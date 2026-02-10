Александр Маринеско – легендарный ас-подводник и неисправимый гуляка

В ночь с 9 на 10 февраля 1945 года советская подводная лодка С-13 потопила немецкий транспорт «Генерал фон Штойбен». Атака была удачной несмотря на то, что его охраняли боевые корабли. Это был всего пятый поход С-13 за все годы войны, но после атаки подлодка сразу стала рекордсменом по уничтоженному тоннажу кораблей противника, а ее командир самым результативным. Это был капитан III ранга Александр Маринеско.

По возвращении подводную лодку наградили орденом Красного Знамени, и она стала Краснознаменной. И единственной пережившей войну из всех подлодок серии С – так что номер 13 оказался для нее счастливым.

Командиру Маринеско по всем правилам полагалось звание Героя Советского Союза, но он тоже получает лишь орден Красного Знамени. Впрочем, и его могло бы не быть – уж слишком «шебутной» был капитан и доставлял массу хлопот начальству. Хотя оно и признавало – парень талантливый.

Маринеско совсем не собирался становиться военным, его мечта — торговый флот и веселая жизнь портового моряка. Он родился в Одессе 2 (15) января 1913 года в семье беженца из Румынии Иона Маринеску. Так что, когда пишут фамилию ставшего знаменитым моряка именно так, никакой особой ошибки нет.

Батюшка оказался весьма своенравного и независимого характера. Он служил кочегаром на румынском флоте и постоянно попадал в неприятности. Однажды посчитал несправедливым выговор командира и огрел того лопатой по спине. В этот раз ему уже грозил трибунал, а потому не стал его дожидаться и удрал в соседнюю Российскую империю, где осел в Одессе и вскоре женился на местной крестьянке Татьяне Коваль. Александр был у них первенцем.

Сын был влюблен в море. В 1926 году закончил среднюю школу (тогда не было обязательного среднего образования) и отец устроил на торговый пароход. На следующий год Саша поступает в школу юнг, где обучается три года. А в 1930 году в Одесское мореходное училище, по окончании которого в 1933 году становится помощником капитана каботажного парохода «Красный флот». Большего для своего счастья Маринеско и не желал.

Но страна активно строила военный флот и остро нуждалась в кадрах. Поэтому, не успев как следует повеселиться в матросских кабачках, Маринеско получает комсомольскую путевку в Красный флот уже настоящий. Он потом всю военную жизнь будет пытаться «отгулять» недополученное, за что и приобретет репутацию непутевого и неоднозначного командира и в итоге будет отправлен в отставку.

В октябре 1933 года его направляют в Ленинградские Специальные классы командного состава ВМС РККА. Выпускается уже через год, в ноябре 1934 года, и служит штурманом на подводной лодке Щ-306 Балтийского флота. Когда в 1936 году были введены персональные воинские звания, то становится лейтенантом.

Осенью 1938 года заканчивает курсы помощников командиров подводных лодок, получает звание старшего лейтенанта и назначение на подлодку Л-1 («Ленинец»). А уже через полгода, в мае 1939 года, назначают командиром подводной лодки М-96 («Малютка»), которую достраивали на заводе «Красное Сормово». К обязанностям приступил с рвением, экипаж вскоре был отмечен за высокую боевую подготовку. А сам Маринеско приказом наркома ВМФ Николая Кузнецова награжден золотыми часами и получил звание капитан-лейтенанта. Правда, вскоре и первое взыскание подоспело – за недостойное поведение.

Война для подлодки М-96 началась 19 июля 1941 года. В этот день она вышла в первый боевой поход. И бестолку – семь дней проходила по морю и не встретила ни одного корабля противника в Рижском заливе, который патрулировала.

А на обратном пути сломался двигатель и пришлось идти в Ленинград на ремонт. И там простоять в доках до ноября. Это не лучшим образом сказалось на боевом духе экипажа – команда вовсю «отмечала» вынужденный простой, и командир возглавил это дело. Не успели отремонтироваться, как получили новые повреждения в результате артобстрела.

Поэтому в следующий поход вышли только в середине августа 1942 года. Здесь удалось обнаружить вражеский конвой, М-96 атаковала тяжелую плавучую батарею. Маринеско видел попадания и полагал, что корабль потоплен. Так и доложил начальству. Однако по немецким документам впоследствии выяснилось, что судно осталось на плаву и умудрилось тихонько добраться до порта.

Зато подлодка Маринеско чуть не пошла ко дну. Топливо закончилось раньше, чем рассчитывали и пришлось срочно возвращаться на базу. А там их не ждали так рано. При этом капитан по какой-то причине не оповестил об этом дозор и в результате был атакован двумя нашими катерами.

