Талант и проблемы по наследству: история актерской династии Ефремовых

Семью Ефремовых называют одной из самых талантливых в российском кино и театре. Но вместе с огромной популярностью на актеров обрушились и тяжелые испытания: проблемы с алкоголем и скандалы, связанные с личной жизнью. Как началась творческая династия Ефремовых и что стало с ее самыми яркими представителями — в материале «Газеты.Ru».

Положил жизнь на «Современник» и МХАТ: биография Олега Ефремова

Детство и начало театральной карьеры

Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве. Семья проживала в коммунальной квартире на Арбате, там прошло детство будущего актера. С ранних лет он постоянно играл в театр, а в школьном возрасте посещал драматический кружок при Доме пионеров на старом Арбате.

Его отец Николай работал бухгалтером в ГУЛАГе. В 1941 году по служебной необходимости он с семьей переехал под Воркуту, в поселок Абезь, где Ефремовы прожили около двух лет. Там Олег начал общаться с местными ребятами и узнал, что такое уголовный мир.

«Воровал. Это не от голода. Была определенная компания, почему отец и увез меня в 43-м году — боялся, что я могу стать вором. Кличка у меня была смешная. Знаете какая — Лисья мордочка», — рассказывал Олег в интервью.

Отец переживал о будущем сына и потому ушел с работы. Во второй половине 1943 года Ефремовы вернулись в Москву, доучивался будущий актер уже в столичной школе.

Тогда Олег Николаевич близко общался с Александром Калужским, внуком знаменитого мхатовского актера Василия Лужского. Именно друг повлиял на выбор Ефремовым актерской карьеры — он уговорил Олега в 1945 году сдать экзамены в Школу-студию МХАТ. Ефремов поступил с первой попытки, его педагогами стали театральный режиссер Михаил Кедров и актер Василий Топорков.

В 1949 году Ефремов получил диплом о высшем образовании, но во МХАТ его не взяли.

Для выпускника, боготворившего МХАТ и видевшего в нем свою судьбу, это стало тяжелейшим ударом.

Актер получил приглашение в Центральный детский театр (нынешний РАМТ). Его дебют состоялся в спектакле «Ее друзья» по пьесе драматурга Виктора Розова. В те годы это была одна из самых популярных московских театральных площадок. Олег Николаевич прослужил здесь до 1957 года.

Актер продолжал сотрудничать со Школой-студией МХАТ в качестве преподавателя. На его курсе учились Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков.

В это же время Олег Ефремов пробовал себя в кино. В 1955 году он сыграл Алексея Узорова в фильме «Первый эшелон». Роль комсомольца и правильного советского человека предопределила его последующие образы: он часто перевоплощался в сотрудников уголовного розыска и партийных деятелей.

Создание «Современника»

Убеждения и подход Олега Ефремова к работе разделяли многие молодые актеры, в том числе его студенты. Вместе они основали коллектив под названием «Студия молодых актеров», из которого вырос «Современник» — первый театр, созданный самими актерами. В 1956 году коллектив представил первую постановку — спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Тогда зрители отметили, что актеры показали «просто хороший МХАТ». Но для Ефремова подобные оценки были похвалой, ведь традиции старого МХАТа он и пытался сохранить.

В 1961 году театру выделили здание на площади Маяковского. Это место быстро стало популярным, у театра Ефремова сформировался большой круг почитателей. В «Современнике» часто ставили спектакли по пьесам модных авторов: Евгения Шварца, Леонида Зорина и других.

Ефремов продолжал сниматься в кино. В 1965 году он сыграл повесу Федора Долохова в «Войне и мире». Через год на экраны вышел легендарный фильм «Берегись автомобиля», где Олег Ефремов снимался вместе с Иннокентием Смоктуновским — позже тот станет его коллегой по театру и большим другом. До сих пор роль следователя Подберезовикова считают одной из самых узнаваемых в кинокарьере Ефремова.

Критики сходились во мнении, что Ефремов играл легко, «будто бы не играя». В 1968 году вышел фильм «Три тополя на Плющихе», где актер исполнил роль таксиста Саши. Также Ефремов сыграл в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Бег». К 1970-м он уже считался одним из самых популярных актеров Советского Союза, но режиссерская работа была для него важнее.

