Екатерина Багратион: как жена опозорила героя Бородинской битвы

15 сентября 1800 года в Петербурге сыграли одну из самых помпезных и при этом самых несчастливых свадеб эпохи. Жених — 35-летний герой суворовских походов, «лев русской армии» князь Пётр Багратион. Невеста — 18-летняя фрейлина, блистательная красавица и отчаянная кокетка Екатерина Скавронская. Они не любили друг друга. Этот брак с самого начала был обречён, став личной трагедией для великого полководца и постыдным поражением, которого ему не простило светское общество.

Роковая шутка и императорская воля

Весной 1800 года на балу своенравная Екатерина, привыкшая к всеобщему поклонению, обратила внимание на скромного и неловкого в свете генерала. Не сумев привлечь его обычным флиртом, она бросилась за ним вдогонку и со смехом сказала: «Негоже бравому солдату бежать от слабой девушки!». Эта дерзость покорила сердце одинокого Багратиона.

Шутка стала известна императору Павлу I, который знал и ценил Багратиона как командира своей охраны. Увидев в этом «перст судьбы», самодержец решил сыграть в свадьбу. Для влюблённого генерала это было счастьем. Для Екатерины, увлечённой другим, — приговором. Под давлением монарха ей пришлось согласиться.

Свадьба была пышной, шафером — сам император. Но гости лишь перешёптывались, глядя на пару. Современник, граф Ланжерон, записал:

«Багратион был только солдатом... и ужасно уродлив. Его жена была настолько бела, насколько он был чёрен; она была красива как ангел...»

Содержанка и солдат: брак как финансовая катастрофа

Не испытывавшая нежных чувств к собственному мужу взбалмошная Екатерина после медового месяца в Гатчине и возвращения в Петербург, не стала менять своих привычек и стиля жизни. Пока Багратион исполнял свой долг на военной службе, она предпочитала куражиться в обществе, демонстративно игнорируя супруга и, флиртуя на его глазах с другими мужчинами.

Единственно, зачем жена обращалась к Петру Ивановичу, были деньги, необходимые ей на бесконечные развлечения.

Занимавшаяся исследованием биографии Багратиона писательница Алла Бегунова в работе «Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I» предполагала, что одной из причин, по которой Павел I выбрал в жёны не слишком богатому генералу Скавронскую, было её богатое приданое.

Однако на деле вышло, что Екатерина не так сказочно богата, как о том верещали слухи. Оказалось, что распорядителем всех финансов в семье Скавронских с 1798 года стал граф Литта, ставший очередным мужем Екатерины Васильевны — матери Екатерины Багратион. Отчим не отличался щедростью души, а потому выделил падчерице весьма скромное приданое, которое она быстро и благополучно промотала.

Покончив с собственными средствами, расточительная Екатерина стала требовать финансовой поддержки от мужа, который, несмотря на аморальное поведение супруги, продолжал потакать всем её прихотям.

Деньги, деньги, деньги...

Багратион, по свидетельству современников, ведший скромный образ жизни и не брезговавший в военных походах вместе с солдатами спать на соломе и есть из общего котла, все 2280 рублей годового жалования отдавал жене.

Но эта сумма никак не могла удовлетворить грандиозные запросы его избалованной супруги, а потому в 1801-1802 годах бравый военный влез в крупные казённые долги, выплатить которые удалось только после продажи принадлежавшей ему деревни. Оставшиеся после сделки деньги он передал Екатерине, которая расправилась с ними всего за полтора года. Находясь в безвыходном положении, весной 1804 года Багратион вынужден был вновь влезть в долг, и одолжить на два месяца у Бартоломея Дефаржа 3381 рубль под весьма большие проценты. Однако в положенный срок он не расплатился, и заёмщик подал на него иск.

Начавшаяся в 1805 году военная кампания против Наполеона окончательно разделила супругов: Багратион отравился на фронт, а Екатерина упорхнула на лечение в Вену, где она очень быстро обросла долгами, рассчитываться с которыми предстояло её супругу.

Жили врозь, а дети были

Екатерина Багратион, которая из-за любви к облегающим платьям из полупрозрачных тканей звалась в Европе «Обнажённым Ангелом», даже и не помышляла хранить верность воевавшему мужу. Открыто изменяя генералу с иностранными политиками, поэтами, дипломатами и членами королевских семей, она нисколько не беспокоилась о чести его имени.

А влюблённый Багратион всё ещё пытался спасти их брак и посылал ей письма с просьбой вернуться домой.

Но Екатерина была непреклонна в своём желании жить отдельно от него, прикрываясь тем, что ей требуется постоянное лечение.

Более того в 1810 году, состоя в официальном браке с Петром Ивановичем, она родила дочь Клементину от своего дрезденского любовника Клеменса Меттерниха.

Не имевший общих детей с Екатериной Багратион, под давлением уже императора Александра I, признал незаконнорожденного ребёнка жены своим, но даже этот унизительный для мужественного солдата шаг не помог ему вернуть супругу.

Неудавшаяся личная жизнь была единственным и самым позорным поражением героя Отечественной войны 1812 года .

Екатерина Багратион, пережила своего первого супруга на 45 лет, не меняя фамилию, ещё раз неудачно вышла замуж, развелась и продолжила путешествовать по Европе, заслужив прозвище «Блуждающая княгиня».