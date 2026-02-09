Князь Серебряный – кем был этот легендарный персонаж

Князь Серебряный сейчас воспринимается как личность легендарная, былинная, практически сказочная. Но такой род на Руси действительно существовал, и мы знаем его представителей даже по близкой к нам истории. Это не кто иные, как князья Оболенские. Точнее – одна из их многочисленных ветвей. А самым ярким стал князь Василий Семенович Серебряный во времена Ивана Грозного.

Оболенские – это Рюриковичи. Произошли они от князей черниговских, и эта ветвь ведет свое начало от самого известного из них – Михаила Черниговского. Он был казнен в ставке Батыя в 1246 году за гордость и непокорность и впоследствии канонизирован как православный святой.

Черниговские князья оказались одними из первых, кто понял значение Москвы как объединителя русских земель и перешли на службу московским князьям всячески способствуя этому процессу. Известно, что соратниками Дмитрия Донского были два брата Оболенских – Семен и Иван Константиновичи. У последнего оказалось шесть сыновей, четвертым был Семен Иванович. Вот его внуки и получат интересные приставки к своей фамилии.

Случилось это уже в первой половине XVI века в правление великого князя Василия III. Как сообщает «Российская родословная книга», князь Иван Дмитриевич стал зваться Золотым-Оболенским, а его брат Семен Дмитриевич – Серебряным-Оболенским. Однако ничего не говорится, что послужило причиной таких прозвищ.

Можно только строить догадки – то ли братья такими ладными вышли, что современники их отметили, то ли кто из близких польстить хотел. Известно, что Семен Дмитриевич Серебряный был воеводой в войне с Литвой, во время свадьбы Василия III с Еленой Глинской сторожил первую ночь новобрачных – честь, которой удостаивали самых доверенных и высокородных людей.

Не удивительно, что его сын, Василий Семенович занял видное положение и при дворе Ивана IV Грозного. Еще в малолетство великого князя и регентства Елены Глинской, он был доверенным лицом их, что отражается в летописях.

В 1541 году князь Серебреный сумел отбить набег крымского хана Саип-Герея. Причем хан убегал всякий раз, когда видел приближение воеводы Серебряного, который действовал в паре с другим воеводой князем Микулинским. И гнал его до тех пор, пока тот не перешел Дон. После чего вернулся в Москву, где была «большая радость». Великий князь Иван Васильевич пожаловал воевод кубками и шубами, которые в то время заменяли ордена.

© Василий Семенович Серебряный

Серебряный-Оболенский дважды участвовал в походах на Казань. Вначале в товариществе из трех воевод в 1545 году и этот набег был очень успешным для русского воинства. Любопытно, что направление удара Серебряного было не с запада, а с севера – войско воеводы спустилось по рекам Вятка и Кама. Есть интересное упоминание о нем, в хрониках говорится, что «пожгли» много ханских кабаков. За этот поход получил титул дворецкого Углицкого.

В новом, ставшем знаменитом, походе на Казань в 1552 году, в результате которого ханство было присоединено к России, князь Серебряный был воеводой Сторожевого полка. А до этого собрал и возглавил ополчение для похода в Муроме.

© Иван IV Грозный посылает Василия Семёновича Серебряного и Семёна Васильевича Шереметьева в Муром

В его обязанности входило вести поиск и уничтожение потайных ходов. Прежде всего, снабжавших осажденных водой. Наконец такой удалось обнаружить. Под него сделали подкоп, Серебряный лично вошел в него и убедился – сверху слышны голоса. Доложил Ивану Грозному, тот велел взорвать. В результате 4 сентября обвалилась часть крепостной стены и Сторожевой полк ринулся в атаку в пролом.

Однако таких сил для штурма было недостаточно, и оборонявшиеся с успехом отбились. Но Казань в итоге пала, а Серебряный стал одним из помощников наместника Александра Горбатого-Шуйского – второй воевода.

После этого был воеводой в Коломне, а в 1554 году стал наместником в таком важном городе как Смоленск. Затем снова оказался в Казанском крае, служил Свияжским наместником в 1556 году. Свияжск в то время был административным центром всего вновь присоединенного края.

С началом Ливонской войны Василий Серебряный уже воевода правой руки, то есть входит в число высших военачальников. Захватил старинный русский город Юрьев, который сейчас называют Тарту. Разгромил большой отряд барона Фелькерзама, в котором тот и сам погиб. Это открыло путь русскому войску до самого Балтийского моря.

После нарушения в 1559 году магистром Ливонского ордена Кетлером перемирия и уничтожения им войска Очина-Плещеева, Иван Грозный отправляет туда несколько воевод, среди которых и князь Серебряный. Они буквально разгромили всё от Псковского озера до Рижского залива и взяли Мариенбург. За это все получили золотые памятные медали.

Известно, что князь Василий Серебряный-Оболенский участвовал практически во всех сражениях первых лет Ливонской войны. Его подпись стоит под грамотой к польскому королю Стефану Баторию об отказе от перемирия в 1566 году. Следующий, 1567 год стал последним, когда он упоминался в документах.

Вот так и получилось, что мы не знаем ни точной даты рождения князя Василия Серебряного, ни дня его кончины. Исследователи лишь предполагают, что произошло это примерно в 1570 году и скорее всего, он умер своей смертью, а не был казнен.

Но это было уже время Опричнины и дало повод впоследствии представлять, что пал жертвой Ивана Грозного. Он стал одним из прототипов для романа Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный. Повесть времен Ивана Грозного». Но там персонаж вымышленный, прообразами стали сразу четыре человека, трое из которых родственники князя Василия, а имя литературного персонажа, боярина Никиты Романовича, и вовсе взято из былин. Но фамилию ему писатель дал известнейшего воеводы своего времени князя Василия Семеновича Серебряного-Оболенского.