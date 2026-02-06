Сергей Боярский: что выбрал сын главного д'Артаньяна страны

Что ни говори, а быть сыном главного д'Артаньяна страны — это и подарок, и испытание. С одной стороны кажется, что твой путь уже написан наперёд: сцена, кино, музыка. Однако есть и другой вариант – выбрать свой, самостоятельный путь. Именно так и вышло у Сергея Боярского (сына Михаила Боярского и Ларисы Луппиан), у которого были все возможности, чтобы стать звездой. Однако он выбрал не сцену, а... политику. И пока все следили за его карьерой, он сумел сохранить в тайне главные события своей жизни, о которых стало известно лишь недавно. Читайте далее, чтобы узнать все самое интересное...

© Соцсети

Детство за кулисами

Семья знаменитых актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан со стороны казалась идеальной, но за закрытыми дверями, как это часто бывает, всё было не так гладко. Их роман начался в театре, но в реальной жизни страсти часто перерастали в громкие ссоры. Сергей и его младшая сестра Лиза не раз становились свидетелями этих конфликтов. Детям было больно видеть, как ругаются родители. Они любили обоих и не знали, чью сторону занять, поэтому просто молча страдали...

Лариса Луппиан позже и сама рассказывала, что первые годы семейной жизни были очень непростыми, полными обид, которые она так и не смогла до конца забыть. К счастью, со временем бури в их доме утихли, а родители стали относиться друг к другу с большой заботой и вниманием.

При этом родители делали всё, чтобы их дети ни в чём не нуждались. Сергей учился в престижной гимназии с углубленным изучением языков, а также занимался музыкой в школе при консерватории. В общем, у него были все условия для того, чтобы пойти по стопам родителей.

Поиски себя: от музыки до политики

Первые попытки найти себя в искусстве Сергей сделал ещё ребёнком. В четыре года он снялся в фильме вместе с мамой, а в двенадцать — вместе с отцом в картине «Мушкетёры 20 лет спустя». Но актёрская карьера его так и не увлекла...

Следующей была музыка. Сначала отец привлёк его в музыкальный квартет, который стал известен благодаря песне «Динозаврики». Но на одном хите группа далеко не уехала. В 16 лет Сергей создал уже свою рок-группу, но и она не стала популярной, даже несмотря на то, что их клип показывали по MTV. Музыкальные эксперименты на этом закончились.

Окончив школу, Сергей принял решение, которое удивило многих. Вместо театрального института он выбрал Академию госслужбы и поступил на факультет экономики. Он твёрдо решил не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. После учёбы он работал в банковской сфере, занимался инвестициями, а затем шагнул в политику. Шаг за шагом, начав с должности советника губернатора, он дошёл до кресла депутата Государственной думы. Там он возглавил Комитет по информационной политике и даже успел запомниться людям, когда публично защитил аниме «Наруто», сказав, что в нём нет ничего плохого.

Личная жизнь под грифом «секретно»

Сергей Боярский всегда старался держать личную жизнь в тени, что, конечно, порождало массу слухов. Самая громкая история из его юности была связана с Ксенией Собчак. Они были соседями и дружили с детства. Спустя много лет Ксения опубликовала отрывки из своего дневника, где писала о детской влюблённости в Сергея и их первом поцелуе. Боярский-младший подтвердил, что они дружили, но вдаваться в подробности не стал. Лишь сдержанно намекнул, что у него тоже сохранилось много историй из прошлого Ксении, но мужское воспитание не позволяет ему их рассказывать.

Настоящей его любовью стала одноклассница Екатерина. Они дружили со школы, и эти чувства переросли в нечто большее. Они были так влюблены, что решили пожениться, как только им исполнилось 18 лет. Родители, особенно мама, были против такого раннего брака. Лариса Луппиан считала, что сын слишком торопится. Из-за этого Сергей обиделся на неё и долгое время не подпускал к воспитанию своей первой дочери.

Отец же отнёсся к выбору сына спокойнее: «Поступай, как знаешь».

Сергей и Екатерина прожили вместе 25 лет. В этом браке родились две дочери — Екатерина и Александра. Их семья всегда была закрытой, они не появлялись на публике и не давали интервью. Казалось, что в их жизни царит полная гармония.

Неожиданный поворот: развод и новая семья

Но, как это часто бывает, многое в жизни резко меняется. Новость о переменах в жизни Сергея стала для всех полной неожиданностью. Правда открылась совершенно случайно. На 75-летии Михаила Боярского журналисты спросили его о внуках. Перечисляя их, он вдруг упомянул ещё двоих мальчиков, о которых никто не знал.

Так все и узнали: Сергей уже несколько лет как разведён и у него давно другая семья. Позже он сам это подтвердил. Оказалось, что он тихо и без скандалов расстался с первой женой. Сегодня он снова женат, и во втором браке у него родились двое сыновей, которых назвали Сергей и Миша. Сам он отшутился, что таким образом вносит свой вклад в улучшение демографии в стране.

Но и здесь Сергей остался верен себе. Кто его вторая жена — неизвестно. В интернете нет ни одной её фотографии, как и снимков их маленьких сыновей. Сын Боярского доказал, что умеет жить по своим правилам, вдали от вспышек фотокамер и громкой славы, даже если его отец – самый известный мушкетёр страны