Русский Будда: чем главный советский йог «Тоша» Шуктомов шокировал КГБ

История знает немалопримеров людей, опередивших время, — и столько же примеров того, как время с ними обходилось. Владимир Шуктомов, он же Тоша, — фигура в этом ряду особенная. Йог, мистик, поэт, целитель. Человек, которого одни называли русским Буддой, другие — душевнобольным, а сотрудники КГБ, обнаружив его тело в карельском лесу, просто не знали, чему верить.

Феномен

Он родился в 1957 году в Сыктывкаре. Уже в детстве проявил способности, которые трудно объяснить рационально: читал с такой скоростью, что успевал переворачивать страницы, и дословно пересказывал сложнейшие тексты. В 12 лет, по словам очевидцев, вытащил из воды утонувшего голубя — и птица ожила у него в ладонях.

После седьмого класса Шуктомова отправили в Ленинград, в школу-интернат №45 для особо одарённых детей. Но нестандартное мышление, которое в детстве воспринимали как гениальность, к восемнадцати годам сочли патологией. Юношу поместили в психиатрическую клинику. Метод лечения был жестоким: инсулиновые инъекции, вызывающие кому — от трёх до сорока минут. Пациенты выходили из неё с притуплённым сознанием, иные уже не могли есть без посторонней помощи.

Шуктомов сбежал

Он поступил на биологический факультет ЛГУ, но через год его отчислили: в личных вещах нашли нелегальную литературу. Тогда он отправился в путешествие автостопом — по стране, по людям, по самиздатовским эзотерическим книгам. В этом скитании, где-то между лесной рекой и встречей с неизвестными целителями, произошло то, что он сам называл преображением. Шуктомов окатил себя водой из ручья — и счёл это крещением. Иисуса Христа он с тех пор называл своим «начальником».

Кунта-йога и 20 последователей

Он вернулся в город другим. Длинные светло-рыжие волосы, спокойный взгляд зелёных глаз, стены, увешанные листами со странными иероглифами. Шуктомов лечил руками — и создал систему магических символов, которую назвал кунта-йогой. Уверял: эти знаки однажды сами возникли перед ним в воздухе, когда он сидел на берегу озера. Нарисованные на бумаге, они, по словам последователей, снимали боль и меняли состояние сознания.

Вокруг него собралось около двадцати человек. Люди бросали работу, уходили из семей. Шуктомов не проповедовал и не вербовал — просто жил так, как считал нужным, и его энергетика оказалась сильнее любых уговоров. Он учил учеников «подключаться» к потоку и передавать его другим. Разработал систему психотехник, одна из которых называлась «Диса»: суть её сводилась к тому, чтобы делать только то, чего хочешь в данную секунду, полностью отключив контроль ума.

Сам он паспорт выбросил. Нигде не работал и не учился. Писал стихи под псевдонимом Владимир Шелест, их публиковали в самиздатовском журнале «Часы». И всё чаще говорил ученикам о борьбе света и тьмы, о прошлых жизнях — африканского шамана, жителя другой планеты. О Шамбале.

КГБ и распад

В 1980 году группировкой заинтересовались всерьёз. Комитет госбезопасности вызвал Шуктомова на беседу. Статьи — тунеядство, создание секты. Чтобы увести удар от себя, Тоша увёз учеников в горы Армении. Там его предал самый близкий — Илья Беляев. Впоследствии он напишет книгу «Тоша: Русский Будда» и издаст её в Нью-Йорке, а затем и в России. Но тогда, в Армении, Беляев увидел в учителе Князя Тьмы и ушёл, уведя за собой ещё двоих.

Шуктомов замкнулся. Перестал заниматься с оставшимися учениками. Вернулся в Ленинград. В 1985 году один из его близких последователей, Ганс (Сергей Илюхин), покончил с собой — Тоша был в соседней комнате и не успел помешать.

КГБ получил новый повод: подстрекательство к самоубийству. Шуктомова снова допрашивали, затем отправили на психиатрическую экспертизу. Несколько месяцев в лечебнице — и выход под расписку.

Лес

Последние годы он жил один. В лесах Карелии, в палатке. Зимой. Практиковал голодание, почти не выходил к людям. Поздней осенью 1987 года лесник обнаружил тело в восьми километрах от Белого моря — территория уже Архангельской области.

Шуктомову было тридцать лет.

То, что увидели следователи, не укладывалось в привычную картину. Тело пролежало в лесу несколько месяцев, но не имело следов разложения. Отсутствовал характерный запах. Не было трупного окоченения. Дикие звери — даже они обошли его стороной. Официальная причина смерти — остановка сердца.

Версии

Их несколько. Сердечная недостаточность как результат длительного голодания. Отравление. Передозировка наркотиков. Убийство спецслужбами, инсценировавшее естественную смерть.

Но Илья Беляев, тот самый ушедший ученик, спустя годы выдвинул свою версию: Тоша остановил сердце усилием воли. И ушёл в Шамбалу, оставив тело как пустую оболочку.

Верить или нет — личное дело каждого. Беляев, к слову, после возвращения в Россию обратился в православие. Как и многие другие последователи Шуктомова. Церковь же деятельность «русского Будды» не признаёт и считает, что его путь был связан с иными силами.

Книги о нём изданы на нескольких языках. В России о нём почти не помнят, разве что в узких кругах. Всплывает имя Шуктомова эпизодически — как сегодня, когда мы решили написать этот текст.

Потому что история Тошы — это не столько история смерти, сколько история вопроса. Где проходит грань между гениальностью и болезнью? И кто вправе её проводить?