«Для Ефремова важно было создать идеальный театр-дом, а съемки в кино для него никогда не были главным», — делилась Галина Волчек.

Последней постановкой на сцене «Современника» для Ефремова стала «Чайка» по пьесе Антона Чехова в 1970 году. В том же году он был назначен художественным руководителем МХАТа.

Олег Ефремов во МХАТе

В то время МХАТ переживал застой, зрители предпочитали другие театры. В труппе числилось около 150 актеров, многие из них годами не выходили на сцену, но получали зарплату.

Из-за частых конфликтов обстановка во МХАТе была напряженной.

Новый художественный руководитель начал с перестройки: ввел в репертуар пьесы, которые не ставили прежде, задействовал больше артистов в спектаклях, выводил на первый план второстепенных героев, менял эпизоды местами, чтобы освежить пьесы. Для «усиления» он пригласил ряд актеров из «Современника». Однако новые меры понравились не всем: труппа разделилась на два лагеря — за и против Ефремова. К тому же часть актеров была недовольна своей малой востребованностью в постановках. В итоге некоторые покинули театр.

В 1987 году Олег Ефремов предложил разделить театр: создать основной МХАТ в Камергерском переулке (нынешний МХТ им. Чехова) и филиал на улице Москвина (МХАТ им. Горького), его возглавила Татьяна Доронина.

Процесс разделения оказался очень тяжелым. Далеко не все поддержали планы Ефремова, да и у него не было четкого понимания, как будут существовать две труппы. Поэтому глубинный конфликт себя не исчерпал, кризис продолжал нарастать.

По разным причинам в течение нескольких лет театр Ефремова покинули Анастасия Вертинская, Александр Калягин, Екатерина Васильева и ряд других актеров.

Смерть Иннокентия Смоктуновского в 1994 году стала для Олега Ефремова настоящим ударом. С момента кончины друга режиссер поставил лишь один спектакль — «Три сестры». Премьера состоялась в 1997 году. В 1998-м вышли последние кинокартины с участием Олега Ефремова.

В последние годы жизни Ефремов не мог активно работать из-за болезни легких. В 2000 году он планировал поставить пьесу Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», но не успел. 24 мая 2000 года Олег Ефремов умер в своей квартире на Тверской улице в Москве. По словам очевидцев, проститься с режиссером в здание на Камергерском переулке пришли тысячи человек: было сложно подойти к гробу из-за обилия цветов. 31 мая актера и режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Константина Станиславского.

Личная жизнь Олега Ефремова

Олег Ефремов был трижды женат. Его первой супругой стала актриса Лилия Толмачева. Она вышла замуж за Ефремова в конце 1940-х, будучи студенткой третьего курса Школы-студии МХАТ. Брак продлился недолго — в 1952 году супруги расстались, не последнюю роль в этом сыграли пьянство и частые увлечения Ефремова. Но Толмачева продолжала общаться с экс-супругом и стала одной из ведущих актрис «Современника».

В 1955 году Олег Ефремов начал встречаться со студенткой сценарного отделения ВГИКа Ириной Мазурук: их познакомила Галина Волчек. Отношения быстро привели к тому, что пара стала жить вместе, но в официальном браке они не состояли. В 1957 году у них родилась дочь Анастасия (будущий театральный критик, президент «Благотворительного фонда Олега Ефремова»).

Пара быстро распалась, по слухам, из-за увлечения Ефремова актрисой Ниной Дорошиной. Она впервые вышла на сцену «Современника» в 1958 году, а через год присоединилась к труппе театра. В театральных кругах обсуждали, как Дорошина и Ефремов то сходились, то расставались. Ефремов никак не делал своей возлюбленной предложение. А когда она узнала о его новом увлечении, то быстро вышла замуж за Олега Даля. Свадьба, на которую заявился Ефремов, закончилась скандалом. Брак продлился меньше месяца, и за это скоропалительное замужество актриса корила себя всю жизнь.

В начале 1960-х годов Олег Ефремов женился на актрисе Алле Покровской, дочери известного оперного режиссера Бориса Покровского. В браке с ней у Ефремова родился сын Михаил. Хотя Покровская старалась не замечать увлечений мужа на стороне и его зависимости, в конце 1970-х годов супруги все же развелись.

