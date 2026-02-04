Как встречает свой сотый день рождения солдат и актер Владимир Заманский

В феврале так бывает: вдруг доверчиво проглянет меж порывами метели лазурное небо. Однажды я видел такую лазурь в глазах дорогого мне человека. 6 февраля ему исполнится 100 лет.

© Российская Газета

В 1944 году, в 18 лет, Влад Заманский окончил школу радистов. Был определен на батарею американских самоходок. Тяжелая громадина на узких гусеницах вязла на бездорожье, и солдатам приходилось ее вытаскивать. В Белоруссии у переправы колонна встала, и две "Пантеры" с другой стороны реки расстреляли все машины. Заманский был ранен, но успел выбраться из горящей самоходки и вытащить командира. Второе ранение было в Прибалтике. После госпиталя - снова фронт.

Из приказа от 20 марта 1945 года о награждении заряжающего младшего сержанта Заманского Владимира Петровича медалью "За отвагу": "Во время боев 4.2.1945 в р-не ТЕТХЕНДОРФ совместно с расчетом уничтожил до 50 солдат и офицеров противника, подбил танк типа Т-4, уничтожил две повозки с боеприпасами и первый вышел на перекресток шоссейной дороги...".

После войны еще пять лет служил в армии. А потом случилась беда, и Заманский на четыре года оказался в заключении. После освобождения учился в вечерней школе и работал на стройке.

В 1954 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ. Начальные годы его актерской работы связаны с театром "Современник", с первым составом его труппы. Снимался в дебютных фильмах Андрея Тарковского ("Каток и скрипка") и Алексея Германа ("Проверка на дорогах"). Потом были "На семи ветрах", "Вылет задерживается", "Два капитана", "Точка, точка, запятая", "Завтра была война"...

Прямая речь

О любви к Родине

Я же был рядовой. Наша солдатская любовь к Родине была невысказанная, необработанная словами, не в лозунге. Она просто была с нами. Как товарищество. Нельзя оставить товарища, нельзя бросить.

Про фильмы о войне

Сейчас много лгут не только в телевизоре, но и в кино халтурном. Можно ведь убивать правду двумя способами. Первый - лгать нагло впрямую. А второй: делать о войне плохие фильмы. Лживые фильмы, потому что они сделаны без сердца.

Актер никогда не пользовался внешними эффектами, часто играл в эпизодах, но каждое его появление на экране придавало фильму подлинность, выстраданность.

Голос Заманского звучит в "Солярисе" и "Сталкере". Вот слышишь этот голос - и представляется поезд, постукивание колес, впереди ночь, а рядом попутчик - он сказал два-три слова, а твоя душа уже готова открыться именно этому человеку...

Заманский - актер, особо внимательный к произносимому тексту. Еще в 1960 году он получил первую премию на конкурсе чтецов произведений А.П. Чехова.

В 1970-80-е он читал со сцены стихи и прозу полузапретных тогда Бориса Пастернака и Варлама Шаламова.

В 1990-х годах Владимир Петрович оставляет Москву и работу в кино и вместе с женой актрисой Натальей Ивановной Климовой поселяется в Муроме, в маленьком доме на берегу Оки рядом с храмом Николая Чудотворца.

Это добровольное затворничество было встречено коллегами с недоумением, ведь актеры всегда боятся, что о них забудут, что они останутся невостребованными.

Для массового зрителя Заманский исчезает, но совершенно не жалеет об этом. Ведь с отъездом в Муром перед ним открылась другая жизнь. Актерский труд стал сродни духовному деланию. У микрофона православного радио Владимир Петрович читает Евангелие, жития святых, произведения святоотеческой мысли - писания Иоанна Кронштадтского, Луки Войно-Ясенецкого, Николая Сербского, Силуана Афонского и оптинских старцев. Его голос помогает людям обратиться к Богу - может ли что-то быть важнее и выше?..

А меня познакомил с Заманским ...Пушкин. Однажды в руках у Владимира Петровича оказалась моя маленькая книжка о Пушкине. Ее издал художник Борис Диодоров, старый друг Заманского. После этого Владимир Петрович нашел меня по телефону и сказал такие добрые слова, что вскоре я написал о нашем любимом поэте новую книгу, потолще.

Недавно Владимир Петрович позвонил мне, чтобы посоветоваться.

"Пишу воспоминания об ушедшем друге и не знаю, как построить фразу. Мысль есть, а фраза не дается. Хочется сказать, что мой друг был человеком, спеленутым совестью. Знаете же, как туго пеленают младенцев. Но ведь такого слова, кажется, нет - спеленут?.."

Я успокоил Владимира Петровича, что слово такое есть. И тут же подумал: так это и о нем, о Заманском: спеленутый совестью. Можно, наверное, сказать ловчее, но нельзя точнее.

Прошлой весной звоню ему 8 мая. Завтра, говорю, у вас трудный день - хлынут звонки с поздравлениями, потащат на какие-нибудь торжества. А он:

"Я завтра поеду в Благовещенский монастырь на панихиду. Никаких торжеств у меня нет... "

А увиделись мы осенью. Муром был залит солнцем, но ветер с Оки уже предвещал первый снег. Мы присели на скамейке за домом, на последнем пригреве. Перед нами клонился к реке чисто убранный куцый огородик, и думалось: как неловко и даже опасно, наверное, на нем трудиться. Представлялось, как весной тут бегут с горы ручьи, увлекая за собой прошлогодние листья...

С того дня меня согревает мысль, что на берегу Оки живет, одолевая невзгоды и немощи, человек, однажды во всем положившийся на Бога. Помолимся, чтобы Господь продлил его дни, тем укрепляя нас во тьме, просветляя и обнадеживая.

В начале было слово

Из стихов, посвященных Владимиру Заманскому

Сеятель (отрывок). В. П. Заманскому