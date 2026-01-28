Людмила Титаренко: как сложилась жизнь родной сестры Раисы Горбачевой

В семье Максима и Александры Титаренко росли три ребёнка: старшая Раиса, младший Евгений и средняя дочь — Людмила, родившаяся в 1938 году, спустя шесть лет после Раисы. Сёстры были удивительно похожи внешне: многие, глядя на фотографии Людмилы Максимовны, отмечали её поразительное сходство с будущей первой леди СССР. Как и Раиса, Людмила окончила школу с золотой медалью, демонстрируя блестящие способности, хотя родители, люди мягкого характера, никогда не контролировали выполнение домашних заданий.

Однако характеры и жизненные приоритеты сестёр различались кардинально. Если Раиса с юности была активной общественницей, комсомольским лидером, а затем и членом КПСС, то Людмила, по свидетельству историка Николая Зеньковича, сознательно сторонилась любой публичной деятельности. Она не участвовала в школьных или городских мероприятиях и так и не вступила в партию, возможно, следуя примеру своего отца, до конца жизни оставшегося беспартийным.

Служение медицине

После школы пути сестер разошлись и в профессиональном плане. Раиса отправилась в Москву, на философский факультет МГУ, а Людмила выбрала медицину, поступив в Башкирский медицинский институт. Получив диплом, она на долгие годы посвятила себя работе врачом-окулистом в уфимской поликлинике №41, ведя скромную жизнь провинциального доктора.

Именно её медицинская компетентность стала опорой для семьи в самый тяжёлый момент. В 1999 году у Раисы Максимовны диагностировали онкологическое заболевание. Для лечения она уехала в специализированную клинику в Мюнстере (Германия). Когда врачи заговорили о необходимости пересадки костного мозга, Людмила Титаренко, не раздумывая, предложила стать донором для старшей сестры. К сожалению, спасти Раису Горбачёву не удалось.

Личная драма и семейная стойкость

Трагедия 1999 года стала для Людмилы Максимовны двойным ударом. Пока она находилась в Германии, пытаясь поддержать сестру, в Уфе произошло несчастье. Её супруг, Дамир Аюкасов — талантливый инженер, заслуженный изобретатель РСФСР, создатель знаменитой электробритвы «Агидель», — трагически погиб, упав с лестницы в состоянии алкогольного опьянения.

Их семья, состоявшаяся вопреки разному социальному статусу сестёр, была крепкой. В 1980-е годы, когда Михаил Горбачёв возглавил страну, Раиса Максимовна помогла Людмиле и её семье получить новую квартиру в Уфе. Дамир Аюкасов в то время руководил отделом внедрения новой техники на Уфимском приборостроительном объединении.

Несмотря на потерю мужа, Людмила Максимовна смогла сохранить семью. Их с Дамиром сын получил юридическое образование, построил успешную карьеру и создал собственную семью.