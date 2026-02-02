Расстрел, скандалы и танцы: как Ельцин расшевелил людей и удержался у власти

Эпоха Бориса Ельцина завершилась 26 лет назад, и уже почти 19 лет его нет с нами. Однако и по сей день фигура одного из родоначальников новой России вызывает совершенно полярные оценки и реакции.

Как и на пике его карьеры, его либо любят и боготворят, либо проклинают и ненавидят. Третьего, похоже, не дано. Безотносительно к оценкам это лишь показывает: Борис Николаевич умел организовывать массы, за или против.

«Можно было высказывать претензии»

Ельцина на Олимп выдвинула перестройка. Однако и до этого у него был серьезный опыт работы в Свердловском обкоме КПСС. Обычному прорабу удалось стать руководителем отдела строительства. После стал первым секретарём самого обкома.

Свердловчане запомнили его как «зачинателя» политики расселения бараков, улучшения снабжения города продовольственными товарами, строительства дорог. Репутацию он сразу заимел человека и руководителя жёсткого, требовательного.

«У нас были закрытые и открытые заседания бюро. На закрытых было разрешено выражать претензии, в том числе и ко мне. Я целенаправленно сделал критику частью делового процесса, хотя и не всегда был с ней согласен», - вспоминал после в мемуарах сам Ельцин.

Жесткость с одной стороны, с другой – доля грамотного прагматизма, открытости и успешность в руководстве, сыграли свою роль. Горбачёв и иные «прорабы перестройки» посчитали, что такие кадры нужны в самой Москве.

«Проблемы можно решать»

Возможно, это было вообще одним из ключевых моментов самой перестройки вообще. В какой-то момент она ведь забуксовала. Но личность будущего президента РСФСР оказалась одной из тех соломинок, что переломили спину верблюду, образно выражаясь.

На посту первого секретаря Московского горкома КПСС Ельцин развернулся куда шире, нежели это было на Урале. Он не боялся говорить о кумовщине, что мешала развивать транспорт, строительство и торговлю; обновлял кадры.

Больше половины столичной партэлиты было сменено. Было запрещено сносить исторические памятники (хотя Ипатьевский дом в Свердловске в 1977 году снести не побоялся). При Ельцине приняли новый Генплан столицы.

© Выдвижение Ельцина кандидатом в народные депутаты СССР, февраль 1989 года

Наступил Борис Николаич и на «святое» - спецпайки, спецбольницы и спецтранспорт для номенклатурной элиты. Записался в простую поликлинику, ездил на обычном транспорте.

«Я хотел расшевелить людей, чтобы они оставили своё равнодушие. Нужно было показать всем, что проблемы возможно решать при прямом участии горожан», - расскажет он потом в интервью BBC.

Ему это и удалось. Тогда же он нажил себе и первых врагов на высшем уровне руководства страны. Подобное поведение, расспросы граждан на местах об их проблемах, было невероятным для всей страны. Но популярность его росла.

Из ЦК – в депутаты

Видимо, почувствовав это, Ельцин и стал пробивать себе путь ещё выше. Когда весной 1986 года в руководство ЦК КПСС выбрали тех же лиц, что были там и ранее, он понял – нужно действовать. Благо и среди публики в СССР, и среди элиты это вызвало нескрываемое разочарование.

На пленуме ЦК КПСС в 1987 году Ельцин прямо раскритиковал медлительность партии и консерватизм одного из лидеров перестройки Егора Лигачева. Ельцина быстро сняли со всех постов, однако о его «выступлении» узнала вся Москва, а после и вся Россия.

© Горбачёв не сразу стал прямым врагом Ельцина

Ельцина обвинили в излишнем реформизме и радикализме. Однако тут и обозначилась специфика этой фигуры. Пока Борис Николаевич был в оппозиции, пока он боролся, вся критика в его адрес шла только на пользу его популярности.

Ельцин остался формально членом ЦК КПСС. Продолжал набирать вес «в народе» , а с конца 1988 года вел, как сказали бы ныне, выборную кампанию. Она увенчалась его избранием сначала народным депутатом СССР, а после и в Верховный Совет. В Верховном Совете он стал членом президиума и лидером одной из главный «ячеек демократов» в позднем Союзе – Межрегиональной депутатской группы.