Еще одним известным романом актера стали отношения с Анастасией Вертинской. Они продлились более десяти лет. Ефремов даже делал актрисе предложение, но, по собственному признанию Вертинской, она не хотела связывать себя с сильно пьющим человеком.

Лишился карьеры из-за страшного ДТП: биография Михаила Ефремова

Детство и первые шаги в кино

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Сын Олега Ефремова и Аллы Покровской проявлял интерес к творчеству с детства: в 10 лет он начал играть эпизодические роли на сцене МХАТа. В 1976 году состоялся его актерский дебют в спектакле «Уходя, оглянись!».

Тогда же на экраны вышел фильм «Дни хирурга Мишкина», в котором Михаил сыграл свою первую кинороль. Но известность ему принесла картина «Когда я стану великаном». Фильм стал популярным, а Ефремов-младший получил статус одного из главных юных актеров страны.

Сам актер позже вспоминал, что в его воспитании самую большую роль сыграл дедушка — Николай Иванович Ефремов.

«Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934-м году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберег семью от репрессий», — позже рассказывал Михаил Ефремов.

Юного Михаила приглашали во многие проекты, и тогда парень оставил учебу в школе. Среднее образование он получил, окончив школу рабочей молодежи .

Расцвет карьеры

В 1981 году Михаил поступил в Школу-студию МХАТ. Но окончил он ее лишь в 1987 году по причине службы в армии. После первого курса его призвали на два года в войска ВВС. По некоторым данным, на службе в армии настоял отец, так как обуздать поведение Миши уже тогда было сложно.

«Я никогда не вспоминал об армии как о зря потерянных годах. Первые две недели — да, но потом... Именно там я научился подчиняться. Подчинение, повиновение — без этого в обществе очень трудно», — говорил сам актер.

После выпуска Михаил Ефремов организовал и возглавил студию для молодых артистов «Современник-2», где сам ставил спектакли.

«Современник-2» был прекрасным, как сейчас бы сказали, рекламным ходом. В этой студии работали Никита Высоцкий, Слава Невинный, Маша Евстигнеева, я, Миша Ефремов, то есть дети знаменитых родителей. А зрителям это было ой как интересно», — рассказывал актер в интервью.

Театр просуществовал три года. В 1991 году Ефремов был принят в труппу МХТ им. А.П. Чехова, где был задействован в «Чайке», «Горе от ума» и других спектаклях. Но в отличие от знаменитого отца, Михаил активнее строил карьеру в кино и на телевидении.

Ефремов часто получал эпизодические и второстепенные роли. Но его участие только украшало проект: поклонники говорили, что актер захватывает все внимание на экране.

Ефремов не чурался персонажей с алкогольной зависимостью и мог воплотить в экранных образах человеческие пороки. Позже люди говорили, что в этих ролях он был самим собой.

О загулах и выходках артиста ходило множество слухов. Так, в 2018 году в Самаре зрители были в шоке от поведения звезды на сцене. В 2020 году актер устроил дебош в аэропорту, из-за чего не был допущен на рейс.

Тем не менее карьера талантливого актера шли в гору. Он был ведущим в программах «Жди меня», «Исторические байки», членом жюри КВН. По словам артиста МХАТа Николая Сахарова, именно сын Олега Ефремова должен был стать его преемником в «Современнике» после ухода Галины Волчек. Но актер сам отказался от такой возможности в декабре 2019 года и даже объявил об этом со сцены.

«Галина Борисовна, слух идет такой. Причем не первый год, простите гада, что будто вы хотите на покой. И ищете преемника. Не надо», — процитировал Сахаров Ефремова, прочитавшего на юбилее обращенные к Волчек стихи.

Период активной и успешной работы Ефремова в большом кино и на телевидении резко оборвался летом 2020 года, когда актер стал виновником смертельного ДТП.

ДТП с участием Михаила Ефремова

8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Камеры наблюдения зафиксировали, как актер на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик. Ефремов не пострадал, а водителю грузовика потребовалась помощь врачей. 9 июня он умер в больнице.

