впечатление счастливой пары, однако на самом деле за закрытыми дверьми они ссорились и скандалили. Их брак распался в 2004 году.

После рождения дочери у Гейл началась послеродовая депрессия. «Я чувствовала себя неполноценной. Мне казалось, что я все делаю неправильно, и я не могла перестать плакать. Это было ужасно для Дэна. Если бы я была на его месте, я бы бросила себя еще раньше», — призналась она

Несмотря на скандал с обнаженным фото на Вестминстерском дворце и проблемы в личной жизни, Портер продолжала оставаться востребованной на телевидении. В 2005 году она вместе с исследователем паранормальных явлений Крисом Флемингом работала над проектом «Мертвые знаменитости: встречи с привидениями» (Dead Famous: Ghostly Encounters), по сюжету которого они должны были путешествовать по США и искать призраков известных умерших людей.

Во время съемок телеведущая заметила, что у нее начали выпадать волосы. Британка сходила к врачу и узнала, что у нее алопеция, и остановить этот процесс уже нельзя. Больше всего она боялась, что трехлетняя Хани, увидев ее облысевшей, сильно испугается.

Гейл Портер с мужем Дэном Хипгрейвом (слева) и дочерью

Носить парик телезвезда не хотела, потому что чувствовала себя в нем некомфортно. Когда Гейл спрашивала у друзей, выглядит ли она без волос странно, ее заверяли, что она по-прежнему красива, и она успокаивалась. Но мир телевидения отказался принять ее в новом образе. Портер перестали приглашать в проекты в качестве ведущей, а предлагали только передачи, где она рассказывала бы о болезни, лишившей ее волос.

На такие предложения Портер отвечала отказом, в результате чего телеканалы совсем потеряли к ней интерес. Разведенной женщине нужно было обеспечивать себя и дочь, поэтому она искала любые способы заработка, но ей мешала известность. «Я пыталась устроиться в библиотеку и книжный магазин, но мне говорили: "Ты не можешь этим заниматься, ты же Гейл Портер!"» — вспоминала она.

Не имея возможности обеспечивать дочь, Портер отдала ее на воспитание бывшему мужу. В конце концов бывшая телеведущая стала работать в благотворительном магазине, но об этом вскоре узнали репортеры, и в газетах вышли разгромные статьи с заголовками в духе «Посмотрите, что случилось со звездой!» Из-за травли прессы у нее развилась депрессия

По словам Портер, в 2011 году она достигла самого дна. Устав от отсутствия работы и безденежья, от издевательств СМИ, она написала тогдашнему бойфренду, что больше не хочет жить. Он испугался, что она может покончить с собой, и предложил ей встретиться в пабе, а после этого позвонил в полицию и сообщил, что его подруга может причинить себе вред.

Когда Портер вошла в паб, следом за ней туда зашли четверо полицейских. Они задержали бывшую телеведущую и насильно отправили ее в психиатрическую клинику, где она провела 28 дней. Бывшую телезвезду поместили в палату с буйными пациентами, среди которых, например, был мужчина, убежденный, что он Иисус Христос, и постоянно накачивали препаратами.

«Я была идиоткой»

Когда Портер попала в психиатрическую клинику, новость о ее проблемах со здоровьем разлетелась по всей стране. После выписки надежды найти работу уже не осталось. Жизнь бывшей телезвезды продолжила катиться под откос: у нее больше не было денег, чтобы снимать жилье, она осталась одна и без крыши над головой. Несколько ночей Гейл провела на скамейке в лондонском парке Хампстед-Хит.

Мне было холодно и страшно. Я прятала лицо, чтобы никто не мог меня узнать. Это были самые страшные ночи в моей жизни. (…) Я почти не смыкала глаз. Я боялась, что меня убьют или изнасилуют Гейл Портер бывшая телеведущая

Чаще всего она ночевала у друзей — спала на диване в гостиной или в свободной спальне. Одновременно с этим росли долги Портер по налогам. «Я была идиоткой. Мне продолжали приходить письма со счетами, но вместо того, чтобы разобраться с ними, я просто клала их нераспечатанными под подушку. Я бежала от ответственности, и от этого все становилось только хуже», — признавалась бывшая телеведущая.

В итоге Портер подала заявление о банкротстве, и в 2017 году с нее списали все долги. С того момента началась новая глава в ее жизни. Историей ее взлета и падения заинтересовался «Би-би-си» — канал выпустил документальный фильм «Быть Гейл Портер», в котором обанкротившаяся бывшая телезвезда впервые публично говорила об алопеции, депрессии, анорексии и других жизненных испытаниях.

В 2020 году документальный фильм «Быть Гейл Портер» был удостоен престижной премии BAFTA, которую вручают за достижения в области кинематографии и телевидения

Недавно Гейл Портер начала заниматься стендапом, теперь она выступает по всей стране и в своих монологах с юмором рассказывает обо всем, что ей пришлось пережить. Бывшая телезвезда также работает над мемуарами, на основе которых планируют снять фильм. Но ее основное занятие — благотворительность: она сотрудничает с организациями, которые помогают бездомным и людям с психическими расстройствами.

Бывшая телеведущая Гейл Портер и принц Уильям на благотворительной акции по борьбе с бездомностью в Великобритании

Главной же своей гордостью Портер считает дочь, которая недавно c отличием окончила университет. По словам бывшей телезвезды, Хани совсем не похожа на нее: «Она яркая и смешная, но при этом благоразумная, с головой на плечах. (...) Она считает меня взбалмошной. Она знает, что я переживаю из-за вещей, из-за которых она бы переживать не стала. Она за мной присматривает».

На улице к Портер часто подходят люди, узнавшие ее историю благодаря фильму «Би-би-си». Они спрашивают, как у нее дела, и предлагают обняться. Некоторые делятся с бывшей телезвездой своими проблемами. Она старается им помочь как может. Ей приятно, что люди чувствуют себя комфортно рядом с ней и не боятся открываться.

Когда в ноябре 2025 года Гейл Портер написала, что у нее нет планов на Рождество, друзья и незнакомцы завалили ее предложениями отметить праздник с ними. Однако она отказалась. Бывшая телезвезда подчеркнула, что провести Рождество в одиночестве — ее личный выбор

Больше всего она не любит, когда на улице или в интернете ее начинают жалеть из-за всего, что она пережила. Также Портер не нравится, когда незнакомцы восхищаются тем, что она взяла себя в руки после болезни, увольнения и других испытаний судьбы. «Я просто встаю с кровати и двигаюсь — вот и все. Это может сделать любой», — заявляет она.