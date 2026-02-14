Как сложилась судьба Анны Герман

Есть артисты, которые для нас больше чем просто хорошие певцы. И нам не важно, сколько у них хитов, наград или почетных званий. Потому поют так, что на душе становится светлее, спокойнее и теплее. Потому что в строчках их песен - спетых, нежно проговоренных или пылко нашептанных - были именно те слова, эмоции, участие и понимание, которых нам как раз особенно не хватало в жизни.

В каждом времени были такие артисты. И Анна Герман - польская, советская, российская, хотя и родившаяся в Узбекистане певица была, конечно, одной из таких. Вроде бы не особо голосистых и вряд ли способных пробиться в шоу "Голос" на Первом канале... Но при этом уже почти родных и незаменимых для своих слушателей в минуты радости, горя или нелюбви?!

14 февраля Анне Герман - звезде 1960-1980-х, спевшей тогда "Надежду", "Когда цвели сады", "А он мне нравится", "Я к тебе не подойду", "Эхо любви" и "Райские птицы ходят по земле", - могло бы исполниться 90 лет. О ней был снят 10-серийный художественно-биографический телесериал "Анна Герман. Тайна Белого ангела" (так артистку называли многие поклонницы. Но чаще все-таки "Белокурым ангелом".

Причем о ней решили сделать даже больше серий, чем о Муслиме Магомаеве, Александре Вертинском или Валерии Ободзинском. Хотя даже он, пожалуй, тоже окончательно не ответил на горестный вопрос, отчего же Анна Герман ушла из жизни так рано, всего в 46 лет?!

Что сможет "Эхо любви"

В честь 90-летия певицы на Первом канале покажут новый документальный фильм "Анна Герман. Дом любви и солнца". А 14 февраля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя будет музыкально-биографический концерт "Анна Герман - 90" в сопровождении оркестра.

Мало в честь кого устраивают такие большие концерты-воспоминания на столь знаковой, можно сказать, намоленной сцене. А потом туда же, но уже на 9 марта захотели приехать и артисты из разных стран. Споют в программе "Эхо любви" любимые песни Анны Герман на русском, польском, итальянском. Она и сама их знала, жила за карьеру не только в России, и вот так, можно сказать, тоже - сдруживала страны-соседи, рассказывала им много хорошего друг про друга, сближала улыбкой, случаями из жизни и нотами. Жаль, что таких артистов-интернационалистов, кажется, больше нет. И теперь мы все сами по себе. Было б таких, как Анна Герман, побольше, и сейчас, может, и конфликтов между людьми в мире становилось бы меньше... Кто знает?!

Странница поневоле

Мало кто добивался такого успеха без музыкального образования и так часто переезжая, меняя занятия и увлечения. Но у Анны Герман, наверное, так на роду было написано - ее отец Евгений Герман был потомком голландских переселенцев в Россию еще XVII века, потом семью занесло в Узбекистан, город Ургенч, где в 1930-е он стал работать бухгалтером, у мамы Ирмы Сименс были и польские корни. И после войны, когда было совсем не просто, мама, бабушка и Анна переехали в Польшу.

Там она быстро выучила польский язык, увлеклась живописью, пошла учиться на геолога в университет... А потом ей повезло. Соседом по коммуналке (да, были они не только в СССР, но и в Польше) оказался пианист из ресторана, их еще называли "лабухи". Анна попросила его научить играть и ее, стала подбирать мелодии на слух. Ведь еще русская учительница в Ургенче сказала девочке, что он у нее абсолютный, природный. Такие вот у нее были русско-узбекско-польские "домашние музыкальные университеты".