Позднее экспертиза установила, что в момент происшествия актер был пьян. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а самого Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело и позже предъявила актеру обвинение по статье 264 УК РФ .

Популярность актера обеспечила делу большой резонанс: коллеги предлагали отправить его в СИЗО, а общественность призывала лишить наград.

Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП и вызвался оказать помощь семье погибшего. Извинения и денежную компенсацию семья не приняла. За судебным процессом над актером следила вся страна.

«Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник... Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, что многие думают, что меня как артиста будут отмазывать, подключать какие-то свои связи и знакомства. Я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. <...> Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заявил тогда актер.

8 сентября 2020 года артисту вынесли приговор — восемь лет колонии. В результате усилий адвоката (на тот момент скандально известного Эльмана Пашаева заменил Владимир Васильев) срок заключения был снижен на полгода. В ноябре 2020 года актера отправили в исправительную колонию №4 в Белгородской области.

Михаил Ефремов несколько раз пытался добиться сокращения срока и замены приговора. Ходили слухи о том, что Михаил Ефремов хотел бы отправиться в зону СВО, но они были опровергнуты его адвокатом.

24 марта 2025 года суд удовлетворил его просьбу об УДО. Тогда артист заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал актер.

9 апреля 2025 года Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО.​

После заключения

После освобождения Михаил Ефремов вернулся в Москву и стал вести закрытый образ жизни. Он почти не появлялся на публике, а в его окружении говорили о планах актера лечить зубы и поправить здоровье. Адвокат Ефремова отвечал журналистам, что после этого Михаил вернется к актерской деятельности.

По данным СМИ, Ефремов чуть ли не «раздарил» недвижимость родственникам. Бывшей жене Софье Кругликовой он подарил шестикомнатную квартиру в Хамовниках площадью почти 150 кв. м и половину квартиры на Тверской улице, которая досталась ему от дяди. Семье Громовых, ухаживающих за его дядей, актер презентовал «трешку» на Олимпийском проспекте. Себе он оставил квартиру на Никитском бульваре площадью 67 кв. м, доставшуюся ему от матери.

В сентябре Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Играть в кино пока актер не готов. Планировалось, что первым спектаклем после УДО для Ефремова станет постановка «Без свидетелей». Однако 3 февраля стало известно, что премьеру отложили на неопределенный срок из-за болезни режиссера.

Супруги и дети Михаила Ефремова

Первой женой Михаила Ефремова стала актриса Елена Гольянова. Их брак продлился всего полгода. По слухам, союз был фиктивным: у девушки умерла бабушка и оставила ей в наследство квартиру в Горьком (ныне Нижний Новгород). Чтобы обменять ее на недвижимость в Москве, Гольяновой нужно было выйти замуж за москвича. С этим и помог Ефремов.

Во второй раз актер женился во второй половине 1980-х годов на редакторе Асе Воробьевой, причем Ефремов отбил ее у Антона Табакова. Эту историю широко обсуждали в театральных кругах. В 1988 году у пары родился сын Никита. Уже через пару лет после рождения ребенка супруги развелись, из-за этого отношения с сыном долго не складывались.

В 1990 году Михаил Ефремов женился на актрисе Евгении Добровольской, которая воспитывала сына от бывшего мужа Вячеслава Баранова. Актер настойчиво ухаживал за коллегой и даже переехал к ней в коммунальную квартиру. Позже Добровольская вспоминала, что выходить замуж за Ефремова не хотела.

В 1991 году в семье родился сын Николай. А в 1997 году супруги развелись, но продолжали общаться. Николая воспитывала мать, но отец старался помогать. Сын тоже стал актером и играл на театральной сцене, но его карьера сложилась не так успешно, как у отца и единокровного брата. В 2023 году он выпал из окна своей квартиры и чудом остался жив. А в 2025 году он потерял мать: Евгения Добровольская умерла после борьбы с онкологическим заболеванием.

В конце 1990-х Ефремов познакомился с Ксенией Качалиной. Их свели съемки проекта «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году пара поженилась, в том же году у них родилась дочь Анна-Мария. Но и этот брак просуществовал недолго: в 2004 году супруги развелись. Как писали СМИ, у Качалиной возникли проблемы с алкоголем. Ефремов финансово помогал бывшей жене и отсудил право единоличной опеки над дочерью. В начале декабря 2025 года 54-летняя Ксения Качалина была обнаружена мертвой в своей квартире.

