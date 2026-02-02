Мэрилин вос Савант: триумф и скандалы феноменальной женщины

Имя Мэрилин вос Савант уже несколько десятилетий ассоциируется с понятием гениальности. Занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого в мире IQ, она стала живым символом выдающегося интеллекта. Примечательно, что эта рекордсменка не имеет диплома о высшем образовании, убежденно заявляя, что ум — это не объем знаний, а способность ими пользоваться.

Раннее признание

Будущая знаменитость родилась в 1946 году в Сент-Луисе в семье эмигрантов. Интересно, что она сознательно сменила отцовскую фамилию Мак на материнскую — вос Савант, считая, что дочерям правильнее наследовать фамилию матери. Родители, сами не имевшие университетских дипломов, отличались, по воспоминаниям, незаурядными умственными способностями, которые, видимо, передались и дочери.

Феномен открылся в 1956 году, когда 10-летняя Мэрилин прошла тест Стэнфорд-Бине и показала ошеломляющий результат — 228 баллов. Для сравнения: показатель выше 130 уже считается признаком одаренности. Этот результат и открыл ей дорогу в Книгу рекордов Гиннесса.

Образование vs. Интеллект

Несмотря на феноменальные данные, Мэрилин не стала получать высшее образование. Проучившись недолго в университете, она оставила его, чтобы помогать родителям в инвестиционном бизнесе. Ее отец поддержал это решение, заявив, что в университете можно получить профессию, но не развить интеллект.

Сама Мэрилин развивала мысль, утверждая, что интеллект — это не собрание фактов, а умение ими оперировать. Последующие тесты, которые она проходила во взрослом возрасте, лишь подтверждали ее исключительный статус: результаты колебались от 167 до 230 баллов в зависимости от типа теста (Стэнфорд-Бине, тест Хэфлина и другие), что неизменно соответствует уровню гения.

Триумф и скандалы

Свои уникальные способности Мэрилин вос Савант направила в журналистику. С 1986 года она ведет авторскую колонку «Спросите Мэрилин» в американском издании Parade, где отвечает на самые каверзные вопросы читателей со всего мира — от логических головоломок до философских дилемм.

Однако слава «самого умного человека» принесла не только признание, но и волну критики, особенно со стороны части научного и мужского сообщества. В 1990 году разгорелся знаменитый скандал вокруг её ответа, касающегося парадокса Монти Холла — классической задачи теории вероятностей. Мэрилин утверждала, что участнику игры стоит поменять первоначальный выбор двери, чтобы увеличить шансы на выигрыш с 1/3 до 2/3.

Её решение, противоречащее интуиции, было осмеяно многими математиками и профессорами, приславшими тысячи гневных писем. Однако время показало её правоту: последующие исследования и математические доказательства полностью подтвердили её вывод, укрепив её репутацию.