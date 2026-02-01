Царь с «немецкими» корнями: кем был Иван Грозный по национальности

В исторической литературе, как отечественной, так и зарубежной, нередко встречается утверждение: Иван IV Грозный будто бы стыдился своего русского происхождения и настойчиво подчёркивал родство с германцами. Но насколько эта устойчивая легенда соответствует тому, что думал и писал сам первый царь всея Руси?

Версия историков: царь с «немецкими» корнями?

Гипотеза о «германском» самосознании Ивана Грозного действительно всплывает в трудах ряда историков и мемуаристов, часто настроенных к нему критически. Они описывают царя как человека, презиравшего свой народ.

Английский дипломат Джайлс Флетчер, опираясь на рассказы соотечественников, живших в Москве, упоминал, что Иван Васильевич в беседах часто говорил о своём нерусском, германском происхождении. Саксонский агент Ганс Шлитте, нанятый царём, утверждал, что от его имени составлял послание императору Карлу V, где проводилась идея родства русских и римлян через общих предков-германцев.

Даже уважаемый российский историк Николай Карамзин отмечал, что царь «славился своим германским происхождением» и мягко относился к ливонским пленникам.

Однако все эти свидетельства — записи с чужих слов или личные умозаключения авторов. Что же говорят собственноручные тексты самого государя?

Свидетельство из первых рук: позиция царя в переписке и диспуте

Чтобы понять истинные взгляды Ивана IV, стоит обратиться к его обширной переписке — от гневных посланий беглому князю Андрею Курбскому до дипломатических писем английской королеве Елизавете I. В каждом из них сквозит не просто государственный, но глубоко личный патриотизм, яростная защита интересов и достоинства «своей» земли. Царь предстаёт человеком исключительно начитанным, богословски подкованным, тонко чувствующим свою роль как православного самодержца.

Польский протестант пастор Ян Рокита в 1570 году встречался с Иваном Грозным и в беседе с российским самодержцем приводил доводы в пользу своей веры, которую хотел распространять среди православных на Руси. Грозный Рокиту внимательно выслушал и пообещал дать пастору свои письменные соображения на этот счет. И дал. Подробнейший царский ответ, опровергающий протестантские догматы и защищающий православие, –уникальный документ эпохи, изобилующий отсылками к Священному Писанию, контраргументами, метафорами и аналогиями, - интересен сам по себе.

В последних строках есть четкое обозначение того, к какому народу Иван IV себя относит: «Прилежно молим, чтобы нас, российский народ, сохранил от тьмы вашего неверия». Этноним «русский» как обозначение народа начал широко употребляться только в XIX веке, «российским» в своих работах его называл даже Ломоносов.

Иван IV в этом высказывании не допускает двусмысленного толкования своей принадлежности к какой-либо другой нации. То есть к немцам русский царь себя не причислял. Во всяком случае, в авторских письменных документах, по которым можно судить о мировоззрении Ивана Грозного.