Фото: culture.ru

Три раза могла умереть

Жизнь певицы была не простой с самого начала. Когда Ане исполнилось два года, она и брат заболели скарлатиной. Фридрих скончался, а Аня все-таки выжила. Врачи говорили: чудом... Позднее заболела тифом. Лекарств почти не было, но она снова сумела поправиться! Третий раз был тоже ужасный. Анна Герман была уже знаменитостью, гастролировала по Европе. Но на пути в Милан итальянский организатор концерта заснул за рулем, и автомобиль, в котором ехала певица, на огромной скорости вылетел с автобана. Анну выбросило из салона: больница, реанимация, переломанной казалась каждая косточка. Три года ушло на то, чтобы заново научиться стоять, сидеть, ходить... И она все-таки вернулась на сцену. Хотя последствия этой жуткой аварии чувствовала потом всю жизнь...

А потом в 1971 году Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали свою великую песню "Надежда". То, как ее спел Юрий Богатиков, Пахмутовой не понравилось. Предложили Кобзону - тот отказался. Александре Николаевне очень хотелось, чтобы "Надежду" спела Анна Герман. И та исполнила ее тепло и ободряюще, как не мог никто ни до, ни после нее. Может, и от того, что Герман пережила все то, о чем поется в песне и сама, в своей нелегкой, но счастливой судьбе.

Три года после аварии Анну выхаживали и верили в ее восстановление только мама и давний поклонник Збигнев Тухольский. Тот уже раз шесть делал ей предложение. Но певица отказывалась. А после аварии поняла, что он - именно "ее человек". Врачи пугали, что она рискует. Но Анна очень давно и пока безнадежно мечтала о детях. И спустя три года у них родился сын...

Почему она казалась печальной

Да, на сцене, съемках, и интервью Анна Герман, особенно в последние годы выглядела грустной и печальной. А на концертах у нее, как и у большинства поклонниц, порою текли слезы. И дело было не только в трогающих душу текстах песен. Много болячек накопилось за годы переездов, переживаний, гастролей и организм начал давать сбои: тромб, гипертония, боли в спине и ногах. Операция шла за операцией, но она выходила из больницы и снова ехала на гастроли. Потому что не мыслила себя без музыки и общения со зрителями. Говорила с ними, слушала, понимала, пела. Спасибо таким людям, как Герман. Их и сегодня так мало.

Бывало и так

Анастасия Цветаева, писатель, мемуарист, младшая сестра Марины Цветаевой:

- Гляжу, фотография (на обложке пластинки Анны Герман ее портрет, сделанный фотографом Валерием Плотниковым. - Прим. "РГ"). И ее взгляд, в который нельзя наглядеться, и мне, как и ей, в безнадежности этой начинает прорываться надежда на что-то...Перерастя нас, себя, всё. Заметно, что Анна устала. Но она смотрит поверх нас в то, что будет. Смотрит будущему в глаза. Это моя любимая фотография.

Марат Башаров, артист театра и кино (о том, почему согласился сыграть в фильме про Анну Герман):

- Все наши мамы любили Анну Герман. Все они наверняка плакали под ее "Эхо любви". Я же имел удовольствие покататься на коньках с Таней Навкой под песню Герман. Мы делали в "Ледниковом периоде" номер на "А он мне нравится, нравится, нравится". Я эту песню даже не слышал, ее нашла Таня, предложила мне, мы ее прослушали, и я ею зажегся. Мы сделали очень смешной и в то же время трогательный номер... Анна Герман была особенной, Богом поцелованная. И голос, и талант, и внешность, все было особенное, не такое как у всех. Этим, наверное, трогает и трогала: своими песнями, своей душой.

Кстати

"Петр Лещенко. Все, что было..." (2013 год) - 8 серий.

"Эти глаза напротив". Сериал о Валерии Ободзинском. (2016 год) - 8 серий.

"Магомаев". (2020 год) - 8 серий.

"Вертинский". (2021 год) - 8 серий.

"Анна Герман. Тайна Белого ангела" (2012 год) - 10 серий.

"Утесов. Песня длиною в жизнь (2006 год) - 12 серий.

"Шаляпин" (2023 год) - 12 серий.

Отчего о ком-то сняли меньше серий, а о других больше? Конечно, не от того, что кто-то лучше, а другие хуже. Скорее дело в том, о ком осталось больше неразгаданных тайн...