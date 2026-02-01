Как одна шайба сломала жизнь звездному вратарю шведской сборной

Совсем скоро в Италии стартуют Олимпийские игры, на которых не будут представлены ни российская, ни белорусская сборные по хоккею. Последние вряд ли пробились бы на турнир и по спортивному принципу, однако так было не всегда. В начале нулевых у белорусов была приличная команда, которая стала главной сенсацией Игр-2002. Исторический успех сборной Белоруссии напрямую связан с личной трагедией именитого шведского вратаря Томми Сало. Голкипер пропустил от белорусского защитника Владимира Копатя курьезную шайбу, которая, без преувеличения, сломала шведу не только карьеру, но в какой-то степени и жизнь. «Лента.ру» — подробнее об истории грандиозных успеха и провала, которые переплелись в Солт-Лейк-Сити 24 года назад.

«Это был даже не бросок. Копать выходил из своей зоны, ему отдали пас. Швед бежал его атаковать, и он взял да ковырнул шайбу навесом, чтобы не ошибиться. Не знаю, о чем Сало думал в этот момент», — так описывал звездный момент истории белорусского хоккея Владимир Крикунов, тренировавший команду на ОИ-2002.

Позднее Сало расскажет, о чем он тогда думал, но это никак не поможет ему избежать статуса главного неудачника шведского хоккея.

«Тренировались по ночам»

За право сыграть на Олимпиаде-2002 сборная Белоруссии боролась в квалификации, которая проходила в Солт-Лейк-Сити на олимпийских аренах перед официальным стартом Игр. За год до турнира команда под руководством Анатолия Варивончика провалилась на чемпионате мира, заняв 14-е место, поэтому о прямой путевке на ОИ мечтать не могла.

После той неудачи на пост главного тренера белорусской команды был приглашен российский специалист Владимир Крикунов, который решил задачу по выходу в финальную часть ОИ. Путь на главный турнир Игр получился тернистым, а ключевой стала минимальная победа над Украиной (1:0). Команды поделили первое место в группе на предварительном этапе, но белорусы оказались выше и получили место среди восьми финалистов Олимпиады благодаря успеху в очном поединке.

«Перед Солт-Лейк-Сити мы в Минске тренировались по ночам. Подстраивались под время в Юте — с Беларусью 12 часов разницы. В полночь была первая тренировка, в шесть утра — вторая. Ресторан под нас работал. После этого приехали в Америку, и у нас не было никакой акклиматизации», — позже делился секретом успеха Крикунов.

Состав у сборной Белоруссии был одним из сильнейших в истории, а костяк состоял из игроков российской Суперлиги. В национальной команде было несколько человек из европейских чемпионатов, а в статусе главной звезды находился единственный представитель НХЛ — защитник «Анахайма» Руслан Салей. На фоне остальных участников ОИ, напичканных звездами сильнейшей лиги мира, состав белорусов выглядел слабовато, и от команды на Играх особенно ничего не ждали.

«Везение было невероятным»

На руку белорусам сыграл формат олимпийского турнира. Команды поделили на два квартета, и после группового турнира никто не вылетал. Уже на следующих Играх от такой схемы отказались, но в Солт-Лейк-Сити белорусы смогли стать участниками плей-офф, не выиграв ни одного матча.

В стартовой встрече подопечные Крикунова продемонстрировали некое подобие борьбы в матче с Россией (4:6), после чего в одну калитку проиграли США и Финляндии с одинаковым счетом 1:8. В четвертьфинале белорусы попали на лучшую команду параллельной группы — Швецию.

Мало кто сомневался в том, что Салей и компания вытащат из своих ворот еще как минимум восемь шайб. Шведы в своей группе уверенно обыграли канадцев (5:2), победили действующих олимпийских чемпионов чехов (2:1), после чего проехались катком по крепкой Германии (7:1). Состав у «Тре крунур» на тот момент состоял сплошь из звезд НХЛ, и команда входила в число главных фаворитов.

На бумаге у белорусов не было ни единого шанса, но игроки команды были настроены позитивно. Защитник Александр Журик вспоминал, что перед матчем со шведами хоккеисты пытались всеми силами перетянуть удачу на свою сторону, и для этих целей был выбран австралийский шорт-трекист Стивен Брэдбери, который в Солт-Лейк-Сити сенсационно взял золото благодаря падениям и дисквалификациям конкурентов во всех забегах.

«Помню, что мы хватали Брэдбери в столовой и трогали его за штаны. Многие из нашей сборной. Ведь везение австралийца было невероятным. Он выиграл за несколько дней до нашего четвертьфинала. Может, и нам передал частичку своей удачи», – Александр Журик

Уже на четвертой минуте четвертьфинального матча шведы открыли счет усилиями Никласа Линдстрема, но еще в первом периоде что-то у них пошло не так. Олег Романов и Дмитрий Дудик к 10-й минуте вывели белорусов вперед, но и тогда казалось, что сейчас фавориты перестанут валять дурака и спокойно решат вопрос с выходом в полуфинал.

«Шайба шла коварно»

Белорусы же зубами вцепились в свой шанс и не собирались отдавать победу. Кураж поймал голкипер Андрей Мезин, который провел матч жизни, отразив 44 броска по своим воротам. Микаэль Нюландер в середине второго периода все же сравнял счет, но в начале третьего периода Андрей Ковалев во второй раз в этом матче вывел белорусов вперед.

Шведы достаточно быстро отыгрались вновь и, казалось, что концовку третьего периода звездная команда должна забрать. Да, не получилось победить без валидола, но как же можно совсем не обыграть такого соперника?!