Турне по Америке

Если до этого сам Горбачев крепился в спускании собак на Ельцина, то теперь против него работали системно. Осенью 1989 года он впервые слетал с визитом в США. За 10 дней он побывал в 11 городах, провёл множество встреч.

С этой же поездки и «стартовала» его репутация как вечно пьяного политика. В университете Хопкинса (Балтимор), выступая перед слушателями, он даже для себя говорил в необычной манере.

Юморил над другими выступающими, у одного из них забрал бумажку с речью, заставив импровизировать. Выступая сам, Ельцин предложил задавать ему любые вопросы кроме одного: когда наступит коммунизм.

© Ельцин и Гельмут Коль (слева) перед тем, как наш президент начал дирижировать оркестром в ФРГ, август 1994 года

Западные СМИ объяснили необычное поведение коммунистического лидера просто – Ельцин был пьян. Обширную заметку об этом напечатала La Repubblica: дескать, Ельцин оказался «новой фигурой, но с характерным русским лицом». И вообще, бутылку «Русской» он «уговаривает» в одиночку за ночь.

Перепечатавшая эту заметку с ведома высоких начальников «Правда» оказалась в центре скандала, её главред Виктор Афанасьев был снят. А Ельцин добавил ещё несколько очков в свою политическую копилку. Тысячи писем со словами поддержки со всего СССР и извинения главреда «Репубблики».

Словил волну и стал тефлоновым

После этого Ельцин окончательно перестал цацкаться с «верховными», сделав ставку на ожидания граждан от него. Раздавал интервью направо и налево, включая иностранные СМИ.

Критиковал перестройку, дескать пошла она слишком резко и разрушительно:

«Следовало учесть проблемы с продовольствием и жильём, наращивать уровень жизни граждан» - и т.д. и т.п.

Партийная и государственная верхушка, безусловно, пыталась его дискредитировать. Известна история с падением Ельцина с моста. Он утверждал, что его пытались утопить, его враги – что он всё выдумал. Однако и этот инцидент пошёл на пользу славы Ельцина в народе.

«Если б людям даже сказали, что Ельцин берет взятки от американских империалистов, пьет кровь христианских младенцев, содержит гарем и виллу на Канарах, — все равно бы не поверили», - верно подметил Борис Минаев в книге «Ельцин».

Танцы, «партнёры», осознание

Эта-то волна его оппозиционности, чаяний народа и неумелого сопротивления ему сверху и вынесла его в президенты РСФСР летом 1991 года. Это было началом новой эпохи, в ближайшие пять лет Ельцин станет центром политической жизни новой России, которой и дал начало, подписав Беловежские соглашения с Шушкевичем и Кравчуком.

© «Тефлон» Ельцина быстро сошёл на нет

Тут будут танцы на сцене в Ростове-на-Дону, дирижирование оркестром в ФРГ, скандал с коробкой из под ксерокса на выборах в 1996-м, и расстрел Верховного Совета в 1993-м. Ельцин сам познает, что такое быть мишенью для всех – от бывших соратников до обывателей на кухнях.

Добавится и тяжелейшее давление со стороны «партнёров». Клинтон, Коль, Мэйджор и Блэр – все они прекрасно поняли, что из себя представляет лидер «тяжко раненой» страны.

Судьбоносное решение

При всём этом считать его полным глупцом нельзя. Он ко второму сроку понял, как к нему относятся избиратели. Но, по его заверениям, боялся возврата к коммунизму и диктатуре. Потому и принял судьбоносное решение лишь 31 декабря 1999 года.

Ныне же, если отбросить эмоции, стоит понять главное. Ельцин был человеком, который не понял и не мог до конца понять, с чем столкнётся. Из-за этого он стал марионеткой в чужих руках. Ниточки от него вели очень и очень далеко от России.

Впрочем, ему удался один номер, практически по Заратустре Ницше. Он сумел вовремя уйти. Пожалуй, это был главный поступок в его жизни.