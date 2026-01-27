«Время «Камчатки»: почему создатель «Кино» Виктор Цой был кочегаром

Книга "Время "Камчатки" - история о самом малоизвестном периоде частой жизни создателя "Кино".

В середине 80-х Виктор Цой уже был женат, у него подрастал сын Саша. Концертов было немного, в основном "квартирники". И денег на семью не хватало. Он и устроился работать по ночам кочегаром в котельную, которая отапливала дома. Вот таким - разгоряченным, с лопатой на фоне отблесков пламени, но мудро и спокойно рассуждающим о жизни - Виктора Цоя и застал режиссер Алексей Учитель, снимавший фильм "Рок".

А теперь о той поре вышла биографическая книга Андрея Машнина. Ее автор - тоже музыкант, вокалист группы тяжелого рока "МашнинБэнд". В этой котельной на улице Блохина, недалеко от Петропавловской крепости в Петербурге, Машнин трудился как раз начальником. Там же числился и Александр Башлачев. Чем же так манила будущих звезд ленинградского рока работа в котельной "Камчатка"?

В те годы музыкантам, чтобы не считаться тунеядцами, нужно было где-то работать, сделав соответствующую запись в трудовой книжке. Котельная для этого подходила: можно было работать по ночам, а днями - репетировать или играть концерты. Столь же востребованы у рокеров были профессии сторожа и дворника. А по ночам иногда можно было приглашать друзей: поговорить, мягко говоря, поужинать, да обсудить концерты. Или даже писать порой песни - подальше от печей - там, где не очень жарко и шумно…

В книге масса историй, воспоминаний. Есть про жизнь 80-х, быт, характеры… Конечно, и про музыку. Весит книга больше двух кило! А еще во "Времени "Камчатки" около тысячи фотографий. Почти все публикуются впервые. Наконец-то!