И даже когда всплыл, не поднял, как полагалось, военно-морской флаг. Лодку чуть не потопили и это было тем более досадно, что она только что прошла через минные поля, — акустики зафиксировали не менее 30 касаний и ни разу ни одна не сработала – все же достаточно аккуратно шли, получается. Но опять ремонт.

А вот следующий выход в море в октябре 1942 года оказался весьма успешным, хотя не потопили ни одного корабля. Подводная лодка должна была доставить разведгруппу в район Нарвского залива, которая охотилась за шифровальной аппаратурой «Энигма». Вскоре разведчики вернулись с пленным и какой-то техникой.

Она оказалась иной — не «Энигма». Но вот действие экипажа Маринеско командование оценило очень высоко – моряки опять виртуозно прошли через минные заграждения, высадили и приняли разведчиков, при этом противник их так и не обнаружил. За это присвоили звание капитан III ранга и восстановили кандидатом в члены партии.

В апреле 1943 года Александр Маринеско назначается командиром подводной лодки С-13. Но в поход получилось выйти только в октябре – немцы буквально нашпиговали море минами и по факту весь наш флот оказался заперт в Финском заливе.

Но как только появилась возможность, тут же отправились в море. Атаковали транспорт «Зигфрид» торпедами, промазали, всплыли и обстреляли из орудий. Доложили о потоплении – тот реально начал погружаться в воду, но снова потом выяснится, что, хоть и получил серьезные повреждения, сумел на буксире добраться до Данцига (Гданьска).

Но самые свои громкие победы С-13 Маринеско одержала уже последней военной зимой. Случилось это после того, как экипаж во время стоянки в Хельсинки лихо отметил Новый год, да так, что сам Маринеску чуть не попал под трибунал. Но командование дало шанс реабилитироваться.

Это и был пятый поход Маринеско за время войны. И самый рекордный. Вначале удалось потопить символ немецкого флота плавучую казарму и школу подводников «Вильгельм Густлофф». Он 11 января 1945 года шел в сопровождении миноносца.

Капитан дождался ночи, и после этого приказал всплыть и зажечь ходовые огни. В темноте подводная лодка приняла очертания просто катера. Вот тогда и выпустили торпеды по спокойным и не подозревавшим опасности немцам. Через 40 минут транспорт затонул. Немцы пришли в бешенство и долго потом бомбили этот район авиацией. Погибло 5348 фашистов.

Через полторы недели, 9 февраля 1945 года, Маринеско обнаружил в перископ корабль, который принял за эсминец. Он до ночи преследовал судно, а потом повторил «трюк» с маскировкой под катер. В 2 часа 50 минут 10 февраля залп двумя торпедами пустил корабль на дно.

Но это оказался военный госпиталь «Генерал фон Штойбен». Однако судно имело корабельную артиллерию, было окрашено в «военный» цвет, шло в сопровождении эсминцев. А потому представлял законную цель, оказался неотличим от боевого корабля, что потом признавали и сами немцы.

Таким образом, уничтожение за один поход двух высокотоннажных кораблей сразу сделало Маринеско самым результативным командиром по этому показателю за все время войны среди советского флота. Англичанам доводилось топить и больше, но так против них и весь немецкий флот действовал, а сами они всегда были сильны как раз на море, а не на суше.

Маринеско представили к званию Героя Советского Союза. Однако получить его помешали прошлые «художества» капитана. Ведь и в последний поход его отправляли, чтобы реабилитировался. Но и не отметить такое невозможно – даже зарубежные газеты писали. А потому командир получил свой второй орден Красного Знамени, и сама подводная лодка тоже стала краснознаменной. К тому моменту она оказалась единственной уцелевшей из серии С.

А вот после войны Маринеско прослужил недолго – его военная карьера закончилась уже в 1945 году. В очередной поход 20 апреля с ним вышел инспектор флота, который по итогам дал отрицательную характеристику командиру. Добавило и то, что Маринеско пока шло разбирательство опять успел нарушить дисциплину. Командующий ВМФ адмирал Кузнецов понизил в звании и отправил на малый тральщик. А 20 ноября 1945 года моряк и вовсе уволился в запас.

В мирное время Маринеско работал на Балтийском торговом флоте, а потом возглавил станцию переливания крови в одном из НИИ Ленинграда. В 1949 году он разрешил сотрудникам использовать бесхозные торфяные брикеты для отопления дома. Маринеско обвинили в расхищении социалистической собственности и осудили, наказание отбывал в поселении в Хабаровском крае.

Затем вернулся в Ленинград. В начале 1962 года врачи обнаружили рак и 25 ноября 1963 года скончался. Но он успел застать полную свою реабилитацию в 1960 году и восстановление во всех званиях. Станет Александр Маринеско и Героем Советского Союза – это звание будет присвоено в 1990 году посмертно, на волне большого интереса к судьбе легендарного подводника.