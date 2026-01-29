Юрий Соломин: что человек-эпоха написал в тайном завещании

Когда мы произносим имя Юрия Соломина, мы сразу вспоминаем образ безупречного «русского рыцаря». Человек-эпоха, художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР и единственный российский актер, чьим талантом официально восхищалась королева Елизавета II. Почти семьдесят лет он служил искусству, сохраняя репутацию кристально честного человека. Однако, как оказалось, за маской счастливой легенды скрывались личные драмы, мистические предчувствия и тайны, которые он решился приоткрыть лишь на закате дней...

Малый театр как религия

Для Соломина Малый театр никогда не был просто работой. С 1957 года, когда он, вчерашний выпускник, впервые ступил на эти подмостки (это была роль Флинса в «Макбете») и до своего последнего вздоха в 2024-м, это был его дом. 67 лет верности одной сцене – это было что-то уникальное: в современном мире, где актеры легко меняют площадки и убеждения, этот факт кажется почти невозможным.

Даже в эпоху непростых 90-х, когда Соломина призвали на пост министра культуры РСФСР, он не оставил театр. Полтора года Юрий Мефодьевич жил в изматывающем ритме: до шести вечера он был чиновником в кабинете, после – худруком и артистом в гриме. Он шел во власть не за привилегиями, а чтобы спасти культуру от окончательного развала. И ушел так же тихо, как пришел, когда понял, что совесть больше не позволяет ему участвовать в политических играх...

Та самая встреча...

История любви Юрия Соломина и Ольги Андриановой началась с нелепой случайности, с опоздания, которое стало судьбоносным. На первом курсе Щепкинского училища Ольга вбежала в аудиторию, когда лекция уже началась. Единственное свободное место оказалось рядом с Юрием.

«Вот и вся романтика», — вспоминал Соломин спустя десятилетия.

В тот момент он еще не знал, что эта случайная посадка за одну парту определит его судьбу на следующие 62 года.

Их студенческая любовь прошла без голливудского блеска. У молодого актера за душой не было ни гроша. Вместо роскошных букетов – бутерброд из столовой, который казался самым вкусным в мире... А вместо ресторанов – прогулки по московским улочкам, самое романтичное время...

Ольга была старше на четыре года, обладала статью и роскошной косой, подобных которой Соломин, по его признанию, больше никогда не встречал. Они расписались скромно, без колец – они появились гораздо позже, когда семья уже встала на ноги. Это был истинный «рай в шалаше», который они пронесли сквозь десятилетия!

«62 года в тени солнца»

Однажды Ольга Андрианова приняла решение, на которое способна не каждая актриса: после рождения дочери Дарьи в 1965 году она сознательно отошла от сцены. Это не была жертва, это был ее выбор – роль тыла, мудрой советчицы и хранительницы домашнего очага. Сама она говорила о своем месте в жизни великого мужа просто:

«Он солнце, а я рядом».

За 62 года совместной жизни они, по утверждению Юрия Мефодьевича, не поссорились ни разу. Единственной темой для жарких дискуссий оставалось актерское мастерство и методики преподавания. Она была его «центром вселенной», его опорой во время изнурительных гастролей и тяжелых болезней. Однако эта идиллия имела и обратную сторону...

Клиническая смерть и мистика

В начале 2000-х жизнь Соломина едва не оборвалась. Ошибка врачей во время банального приступа привела к заражению крови. Сердце актера остановилось. Те несколько секунд клинической смерти навсегда изменили его восприятие реальности. В результате он стал тише, ранимее и начал острее чувствовать то, что скрыто от обычных глаз...

Мистика ворвалась в его жизнь в ночь смерти брата, Виталия Соломина. Отношения между братьями были сложными, если не сказать трагическими. Несмотря на общие корни и одну профессию, между ними выросла стена молчания. Виталий, блестяще сыгравший «доктора Ватсона», всегда тяготился тем, что находится в тени старшего брата.

«Я устал быть братом Соломина», – эта фраза словно стала клеймом в их отношениях.

После смерти матери они окончательно перестали общаться. В коридорах Малого театра два родных человека проходили мимо друг друга, лишь сухо кивая. Но в ту ночь, когда Виталий умирал в реанимации, Юрий, находившийся у себя дома, внезапно почувствовал резкий запах отцовского одеколона – эдакий привет из далекого забайкальского детства!

Вдруг в тишине комнаты прозвучал голос:

«Пора прощаться»

Через час телефонный звонок подтвердил – брата больше нет. На похоронах Юрий стоял молча. Это молчание было громче любых слов покаяния...

Последний акт...

Стоит ли говорить, что смерть Ольги в мае 2019 года стала для Соломина началом конца. Без своей опоры он начал стремительно угасать. Коллеги замечали, как он изменился: из статного руководителя он превратился в сгорбленного старика с пустотой в глазах.

В его дневнике появилась чудовищно пронзительная запись:

«Ольга ушла, и мне стало некуда возвращаться»

Это была не просто скорбь... Да, он продолжал ходить в театр, но казалось, что там присутствует лишь его тень. В ноябре 2023 года случился инсульт. Несмотря на кратковременное улучшение, организм, лишенный стимула и воли к жизни, сдавался.

11 января 2024 года Юрий Соломин попросил дочь включить реквием Моцарта. Его последними словами стала фраза:

«Пусть будет легко».

Он ушел во сне, тихо и достойно.

Тайное завещание

Когда после смерти артиста вдруг заговорили о наследстве и «тайном завещании», многие ожидали материальных богатств. Однако честный Соломин остался верен себе. Его последняя воля была духовной: никакой помпезности, никаких громких речей.

«Просто закройте занавес», – скромно просил он.

Он завещал похоронить себя не на престижном Новодевичьем, а на Троекуровском кладбище, рядом с Ольгой. Его единственным желанием было воссоединиться с той, которая опоздала на лекцию в 1953 году и навсегда осталась в его сердце...