Министр днем и поэт ночью: универсальный гений Иоганна Гете

Писатель, ученый-энциклопедист и государственный деятель, Иоганн Вольфганг Гёте (1749 - 1832) еще при жизни получил статус универсального гения и классика мировой литературы.

О себе он писал, что статью пошел в отца, а веселым нравом - в мать. Еще до школы мальчик умел читать и к семи годам знал латынь и греческий. Нанятые репетиторы обучали Вольфганга и его сестру французскому, итальянскому и английскому языкам, музыке и рисованию, знакомили с основами естественных наук и религии, давали уроки верховой езды, фехтования и танцев.

С такой подготовкой 16-летнего юношу отправили в Лейпцигский университет. Три года студенческой вольницы позволили ему удовлетворить тягу к чтению и попробовать свои силы во всех литературных жанрах и стилях эпохи Просвещения. Когда болезнь вынудила его прервать учебу, он уже был автором множества произведений, большинство которых уничтожил. Сохранил только сборник стихов "Аннете" (1767), посвященный Анне Шёнкопф, дочери трактирщика, у которого поэт столовался.

Окончив университет с дипломом доктора права (1771), Гете около пяти лет занимался юридической практикой. Но в этот же период фурор произвела его историческая драма "Гёц фон Берлихинген". Реальный прототип главного героя - дворянин-разбойник, возглавлявший повстанцев во время Крестьянской войны. Однако Гёте изобразил его благородным рыцарем, защитником угнетенных, поборником свободы. Эта пьеса, открывшая для немецкого театра национальную историю, сделала Гёте неформальным вождем литературного движения "Буря и натиск", которое считало главной задачей автора создание в образе героя волевой, сильной личности.

Слева - 5 марок, выпущенные в ФРГ в 1982 году к 150-летию кончины Гёте; справа - золотая монета 50 кордоб, выпущенная в Никарагуа в 2019 году.

Оглушительный успех принес 25-летнему Гёте и сентиментальный роман "Страдания юного Вертера" - история переживаний и трагической гибели молодого человека, мучимого любовью к чужой невесте на фоне предрассудков, бытовавших в обществе. Роман стал бестселлером европейского масштаба. Однако печально известный "эффект Вертера" породил моду на самоубийства из-за несчастной любви.

Тогда же Гёте начал работу над главным трудом своей жизни - "Фаустом". Сюжет о загадочном чернокнижнике, жившим в XV-XVI веках, увлек поэта. Он возвращался к этому произведению на протяжении почти шестидесяти лет - искал ответ на вечные вопросы человека: кто он, зачем он и к чему стремится. Образ Фауста помогает читателю понять, что наша жизнь должна протекать в неустанном поиске, движении и развитии, в постоянном противоборстве человека с самим собой, обществом, своими желаниями и возможностями, ибо с прекращением этого движения теряется смысл существования личности.

Служба в Веймаре советником герцога Карла Августа не была однообразной. Сначала молодой Гёте - душа придворного общества: устроитель маскарадов, спектаклей, и пикников. Потом он - член Тайного совета, государственный министр, ведавший прокладкой дорог, набором рекрутов, финансами, общественными работами, горнорудными проектами. Попутно он изучал геологию, минералогию, ботанику и сравнительную анатомию. Его самый известный научный труд - "Учение о цвете". В этой книге он обратился к вопросам на стыке физики и психологии. А во время поездок в Италию занимался лепкой и сделал сотни пейзажных набросков.

На "официальных" монетах Гёте впервые появился в 1932 году. Это были серебряные 3 и 5 марок (слева) Веймарской республики; справа - профиль молодого Гёте на серебряных 10 марках ФРГ (1999) в честь 250-летия.

Служебные обязанности Гёте не способствовали завершению начатых им крупных произведений. Правда, знакомство и тесное общение с Шиллером стимулировали творческое долголетие Гёте. В 65 лет он создал "Западно-восточный диван". Потом заканчивал "Вильгельма Мейстера" и "Фауста".

Гёте ценил женскую красоту и пережил несколько сильных увлечений. Его многолетней спутницей стала не дворянка, а цветочница Кристиана Вульпиус. Они познакомились, когда ей было 23, а ему 38, и прожили вместе три десятилетия, хотя обвенчались только в 1806 году, когда их сыну исполнилось 17. Овдовев и разменяв восьмой десяток, поэт влюбился в юную Ульрику Ловетцов. Она отклонила предложение и прожила свой век незамужней.

Гёте скончался от остановки сердца. Его последние слова: "Пожалуйста, закройте окно".