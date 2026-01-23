Иван III: кто на Руси на самом деле был Грозным

Кто такой русский государь Иван Васильевич Грозный знает каждый. Но вот если бы спросили его самого, кто на самом деле на Руси был Грозным, то он без колебаний ответил – мой дед Иван III. Именно такое прозвище дали великому московскому князю современники и лишь потом оно перешло и закрепилось за внуком, уже царем, который завершил его реформы. 22 января 1440 года, появился на свет первый Государь всея Руси, которого теперь зовем Иван Великий.

Это удивительно, но о детских годах человека, который создал мощное Московское государство, которое именно при нем стали называть Третьим Римом, который сбросил двухвековую зависимость от Золотой Орды, мы ничего не знаем. Кроме того, что родился в браке Василия II Темного и Марии Ярославны – внучки героя Куликовской битвы Владимира Храброго.

Известно еще, что малолетний Иван стал свидетелем княжеской распри за московский престол между отцом и Дмитрием Шемякой. Видел, как последний сумел захватить трон и ослепить Василия II – вот с тех пор тот и получил прозвище «Темный».

А Иван с братом Юрием были тайно вывезены в Муром верным боярином. Исследователи отмечают, что детство Ивана III очень похоже на то, каким будут ранние годы у его потомка Ивана IV. Вне всякого сомнения, что драматические обстоятельства повлияли на характер правления и деда, и внука, оба ставших Грозными.

Впервые полноценно в летописях Иван Васильевич появляется в 12 лет и сразу как сподвижник отца и предводитель военного похода 1452 года. Все противники Василия II разбиты, Дмитрий Шемяка бежал в Великий Устюг, и он отправляет сына окружить недруга и вынудить его сдаться. Так на страницах истории появляется князь Иван Васильевич.

Он становится соправителем Московского государства – слепой отец счастлив, что его отпрыск оказался таким умным и рассудительным, что на него можно опереться в государственных делах. Вскоре, в том же 1452 году, Иван женится на дочери союзника отца, тверского князя, Марии Борисовне.

© Иван III Васильевич. Гравюра из «Космографии» А. Теве, 1575 год

В их браке родятся мальчик – слишком рано умерший впоследствии наследник Иван Молодой, и дочь Александра. Но любимая супруга внезапно и подозрительно скончается в 1467 году. И это еще одна параллель с биографией внука и полного тезки – у того также подозрительно, скорее всего от отравления, умрет первая и любимая жена Анастасия Захарьева-Юрьина.

Иван III в это время уже будет полновластным правителем – на престол взойдет 28 марта 1462 года. И продолжит дело собирания русских земель. В центральной и северной Руси это сделать будет проще, поскольку все удельные князья, оставаясь формально самостоятельными, давно уже были зависимы от Москвы.

Но постепенно и они теряли даже формальную независимость. Вначале в 1462 году Ярославское княжество вошло в состав государства – тамошний князь Александр Брюхатый продал его Ивану III. Потом в 1474 году удалось выкупить остатки Ростовского княжества.

Самая ожесточенная борьба шла с Новгородом Великим. Там были две сильные партии – промосковская и пролитовская. Спор разрешился военным походом 1478 года, который возглавил сам Иван III. После победы вечевой колокол, это символ новгородской феодальной вольности, был вывезен в Москву, а государство по территории увеличилось сразу в два, и даже больше, раза. Отныне Новгородом управлял наместник великого князя.

А потом была Тверь – вечный соперник Москвы и претендент, чтобы стать центром собирания русских земель. Но к правлению Ивана Васильевича она уже не была столь влиятельным княжеством, к тому же и многие тверичи стремились под сильную руку, что давало спокойствие. В 1485 новым наместником княжества стал наследник Иван Молодой.

© Московский Кремль при Иване Великом

Теперь настало время забирать то, что присвоило себе Великое княжество Литовское, пока Русь два века приходила в себя после монгольского нашествия. В 1497 году удалось забрать Вязьму и Верхнеокские мелкие княжества. Ближе к концу правления Ивана III к Москве отойдут Чернигов, Гомель, Брянск и Новгород-Северский.

Но главным свершением стало освобождение зависимости от Золотой Орды. Она уже не была тем могущественным и монолитным государством времен хана Батыя. Ее давно раздирали усобицы, образовались ханства, подчиненные Сараю лишь формально. И все равно это было еще мощное в военном плане образование.

Москва по мере своего усиления все более игнорировала свои обязанности по отношению к ней. И при любой возможности стала огрызаться. Как начала это делать при Дмитрии Донском, так и потом продолжила. И копила силы. В результате правления Ивана III, который давно перестал просить ярлык (разрешение) на правление, они оказались достаточными.

Но и в Орде появился хан Ахмат, который довольно успешно противостоял как внешнему врагу – тимуридам, так и умел подавлять внутреннюю смуту. То, что Москва перестала платить дань считал делом возмутительным, ведь ему нужны деньги для внешних войн. Долгое время оба правителя, беспокоя друг друга, не рисковали доводить дело до прямого военного столкновения.

Но в 1480 году Ахмат все же двинулся на Русь и потребовал уплатить дань за семь лет. Произошло знаменитое «великое стояние» на реке Угре. Ордынский владыка так и не решился напасть на Ивана III. Тот тоже не начинал активных действий сам. В результате Московское государство освободилось от зависимости, которое продолжалось с момента нашествия Батыя, без единого выстрела.

Величие Ивана III виделось уже во всем. После смерти обожаемой первой жены в 1460 году он вторично женился на принцессе из последней византийской династии Софье Палеолог. Это мы называем средневековое государство Византией, но это не что иное как Восточная Римская империя, которая пережила Западную на тысячу лет.

Это сильно упрочило международное положение молодого государства и дало право Москве считать себя преемницей великой империи. Новым гербом страны станет двуглавый орел, бывший гербом последних византийских императоров. Именно тогда старец Филофей и сформулировал теорию «Третьего Рима», которая будет философией всего Российского государства.

Поскольку Иван Васильевич собрал разные княжества в единое целое, то потребовались и единые законы. Так впервые после Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха появляется свод законов – «Судебник» 1497 года. И это уже мощный признак единого государства.

Да и сам правитель отныне с полным правом впервые в истории возьмет себе титул Государь всея Руси. А потомки станут именовать Иваном III Великим, передав прижизненное прозвище Грозный уже его внуку.