Оказалось, можно. Мезин продолжал стоять стеной, а белорусы натурально отбивались, практически не выходя из своей зоны. Команда за третий период нанесла всего четыре броска по воротам шведов и явно мечтала дотянуть до серии буллитов, но исторический момент наступил за две с половиной минуты до конца основного времени. Владимир Копать получил шайбу в своей зоне, пересек центральную линию и, не найдя никаких вариантов для продолжения атаки, мощно щелкнул в сторону ворот.

«Если я скажу, что этим броском хотел забить гол, то мне никто не поверит. Просто бросал по воротам и не надеялся ни на что сверхъестественное», – Владимир Копать

Но сверхъестественное все же случилось. Шайба пошла достаточно высоко, угодив прямо в маску стоящему на прямых ногах голкиперу сборной Швеции Томми Сало. Вероятно, бросок вообще прошел бы выше ворот, но шайба, срикошетив от амуниции голкипера, отправилась ему за спину и издевательски медленно закатилась в ворота. В следующую секунду скамейка белорусской сборной взорвалась от ликования, а шведы не понимали, что происходит.

«Я не мог сыграть по-другому. Шайба шла коварно, она попала мне куда-то в область шеи, и я взмахнул ловушкой, надеясь, что мне удастся ее поймать. Я думал, что шайба вылетит в поле, но она упала у меня за спиной и заползла в ворота. Как это случилось, ума не приложу. Все вышло как-то бесславно», — сокрушался Сало.

В оставшиеся две с лишним минуты белорусы успешно отбились и в первый и последний раз в истории добрались до полуфинала Олимпиады. Да, всего с одной победой в активе, зато с какой! За медали, правда, подопечным Крикунова зацепиться не удалось.

В полуфинале магия кончилась, и белорусы получили семь шайб от Канады, а затем столько же — в матче за третье место от России. Несмотря на пять поражений в шести матчах, четыре из которых были разгромными, белорусские болельщики продолжают вспоминать тот турнир с ностальгией. Не забывают поклонники белорусского хоккея и о Копате, которого не устают спрашивать о той самой шайбе при любом удобном случае.

«Жизнь была чернее ночи»

Сало же хотел бы забыть произошедшее в феврале 2002 года как кошмарный сон. Его жизнь без преувеличения разделилась на до и после той роковой шайбы. «До» за плечами вратаря был отличный групповой этап Игр-2002, золотая олимпийская медаль с выигранной у Канады в финале серией буллитов на Играх-1994, победа на чемпионате мира-1998.

Все в порядке у Сало было и с личными достижениями. Его дважды признавали лучшим вратарем чемпионата мира, он с хорошим процентом отраженных бросков играл в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон». Шведа дважды приглашали на Матч звезд лиги.

Но именно Сало сделали ответственным за сенсационное поражение от белорусов, хотя непонятно, что мешало полевым игрокам шведов разобраться с командой Крикунова так же, как это удалось остальным соперникам Белоруссии. Вратарь после Олимпиады остался в Северной Америке доигрывать сезон в НХЛ, а вот его близким на родине досталось по полной. Родители Сало жаловались на оскорбления на улице, а племянникам вратаря одноклассники устроили буллинг в школе.

Ситуацию нагнетали и шведские СМИ. На протяжении нескольких недель после Игр-2022 главные газеты страны выходили с громкими заголовками в адрес Сало и других хоккеистов. Поражение от аутсайдера турнира — Белоруссии — журналисты всерьез называли предательством страны и изменой родине.

Сало не справился с информационным давлением и общественным порицанием. После роковой шайбы он провел полтора сезона в НХЛ, уехал доигрывать на родину, а в 2007-м окончательно повесил коньки на гвоздь. Все достижения голкипера, которыми вообще-то может похвастаться не так уж много хоккеистов в мире, были перечеркнуты одной ошибкой. В историю он вошел, прежде всего, как соавтор курьезной шайбы Копатя.

До 2014 года Сало без особых успехов пытался построить тренерскую карьеру в Швеции, но затем пропал из публичного поля. После этого он появлялся в нем с достаточно грустными новостями. В частности, стало известно, что швед развелся. В 2018-м вратарь поучаствовал в подкасте, где откровенно рассказал о своих проблемах.

«В худшие дни я считал, что не хочу и не могу жить. Жизнь была чернее ночи, пустой. Но я не решился на самоубийство», – Томми Сало

Вратарь добавил, что смог выкарабкаться благодаря помощи психолога.

«Вместе со специалистом мы нашли способ, как бороться с негативными мыслями, подходящий именно мне. Я просто сажусь за руль и еду до тех пор, пока мне не станет лучше», — рассказал Сало.

«Тебя все равно критикуют»

Однако специалист вряд ли советовал шведу ездить за рулем пьяным. В августе 2020 года Сало с тремя промилле алкоголя в крови протаранил отбойник и из-за тяжелой степени опьянения физически не смог скрыться с места происшествия. В начале 2021-го бывшего голкипера за эти покатушки приговорили к двум месяцам тюрьмы.

Но, кажется, Томми удалось оттолкнуться от дна. После той неприятной ситуации он больше не попадал в скандалы, ведет Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где делится успехами в рыбной ловле, поздравляет родственников и друзей с праздниками, а также вспоминает успешные моменты в карьере.

Сало также зовут на шведское телевидение в качестве хоккейного эксперта, и там бывший вратарь всегда защищает тех, на кого хотят переложить персональную ответственность за поражения. Особое внимание он, конечно же, уделяет вратарям.