Пятый брак со звукорежиссером Софьей Кругликовой стал для Михаила Ефремова самым продолжительным. В браке родились трое детей: старшая дочь Вера — в 2005 году, Надежда — в 2007 году, сын Борис — в 2010 году.

Казалось бы, Ефремов наконец обрел семейное счастье: Софья не только прививала ему здоровые привычки, но и поддерживала в период тюремного заключения, ухаживая во время обострения болезней, приобретенных за решеткой. Но уже летом 2025 года в Сети заговорили о разводе Ефремова и Кругликовой. По слухам, женщина устала от постоянных конфликтов с супругом. СМИ сообщали о том, что артист в колонии виделся с актрисой Дарьей Белоусовой. 3 сентября появились новости об официальном разводе Кругликовой и Ефремова.

Звездный внук мог покончить с собой: биография Никиты Ефремова

Детство и юность

Никита Ефремов — первенец Михаила Ефремова, он родился 30 мая 1988 года. Его родители расстались через пару лет после рождения Никиты, поэтому в основном его воспитывала мать — филолог и литературный редактор Ася Воробьева. Нехватка внимания отца оставила у Никиты психологические травмы и обиды, которые ему пришлось прорабатывать со специалистом. Позже актер признавался, что в 20 лет был готов расстаться с жизнью.

Повзрослев, он простил отца и поддерживал его во время тюремного заключения.

Никита учился в физико-математической школе №52, но математикой не проникся. Свободное время мальчика занимали многочисленные секции: он обучался в музыкальной школе игре на фортепиано, скрипке и вокалу, играл в футбол и баскетбол. И, конечно, посещал театры. Особенно его поразила игра Константина Райкина в спектакле «Синьор Тодеро хозяин». Как отец и дед, Никита Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ в 2005 году. И попал на курс именно к Райкину.

Яркий талант Никиты проявился уже в студенчестве, его наградили премией «Золотой лист — 2009» за роль Чацкого в дипломном спектакле «Горе от ума», а после окончания Школы студии МХАТ пригласили сразу в несколько московских театров. Актер решил выбрать «Современник», ведь этот театр основал его знаменитый дед Олег Ефремов. Актеры старшего поколения не раз отмечали схожесть внука с дедом, но Никита пытался заработать авторитет собственными силами и талантом. К моменту окончания Школы-студии он уже несколько раз снимался в кино.

Среди множества работ актера — сериалы «Восьмидесятые», «Лондонград», «Нулевой пациент», «Тихий Дон» и «Оффлайн», фильм «Лето». Никите удалось сыграть и в зарубежном проекте: он исполнил роль создателя легендарной игры «Тетрис» Алексея Пажитнова в проекте Apple TV+. В 2023 году Ефремов-младший на время ушел из театра, чтобы сосредоточиться на кинокарьере. Одной из громких ролей стал Николай II в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Личная жизнь

Личная жизнь Никиты Ефремова всегда особенно волновала его поклонников — возможно, из-за постоянных перипетий в отношениях с женщинами у его отца и деда. Известно, что под обаяние молодого актера в разные годы попадали актрисы Анна Михайловская, Анна Чиповская, Нина Гусева (дочь комментатора Виктора Гусева).

Первой женой актера стала актриса Яна Гладких, с которой Ефремов познакомился в «Современнике». Пара сыграла свадьбу в 2014 году в Грузии у подножия горы Казбек. Но этот брак оказался коротким: уже через год супруги развелись, по словам пары, из-за слишком разных характеров.

Проблемы отца с алкоголем не обошли и сына. Несколько лет назад актер признался, что у него был опыт злоупотребления алкоголем, но с зависимостью удалось быстро справиться. В сфере шоу-бизнеса говорили, что значительную работу по «спасению» Ефремова проделала актриса Мария Ивакова. Девушка находилась рядом с актером с 2019-го по 2021 год.

