Наталья Юнникова: что скрывала улыбка звезды сериала «Мухтар»

«Мухтар» сделал её звездой, но не спас. Что скрывала Наталья Юнникова за идеальной улыбкой Василисы?
За экранной строгостью следователя Василисы Михайловой скрывалась история женщины, чья жизнь оказалась короче её таланта. Наталья Юнникова — актриса, подарившая зрителям один из самых запоминающихся образов в сериале «Возвращение Мухтара». Она ушла из жизни в 37 лет после трагического падения. Её путь от липецкой провинции до московских съёмочных площадок был полон преодолений, а главное богатство — сын Ролан, который стал для неё смыслом жизни в годы испытаний.
Липецкое детство и путь в профессию
Родной город Натальи Юнниковой — Липецк, где она появилась на свет 25 февраля 1980 года. Семейный уклад в доме будущей актрисы определяли родители: отец Александр Петрович начинал карьеру в стенах обкома, затем неудачно переключился на предпринимательскую деятельность, а мать Людмила Николаевна посвятила себя инженерному делу. С детских лет в девочке просыпалось тяготение к творчеству — музыкальные занятия, театральные постановки во дворе, мечты о подмостках становились неотъемлемой частью её мира.
Закончив школу, она без колебаний отправилась в столицу, где ей удалось пройти строгий отбор и стать студенткой престижного Щукинского училища — вуза, из стен которого вышли многие звёзды отечественной сцены. Во время учебы в театральном институте с ней случилось ужасное, она стала жертвой насилия. Парень, который потом даже стал известным режиссером, изнасиловал ее.
В годы обучения судьба свела Наталью с Антоном Федотовым — однокурсником, с которым их связали не только творческие интересы, но и личные чувства. Завершив обучение в 2001-м, молодые люди официально оформили отношения и приняли решение сменить страну проживания, выбрав Израиль в качестве нового дома. В тель-авивской квартире осенью 2005 года в семье появился ребёнок — мальчик, получивший имя Ролан. Его появление на свет сопровождалось осложнениями, потребовавшими хирургического вмешательства. Прожив за рубежом несколько лет и подрабатывая на израильском телевидении, Наталья приняла непростое решение: из-за обострившейся политической обстановки она вернулась на родину, взяв с собой маленького сына.
Отношения с супругом постепенно сошли на нет, и в 2008 году брак официально прекратил своё существование. Оставшись одна с ребёнком в Москве, где её никто не ждал и где не было ни родственной поддержки, ни финансовой подушки, актриса оказалась перед необходимостью заново выстраивать быт, карьеру и материнскую жизнь — всё с нуля, в одиночку и без права на ошибку.
«Мухтар»: слава и её цена
В 2007 году судьба подарила Наталье главную роль в жизни — следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Её героиня — красивая, принципиальная, сдержанная — мгновенно полюбилась миллионам зрителей. Семь лет Юнникова отдавала проекту все силы, став неотъемлемой частью культового сериала.
Однако популярность обернулась парадоксом. Режиссёры стали видеть в ней исключительно Василису — образ, ставший одновременно спасением и ловушкой. После ухода из сериала в 2014 году предложения о серьёзных ролях практически исчезли. Актрисе приходилось подрабатывать эпизодами, озвучкой, а в трудные времена даже работой продавцом, чтобы оплачивать съёмную квартиру и обеспечивать сына.
Для Натальи главным мужчиной в жизни всегда был её сын Ролан. Она с ранних лет отдала его в музыкальную школу, веря, что искусство станет для мальчика опорой. Мать и сын были неразлучны: несмотря на постоянную нехватку денег и профессиональные разочарования, Юнникова находила силы быть для Ролана надёжной опорой. Коллеги вспоминали: за экранной строгостью Василисы скрывалась женщина, для которой материнство стало главным призванием.
Трагедия сентября 2017 года
14 сентября 2017 года Наталья упала у себя дома, ударившись головой. Её доставили в больницу с обширным кровоизлиянием в мозг и ввели в искусственную кому. Две недели врачи боролись за её жизнь, но 26 сентября актриса скончалась, так и не придя в сознание. Ей было всего 37 лет.
В первые дни после трагедии 11-летнему Ролану не сообщали о смерти матери, близкие пытались подготовить мальчика к невыносимой новости постепенно. После похорон, состоявшихся 30 сентября на Переделкинском кладбище, сына забрал к себе отец — режиссёр Антон Федотов.
Ролан сегодня: память и новая жизнь
После смерти матери Ролан остался жить с отцом Антоном Федотовым, который к тому времени уже стал успешным режиссёром, работая над такими проектами, как «Кухня» и «Ивановы-Ивановы». В новой семье отца мальчика приняла вторая жена Антона, окружив его заботой и теплом.
В память о матери Ролан взял двойную фамилию — Федотов-Юнников, чтобы фамилия Юнникова не исчезла. Юноша продолжил заниматься музыкой, которой его приучила мама ещё в детстве. Сегодня Ролану уже около двадцати лет, он вырос удивительно похожим на мать: те же глубокие глаза, та же открытая улыбка. По имеющимся данным, он не пошёл по стопам родителей в актёрскую профессию, выбрав собственный путь развития.
Смерть Натальи Юнниковой потрясла коллег и зрителей. Павел Вишняков, её напарник по сериалу, Владимир Златоустовский, режиссёр проекта, все, кто её знал, говорили об одном: она была добрым, светлым, но удивительно одиноким человеком. За экранной уверенностью Василисы скрывалась женщина, не умевшая просить о помощи, несшая бремя материнства и профессиональных разочарований в одиночку.
Наталья прожила короткую жизнь, но её наследие живёт в сыне, в его глазах, в его любви к музыке, в двойной фамилии, бережно сохраняющей память о матери. Глядя на повзрослевшего Ролана, верится: где-то там Наталья Юнникова обрела покой, зная, что её сын вырос, окреп и идёт к своей мечте, именно этого она и хотела для него больше всего на свете.