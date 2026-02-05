Семейный рок: что произошло с братьями и отцом Наины Ельциной

Судьба семьи Наины Иосифовны Ельциной, супруги первого президента России, могла бы стать сюжетом для драмы, полной необъяснимых совпадений. Ее отца и обоих братьев, как свидетельствуют источники, объединила схожая и страшная участь: все они трагически погибли в результате несчастных случаев на дороге.

Мечта отца и роковая случайность

Наина Ельцина (урожденная Анастасия Гирина) родилась в 1932 году в оренбургском селе Титовка. Ее отец, Иосиф Алексеевич Гирин, выходец из простой крестьянской семьи, прошел тяжелую школу жизни, работая на стройках и железной дороге. Суровый, но любящий отец, он мечтал для дочери иной, «интеллигентной» доли. По одной из версий, именно он инициировал смену ее имени на более простое «Наина», полагая, что так будущей учительнице будет легче общаться с учениками.

Однако своими мечтами о светлом будущем для дочери Иосиф Алексеевич не сумел насладиться. В 1966 году, когда семья уже жила в Оренбурге, 56-летнего Гирина на глазах у родных сбил пьяный мотоциклист. Он погиб на месте.

Повторяющийся удар судьбы

Семейное горе не было единичным. Еще раньше, когда Наина была подростком, ее младший брат Леонид трагически погиб, попав под поезд. А спустя годы рок настиг и другого брата — Анатолия. Несмотря на врожденную горбатость, не угрожавшую его жизни, он погиб в 30 лет, сбитый автомобилем.

Три похожих трагедии наложили глубокий отпечаток на семью. Как позже вспоминал Борис Ельцин, именно в этот сложный период их судьбы с Наиной тесно переплелись. Президент признавался, что чувствовал непреодолимое желание защитить и оберегать эту девушку, на чью долю выпало столько потерь.

Судьба других родственников

Возможно, Наина Иосифовна и вправду страдала от одиночества. По крайней мере, впоследствии отношения с некоторыми родственниками у нее не сложились. Так, Виталий Гирин, ещё один брат Ельциной, долгие годы не поддерживал связь с именитыми родными. Не общалась с ними и супруга Виталия Иосифовича. Известно лишь, что Виталий Гирин трудился на стройках в Свердловске, куда его мать перебралась после смерти своего мужа. Еще один брат Наины Ельциной, Владимир Гирин, заключил брак с украинкой, которая уговорила его проживать на ее родине. Впрочем, через несколько лет Владимир Иосифович все же переехал в Москву.

Младшая сестра Наины Иосифовны, Роза, вышла замуж за военного и тоже покинула родные места. Правда, сестры, которые были очень похожи, все-таки встречались, в том числе уже после ухода из жизни российского лидера. Что касается матери Наины Ельциной, то она никогда не работала, занимаясь исключительно домашним хозяйством и воспитанием детей. Даже после того, как ее дочь стала «первой леди», Мария Федоровна предпочла остаться в Екатеринбурге (Свердловске). Она успела застать и развал Советского Союза, и небольшой отрезок президентства Бориса Ельцина. Гирина умерла в 1994 году в возрасте 84 лет.