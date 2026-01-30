Дельфина Лалори: какой была американская «Салтычиха»

В российской истории имя Салтычихи — помещицы Дарьи Салтыковой — стало символом безнаказанной жестокости. Но мало кто знает, что за океаном, в душном от жары и предрассудков Новом Орлеане XIX века, существовала своя, не менее ужасающая версия этой истории. Ее главное действующее лицо — респектабельная светская львица, в чьем роскошном особняке скрывалась настоящая пыточная. Знакомьтесь: Дельфина Лалори.

От гаитянских плантаций к салонам Нового Орлеана

Ее история начинается в огне. Дельфина Макарти родилась около 1775 года на Гаити, в семье богатых плантаторов. Детство оборвалось резко и кроваво — во время восстания рабов она потеряла родителей. Этот травматический опыт, как считают историки, посеял в ней лютую, патологическую ненависть к темнокожим людям.

Пройдя через три брака, к 1830-м годам она предстает перед обществом Нового Орлеана как мадам Дельфина Лалори, жена успешного дантиста. Их великолепный особняк на фешенебельной Роял-стрит — эпицентр светской жизни. Она остроумна, безупречно одета, ее приглашения считаются честью. Но за этим фасадом уже зреет безумие.

"Трещины в фасаде"

Сначала это были лишь тревожные звоночки. Шепотки среди прислуги. Внезапное исчезновение очередного раба. А потом — публичный инцидент, который невозможно было скрыть. Соседи увидели, как перепуганная девочка-служанка, спасаясь от хозяйки с плетью в руках, выпрыгнула с балкона и разбилась насмерть. Ее вина была пустяковой — всего лишь неосторожное движение при расчесывании волос мадам.

Суд состоялся, но судья был другом семьи. Итог — смехотворный штраф. Формально суд постановил отобрать у Лалори остальных рабов для продажи с аукциона. Но Дельфина нашла выход: ее богатые знакомые скупили ее же слуг и… тихо вернули их обратно в ад.

Чердак ужаса

Слухи о пытках, специальной камере в доме и цепях, на которые была посажена кухарка, уже ползли по городу. Но доказательств не было. Все решил отчаянный поступок той самой прикованной кухарки. В апреле 1834 года она подожгла кухню, надеясь, что пожар привлечет помощь и откроет правду.

Расчет оказался верным. Соседи, тушившие пламя, обнаружили запертых и изувеченных людей. То, что они нашли на чердаке, ввергло в шок даже закаленных реалиями рабовладельческого Юга. Источники расходятся в деталях: кто-то говорит о семи изможденных, прикованных к стенам рабах, кто-то — о куда более страшных находках. Но суть едина — это был конвейер садистских издеваств.

Город закипел. Возмущенные горожане требовали немедленного линчевания. Но пока бушевала толпа, Дельфина Лалори — элегантная, расчетливая — просто исчезла.

Бегство

Что стало с ней дальше — одна из главных загадок. По одной версии, она сбежала во Францию и погибла на охоте. По другой — тихо дожила свой век где-то в Луизиане под другим именем. Ее могилу якобы можно найти на знаменитом кладбище Сент-Луис №1, но это, скорее всего, просто часть легенды.

А легенды — вот что по-настоящему живет. Особняк на Роял-стрит, известный как «Дом Лалори», считается одним из самых посещаемых «домов с привидениями» в Америке. Туристы жаждут услышать в нем звон цепей или увидеть тени замученных рабов.