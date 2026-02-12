Михаил Фрунзе: создатель первых Советов и победитель Колчака с Врангелем

Он никогда не был солдатом, а стал одним из самых известных полководцев Гражданской войны и наркомом обороны после нее. У него не было военного образования, а стал автором многих научных работ и одна из самых престижных академий в мире носит его имя. Он прожил лишь 40 лет, а вошел в историю как первый создатель Советов, давших имя целому государству, и военачальник, разгромивший Колчака и Врангеля – это Михаил Фрунзе.

Абсолютно ничто в биографии Фрунзе не указывало на военный талант. Хотя его отец, Василий Михайлович, имел отношение к армии — он оказался в Туркестане, где впоследствии и родился Михаил, по долгу военной службы. Но на намерениях сына это никак не отразилось, он желал стать инженером. Матушка, Мавра Ефимовна, переселилась в Туркестан с семьей еще в середине XIX века и уже считалась местной жительницей.

Михаил в их семье появился 21 января 1885 года. Произошло это в городе Пишкек, который потом станет столицей Киргизии, и с момента смерти своего выдающегося земляка и вплоть до 1991 года будет называться Фрунзе. Теперь это Бишкек.

Помимо Михаила в семье были еще брат Константин и три сестры – Людмила, Клавдия и Лидия. Среднее образование они получили в городе Верный, который теперь тоже зовется иначе – Алматы. Дети оказались одаренные — трое из них, включая Михаила, закончили гимназию с золотой медалью.

Это открыло дорогу в лучшие высшие учебные заведения, в 1904 году Михаил поступает в Петербургский Политехнический институт. И тут же попадает в среду революционного студенчества и проникается бунтарским духом. Не просто сочувствует, а вступает в партию большевиков. Уже осенью умудряется попасть под арест, правда кратковременный.

© Красный командарм Михаил Фрунзе, 1919 год

Это как раз время Первой русской революции 1905-1907 годов. Когда 9 января поп Гапон организовывает шествие рабочих к Зимнему дворцу, то Михаил Фрунзе участвует в нем. Причем, судя по всему, идет в первых рядах, так как когда солдаты открыли огонь, получает ранение в руку – так он стал не просто свидетелем, а участником событий Кровавого воскресенья.

После этого революционный вихрь захватывает Фрунзе целиком. Он пишет письмо матери, где говорит, что «потоки крови пролитые 9 января требуют расплаты. Жребий брошен, отдаю всего себя революции».

Михаил уезжает в город Шую. Там, а также во всем регионе Иваново-Вознесенска (нынешнее Иваново), сосредоточены ткацкие фабрики, а значит имеется и пролетариат, на который делают ставку большевики. 20-летний парень проявляет организаторские способности и создает первый в России рабочий Совет – после Октябрьской революции вся страна будет построена по этому принципу и станет Советским Союзом.

Вот в это время Фрунзе впервые и берется за оружие. Вместе с отрядом рабочих Шуи он прибывает в Москву и участвует в восстании, защищая Красную Пресню. В дни революции Михаил становится известен как «товарищ Арсений».

Такая бурная деятельность не осталась незамеченной властями. После подавления революции, Фрунзе арестовывают при попытке убить полицейского урядника Никиту Перлова. Суд квалифицирует его деятельность как террористическую и приговаривает к смертной казни.

Однако в последний момент, усилиями присяжного А. Эрна и нажима общественности, приговор заменяют каторгой – 6 лет. Военный прокурор Москвы, отправляя его туда в 1910 году пишет сопроводительное письмо, где указывает на склонность к побегу.

Собственно, так и выйдет. Правда, с самой каторги убежать было сложно, но из 6 лет по приговору Фрунзе провел там лишь 4 года. А потом отправили в вечную ссылку в Иркутск. Вот оттуда он и бежал в 1915 году. Вначале в Читу, где работал в местной типографии, а потом, когда сделали поддельный паспорт, в Белоруссию.

В Минске Фрунзе возглавляет местную партийную подпольную ячейку и вовсю занимается пропагандой среди войск Западного фронта. Считается, что такое задание получил от Ленина, когда посещал Стокгольм и встретился с вождем большевиков там.

Как только случилась Февральская революция, организовал рабочую милицию в Минске – дело было уже привычным. Временное правительство вначале этому очень обрадовалось, пока не поняло, что возглавляет ее идейный враг – Фрунзе открыто стал издавать большевистские газеты, вести агитацию. Поэтому партия переводит Михаила в знакомую ему Шую, где он делает ровно тоже самое.

Октябрьскую революцию Фрунзе встречал уже во всеоружии и с революционными рабочими – он на баррикадах в Москве у гостиницы «Метрополь». А потом опять направляют в Иваново-Вознесенск, где возглавляет губернскую партийную организацию.

