Гнул «загогулины» из сковородки: какой русский царь был самым сильным

История русских царей — это не только хроника войн и реформ, но и история человеческих тел, облечённых высшей властью. От Ивана Грозного до Петра Великого их физическая мощь (или её отсутствие) становилась частью образа правителя, предметом восхищения или ужаса для современников.

Эпоха богатырей: от Грозного до Лжедмитрия

Первые венчанные цари впечатляли современников не только волей, но и статностью. Иван IV Грозный, по описаниям иностранных послов, был высок, широкоплеч и необычайно крепок. В одной из летописей его силуэт передан лаконично и ёмко: «мышцы толсты, груди широки».

Эту «богатырскую» линию продолжили цари Смутного времени. Борис Годунов, по словам английского купца Томаса Смита, был «рослым и дородным». Его сын, Фёдор II, также слыл человеком выдающейся физической силы, что, впрочем, не спасло его от заговорщиков, которые, по свидетельству шведского гостя, смогли одолеть и задушить юного царя вчетвером.

Даже Лжедмитрий I, чья власть держалась на тонкой нити легитимности, пытался компенсировать тщедушную внешность демонстрацией силы — современники отмечали, что он с лёгкостью гнул подковы.

Петр I: сила как проявление необузданной натуры

После Смуты наступила пауза — следующие цари не отличались богатырским здоровьем. И лишь Петр I вернул трону образ физически могущественного монарха, доведя его до крайности.

Его рост (более двух метров) делал его гигантом на фоне современников. Но впечатление было двойственным. Французский герцог де Сен-Симон, встретивший царя в Париже, запомнил не только его исполинскую фигуру, но и «лицо, периодически искажавшееся нервными судорогами».

Именно эта взрывная, часто неконтролируемая энергия и стала главным проявлением его силы. Князь Борис Куракин, свояк Петра, оставил уничижительные воспоминания: в припадке ярости царь мог таскать тучных бояр между ножек стульев, а потом срывать с них одежду. Была у него и «мирная» демонстрация мощи: он гнул пальцами серебряные монеты и сворачивал в узлы железные сковороды. Даже качество подков он проверял по-своему — если не поддавались его ручной силе, то браковал.

Роковая сила: цена дерзости

Ирония судьбы в том, что та самая физическая крепость, которой Пётр так кичился, в итоге его и погубила. Осенью 1724 года, уже имея серьёзную болезнь почек, император, не раздумывая, бросился в ледяную воду Ладожского озера, чтобы помочь вытащить севший на мель бот с солдатами. Этот подвиг, достойный былинного героя, стал для него смертельным. Простуда вызвала обострение, и через несколько месяцев, в страшных мучениях, первый российский император скончался.

Так закончилась эпоха, когда личная, почти звериная сила государя была неотъемлемой частью его сакрального образа. После Петра Великого власть в России стала более бюрократической и отстранённой. А цари-богатыри остались в летописях и воспоминаниях иностранцев — как напоминание о времени, когда трон занимали не просто правители, но и силачи, чья мощь могла служить государству, а могла оборачиваться безудержным самодурством.