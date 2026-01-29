Николае Чаушеску: что стало с детьми расстрелянного президента Румынии

Старшим в семье Николае Чаушеску был приёмный сын Валентин (род. 1948). Выпускник физического факультета Бухарестского университета, он завершал образование в престижном лондонском Имперском колледже. До падения режима Чаушеску Валентин сделал карьеру ученого в Институте атомной физики и даже возглавлял знаменитый футбольный клуб «Стяуа».

После революции его ненадолго задержали по обвинению в подрыве экономики, но уже через восемь месяцев освободили. Валентин смог вернуться к научной работе и, в отличие от других членов семьи, сохранил уважение в обществе. Сегодня его часто называют «первым президентом румынского футбольного клуба», и он остаётся единственным из детей Чаушеску, кто живёт в Румынии по сей день.

Бунтарская дочь: математик со сложной судьбой

Единственная дочь, Зоя (1949–2006), с юности была известна своим независимым и бунтарским характером. Талантливая математик, выпускница Бухарестского университета, она конфликтовала с родителями, вела светскую жизнь и даже сбегала из дома, что в те годы становилось политическим скандалом.

После казни родителей её, как и брата, арестовали, но вскоре отпустили благодаря заступничеству академического сообщества. Зоя вернулась к работе в институте, однако так и не оправилась от потрясений. Она скончалась от рака в 57 лет, оставшись в памяти современников яркой и трагической фигурой.

«Принц»-преемник: опальный наследник

Младший, Нику (1951–1996), был единственным кровным сыном диктатора, которого готовили в преемники. Он занимал партийные посты, в частности возглавлял городской комитет в Сибиу, но его карьере мешали проблемы с алкоголем.

После революции Нику получил самый суровый приговор среди siblings — 20 лет тюрьмы за «геноцид» и хранение оружия. Срок сократили, а в 1992 году его досрочно освободили по состоянию здоровья: у наследника был диагностирован цирроз печени. Последние годы жизни он провёл за границей и умер в Вене в возрасте 45 лет.