В 2023-м Никита Ефремов представил публике новую избранницу — художницу Ольгу Шурыгину. Актер говорил в интервью, что без нее «не может представить день». В 2025 году появились слухи о расставании пары. Ни Никита, ни Ольга их не подтвердили. Но в январе 2026 года фотограф под ником eugenkee опубликовал совместные фото Никиты Ефремова с 26-летней актрисой, звездой фильма «Лермонтов» Софьей Гершевич. Пара отдыхала на Бали.

Закрылась от публики и разругалась с родителями: биография Веры Ефремовой

Вера появилась на свет в 2005 году в браке Михаила Ефремова и его пятой супруги Софьи Кругликовой. В детстве она обучалась игре на фортепиано и неплохо пела, но став старше, заинтересовалась актерской карьерой.

Подростковый период Веры был не самым простым: девочке было 15 лет, когда отец попал в ДТП. После оглашения приговора она перестала общаться с Михаилом и часто ссорилась с матерью. Тогда Вера находила утешение в социальных сетях, где задавалась вопросами о ценности жизни. В то же время девушка старалась не появляться на публике и не отвечала на вопросы прессы.

В 2021 году Вера поступила в Высшую школу экономики, но вскоре бросила вуз ради самореализации. Девушка пошла работать суфлером и помощником оператора, а также вела социальные сети. Тогда она окончательно поняла, что хочет связать свою карьеру с кино- и театральной индустрией. Спустя два года она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Марины Брусникиной и Сергея Щедрина и играла в учебных спектаклях.

В 2026 году девушку заметили на сцене МХТ им. Чехова в постановке «Кабала святош». Сообщается, что Вера Ефремова играет роли Людовика и Мольера в детстве. В постановке также задействованы Николай Цискаридзе и Константин Хабенский. СМИ уже предположили, что Вера продолжит актерскую династию.

Переживала насилие в тени известной родни: биография Ольги Ефремовой

О внучке Олега Ефремова известно мало. Ольга родилась 7 августа 1987 года в Москве. Ее мать — Анастасия, дочь Олега Ефремова и Ирины Мазурук. Отец Андрей Нестеров занимался предпринимательством. У Ольги есть младший брат.

В детстве Ефремова часто общалась с дядей Михаилом Ефремовым — бывала у него в гостях и виделась с его детьми. Как и многие другие потомки Олега Ефремова, Ольга выбрала актерскую профессию. Она была принята в театральное училище им. Б.В. Щукина в группу заслуженного артиста России Владимира Иванова. По окончании вуза в 2008 году присоединилась к труппе Театра им. Евгения Вахтангова.

Еще во время обучения Ефремова начала сниматься в кино и сериалах. Ее можно было увидеть в проектах «Люба, дети и завод...», «Кадетство», «Клуб», «Рыжая», «Стиляги». На счету актрисы больше второстепенных и эпизодических ролей.

Во время объявления приговора Михаилу Ефремову Ольга поддержала родственника, записав эмоциональное видео в социальных сетях.

«Вчера состоялся суд, на котором моему дяде Михаилу Олеговичу Ефремову был вынесен чудовищно несправедливый приговор. Чудовищно несправедливым его считают все здравомыслящие люди. Впрочем, мнение всех остальных меня совершенно не интересует», — высказалась Ольга.

По слухам, некоторое время актриса жила в Италии и была в браке с бизнесменом Алессандро Сини, в 2016 году у нее родился сын Арсений. Но когда Сини стал ревновать женщину к работе и окружающим, они развелись. Арсений остался у отца, а Ефремова была вынуждена вернуться в Россию из-за отсутствия итальянского гражданства. О проблемах в личной жизни она публично рассказала в 2024 году: по словам актрисы, несмотря на попытки восстановить отношения, она стала жертвой физического насилия со стороны бывшего мужа. Два года она пыталась забрать сына в Россию, но успехов не добилась.

В своих обращениях Ефремова рассказала, что супруг избил ее и издевался над их общим восьмилетним сыном Арсением. Она показала синяки и ссадины на лице и других частях тела. По словам актрисы, она годами терпела домашнее насилие, но в 2024-м Сини разбил ей голову и похитил ребенка. Актриса просила о помощи и заявляла о планах обратиться в полицию. Сейчас о ее жизни мало известно: актриса значится в касте проекта «Неспящие в Сосновке».