Но мирным строительством новой жизни долго заниматься не довелось – на Москву пошли полки белогвардейцев. В августе 1918 года становится военным комиссаром Ярославского округа, участвует в подавлении восстания эсэров. С февраля 1919 года уже командующий 4-й армии.

И вот тут проявляет себя как выдающийся организатор в полной мере. Его метод руководства прямо противоположен террористическим манерам Льва Троцкого, который наводил порядок в Красной Армии массовыми расстрелами. Фрунзе, наоборот, относится крайне уважительно ко всем, доверяет людям.

Это позволяет привлечь как можно больше царских офицеров, его ближайшим помощником становится генерал-майор Федор Новицкий. Собственно появление этого тандема и станет секретом успеха армий Фрунзе – Новицкий великолепный стратег, Фрунзе – изумительный организатор. Но и сам Михаил Васильевич уже многое понимает в военном деле — недаром потом возглавит академию и станет автором многих военно-теоретических трудов.

Хотя Фрунзе тоже пришлось прибегать к не самым однозначным методам. Получив в командование армию, он отмечает и докладывает наверх – сборище мародеров и грабителей, а не идейных воинов. И просит заменить личный состав.

Но в результате приходится действовать самому и не всегда приличными методами. Так, чтобы побудить вступать в Красную Армию жителей Самары он задержал составы с хлебом. И не пускал их, пока не сформировал по факту новую армию.

Проблему с командным составом, как уже сказали, решил привлечением бывших офицеров. В Москве это многим не понравилось, но стиль командования у Фрунзе был такой, что он стал любимцем личного состава. А с этим пришли и победы. Фрунзе в июле 1919 года стал командующим Восточным фронтом.

Разгромив Колчака, Фрунзе командует войсками в родных краях – Туркестанским фронтом. К осени 1920 года потушил все очаги сопротивления здесь, лично руководил штурмом Бухары, который успешно завершился 2 сентября 1920 года. После уничтожения Бухарского эмирата крупных боевых действий в Средней Азии уже не было, останется только басмачество, с которым будут бороться еще долго.

После этого Фрунзе немедленно назначают командующим Южным фронтом – начинается борьба с Врангелем. После успешного штурма Перекопа и освобождения Крыма белогвардейское организованное движение прекратило существование. Оставались лишь «армии» Махно и других батек. Михаил Васильевич, в качестве уполномоченного Реввоенсовета Украины, ликвидирует и их.

Гражданская война закончена и Фрунзе становится… дипломатом. Его отправляет в Анкару на переговоры с только что взявшим власть в Турции Кемалем Ататюрком. Они проходят блестяще, и удалось установить дружеские отношения. Так что основу нынешней дружбы двух стран закладывал Фрунзе.

В 1921 году Михаил Васильевич становится членом ЦК РКП (б), то есть входит уже в руководство страны. С марта 1924 года — заместитель председателя Реввоенсовета СССР и одновременно заместитель наркома по военным и морским делам, руководит штабом РККА и военной академией.

В это же время Фрунзе участвует в политическом разгроме Льва Троцкого, примкнув к группе Сталина-Каменева-Зиновьева. Именно Фрунзе в 1923 году выступает на пленуме ЦК с докладом, в котором подвергает критике жестокие методы руководства Троцкого. И имел на это право – в итоге именно мягкий, доверительный и уважительный стиль командования Фрунзе позволил Красной Армии окрепнуть и победить.

В январе 1925 года Михаил Фрунзе становится председателем Реввоенсовета и наркомом по военным и морским делам. Успевает провести реформу РККА, численность которой сократилась в разы без потери боеспособности. Вводит единоначалие. Это позволит пустить освободившиеся средства на развитие экономики.

И тут у него обнаружили язву желудка. Врачи посоветовали операцию. В принципе, можно было обойтись и без нее, живут же люди с ней. Хотел операции и сам Фрунзе, он даже писал жене накануне консилиума, что боится, как бы доктора не отменили ее. Объяснял тем, что надеется этой операцией решить проблему раз и навсегда.

31 октября 1925 года Михаил Фрунзе лег на операционный стол. Сама операция прошла успешно, но пациент получил заражение крови и умер. Это известие оказалось настолько ошеломляющим, что современники немедленно приписали козням Троцкого – это было в его характере. Исключать такого нельзя. Но чуть позже стали приписывать уже Сталину, а после многих лет его жесткого правления эта версия даже стала основной в конспирологических теориях смерти Фрунзе.

Как бы то ни было, но врачи и тогда, и сейчас говорят, что без операции Фрунзе прожил бы еще очень долго. Похоронили великого полководца Гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе у кремлевской стены. На посту наркома его сменил Михаил Тухачевский.