Леня Голиков: как подросток стал Героем Советского Союза

Много ли вы знаете подростков, которые всего за год были награждены медалью «За отвагу», медалью «Партизану Отечественной войны», орденом Красного знамени и орденом Ленина? Это высшие награды СССР — не все взрослые и отважные солдаты, прошедшие всю войну, имели такие знаки отличия. А этот мальчишка с гордостью их носил под своим партизанским ватником. Более того, он стал Героем Советского Союза. Но уже посмертно – 24 января 1943 года в бою погиб Лёня Голиков.

Его принято считать пионером-героем, но в реальности он был уже комсомольского возраста – 15 лет, когда началась война и 16 лет — когда погиб. А пионерами считались от 9 до 14 лет. Лёня всего на семь дней моложе героя-комсомольца, молодогвардейца Олега Кошевого. Но вот так закрепилось в истории и сознании людей — уж очень юным и хрупким на вид оказался герой.

О жизни Лёни Голикова данных совсем немного – практически все документы, которые его касались были утрачены во время войны. Долгое время даже ни одной фотографии не было, на тех, что опубликованы изображена младшая сестра Лида, которая одета в солдатскую форму – они были похожи.

Тут нет никакой ошибки, никто ничего не перепутал. Просто военные корреспонденты, чтобы дать хоть примерное представление о внешности героя попросили ее попозировать. А потом, в более поздних публикациях, уже и перестали упоминать, что это не сам Лёня. Но одно настоящее фото потом все же случайно найдут.

© Леонид Голиков // Соцсети

Родился Леонид Голиков в Новгородской области 17 июня 1926 года. Местность и так не самая многолюдная, а деревня Лукино недалеко от Старой Русы и вовсе лишь 30 дворов имела. Сейчас это Парфинский район. Удивительно, но такая не самая заселенная местность дала несколько известных всей стране имен – здесь же родился выдающийся математик Виктор Залгаллер, ставший учителем Георгия Пелермана. Он, кстати, тоже воевал в ополчении.

Отец Лёни, Александр Голиков, работал мастером на лесосплаве, матушка, Екатерина, вела домашнее хозяйство. Сам он имел лишь семь классов образования – тогда была обязательной лишь «семилетка». Может и продолжил учебу, но тяжело заболел отец и нужно было кормить семью. Голиков идет работать на фанерный завод в поселке Парфино.

Родную деревню немцы оккупировали буквально через полтора месяца после начала войны. Однако уже в марте 1942 года Парфино и всю прилегающую местность освободили советские войска. Сразу же начали формировать диверсионный отряд, который бы стал партизанить в еще оккупированных землях.

Лёня попросился тоже и 15-летнему пацану, естественно, отказали. Однако за него вступился школьный учитель Василий Григорьевич Семенов, который оказался там же. Вместе они сумели уговорить начальство, и Лёню Голикова зачислили в 67-й отряд 4-й Ленинградской партизанской бригады, который действовал в Новгородской и Псковской областях.

Первое время выполнял чисто хозяйственные функции – заготовить и нарубить дрова, приготовить на всех обед. Но уже вскоре стали брать и на боевые задания. Подросток оказался неплохим разведчиком, но не только. Уже летом 1942 года на его счету было несколько подорванных мостов, однажды, еще в мае, один вступил в бой с шестью фашистами, двоих уничтожил, остальные бежали. На груди появилась первая награда – медаль «За отвагу».

Одним из ответственных заданий, которые получил Голиков, было сопровождение обоза в 250 подвод в осажденный Ленинград. Недаром потом в этом городе появится улица его имени, ведь доставленные продукты наверняка спасли чьи-то жизни.

А в целом, чтобы понять, что успел сделать Голиков за неполный год пока воевал, стоит перечислить полный список операций, в которых участвовал. Боевые товарищи отмечали, что вместе с ними он взорвал 14 мостов, уничтожил два склада и несколько немецких гарнизонов, 10 автомашин. Вот нападение на одну из автомашин и стало причиной представления Леонида Голикова к званию Героя Советского Союза.

Произошло это 13 августа 1942 года около деревни Варница Стругокрасненского района Псковской области. Разведгруппа, в которую входил Голиков, была на задании у местного шоссе. Появилась машина, Лёня подорвал ее гранатой. Выскочившие офицеры оказали такое яростное сопротивление, что часть из шести партизан отошли. Голиков и еще один боец остались и вышли победителями.

Один из офицеров попытался убежать, сбросив шинель, и ему почти удалось скрыться в лесу. Но тут его настиг Голиков. Увидев, что за ним гонится пацан, еле доходящий до пояса, немец остановился и начал стрелять. В автомате у Лёни было лишь несколько патронов. Не промахнулся. Трофеем стал увесистый портфель с документами.

Помимо портфеля взял еще шинель и фуражку убитого фашиста — удивился роскошным погонам. Провозился некоторое время, так что товарищи уже собирались идти искать. Но тут появился сам.

Как выяснилось, застреленный Голиковым офицер был генерал-майор инженерных войск Ричард фон Ритц (по одной из версий, он раненый выжил и потом был пленен американцами). А в портфеле оказались необычайно важные документы – карты минных полей, отчеты вышестоящему командованию, подробные чертежи немецких взрывных устройств.

Это была невероятная удача! Бумаги немедленно переправили в Москву. Там, ознакомившись с содержимым, распорядились представить всех участников операции к самым высшим наградам. То, что главную роль в получении таких документов сыграл подросток, в Москве не знали. Но именно за этот подвиг Леонид Голиков стал Героем Советского Союза.

Получить Золотую Звезду Лёня не успел, Указ о награждении вышел 2 апреля 1944 года. А 24 января 1943 года юный партизан погиб в бою у деревни Острая Лука Псковской области, пытаясь выйти из окружения. В тот день он был вместе со штабом партизанского комбрига С. Глебова. Тогда вырваться из кольца удалось лишь шести партизанам, комбриг погиб тоже.

Похоронен Леонид Голиков в этом же селе. Его имя знали все школьники Советского Союза, улицы имени юного Героя имеются во множестве городов страны. И много лет назад, и теперь люди приходят в изумление – как же много успел совершить этот мальчишка в свои 16 лет.