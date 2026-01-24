Потомки Емельяна Пугачева: какие унизительные фамилии они носили

Когда звездой советской эстрады стала Алла Пугачева, многие ошибочно искали в ее фамилии отголоски казацкой вольницы. Но судьба настоящих потомков Емельяна Пугачева — не сцена, а трагическая история, растянувшаяся на десятилетия заточения и забвения.

Две жены в тени бунтаря

Личная жизнь предводителя Крестьянской войны была столь же бурной, как и его восстание. Первая жена, Софья Недюжева, родила ему сына Трофима и дочерей Аграфену и Христину. Устав от бесконечных авантюр мужа, она сама выдала его властям в 1772 году, обрекая себя на нищету. Однако, когда Пугачев, объявив себя «царем Петром III», взял Казань, он освободил семью из тюрьмы и возил за войском в отдельной палатке.

Еще до этого, в разгар восстания, Пугачев по совету казаков женился во второй раз — на 17-летней Устинье Кузнецовой. Обвенчавшись с ней как «император», он провозгласил девушку «государыней», но их брак продлился всего десять дней. Устинья, сомневавшаяся в царском статусе мужа, была вскоре схвачена правительственными войсками.

Пожизненное заточение в Кексгольме

После казни Пугачева в 1775 году его семьи постигла жестокая участь. Несмотря на формальную непричастность к бунту, обе жены, сын и дочери были приговорены к вечному заключению в казематах Кексгольмской крепости (ныне Приозерск). Императрица Екатерина II повелела навсегда изгладить саму память о мятежнике: всем им было запрещено носить фамилию Пугачевых.

Более 30 лет Софья и Устинья, две женщины, связанные судьбой с одним человеком, делили одну тюремную камеру в Круглой башне. Здесь же выросли их дети. Жизнь в застенках была мрачной: дочь Аграфена стала жертвой насилия со стороны коменданта крепости. Лишь в 1803 году император Александр I, посетив крепость, смягчил их участь, разрешив жить в городе, но под строгим надзором. Устинья умерла в 1808 году, Софья — примерно в то же время. Их дети провели в неволе всю жизнь: последняя из них, Аграфена, скончалась в 1833 году, отбыв в заключении 58 лет.

Тайна потомков: Дураковы, Остолоповы и другие

Екатерининская месть распространилась и на дальнюю родню. Брат Пугачева, Дементий, сохранивший верность престолу, был вынужден сменить фамилию на Иванов. Другим родственникам, по распространенной версии, были даны унизительные фамилии: Дураковы, Остолоповы, Объедовы — практика, нередкая для наказания «государственных преступников». Некоторые из этих родов, однако, добились успеха: например, Алексей Остолопов стал командиром эсминца в Первую мировую войну.

Источники указывают и на другие фамилии, под которыми могли скрываться потомки: Сарычевы, Фомины, Фомичевы, Даниловы, Сычевы. Краеведы упоминают даже праправнука Павла Данилова, оказавшегося в эмиграции в Австралии.

Легенды Дона: 126-летний сын и внук-долгожитель

Народная молва породила и откровенные мифы. На Дону существует легенда о побеге сына Трофима и его долгой жизни под своей фамилией. На одном из кладбищ Ростовской области даже стоит надгробие «Трофима Емельяновича Пугачева» с датами 1760–1886, что означало бы невероятные 126 лет жизни, и с портретом самого Емельяна. В 1960-х годах в Казахстане проживал Филипп Трофимович Пугачев, представленный в прессе как 103-летний внук бунтовщика. Однако историки считают эти истории народным вымыслом, попыткой «присвоить» громкое имя, не имея на то документальных оснований.