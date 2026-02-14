Биограф Сталина и Путина: чем известен диссидент Рой Медведев

Умерший в пятницу, 13 февраля, на 101-м году жизни Рой Медведев — звезда диссидентского движения 1960-1980-х годов. Его имя упоминалось в одном ряду с Александром Солженицыным, Владимиром Войновичем и Андреем Сахаровым. Во время перестройки его даже называли «талантливейшим историком-диссидентом эпохи».

Первым в СССР критически написал о Сталине

Широкую известность в среде московской творческой интеллигенции Медведеву принесла работа над книгой о Сталине и репрессиях в СССР, над которой он работал в конце 1960-х. Отрывки появлялись в самиздате и расходились среди друзей автора. Рукопись этого произведения стала причиной исключения публициста из КПСС в 1971 году.

В 1974-м книга была напечатана в Нью-Йорке и стала бестселлером на Западе. Власти СССР считали зарубежные публикации Медведева одним из инструментов антисоветской пропаганды.

Тот факт, что Медведев избежал уголовной ответственности за свои книги, компрометировавшие, согласно официальной позиции властей, советский строй, давал некоторым основание подозревать публициста и его брата Жореса в сотрудничестве с КГБ.

«Медведев — прямой, открытый и справедливый человек с высоким чувством чести и достоинства, — так оценивал Роя Медведева литературовед Александр Храбровицкий. — Нужно отметить и такие его замечательные человеческие качества, как деликатность, корректность, терпимость, спокойствие, мягкий юмор».

В 1983 году Медведев написал заявление генеральному прокурору СССР Александру Рекункову, реагируя на предъявленное ему требование о прекращении «антисоветской деятельности, наносящей ущерб интересам Советского государства».

«Меня мало беспокоит, какую оценку выносит моей работе прокуратура или органы КГБ, — заявил тогда Медведев. — Любой честный и независимый историк должен быть озабочен только одним — поиском истины. Меня не пугают никакие возможные наказания, и поэтому мне бессмысленно делать на этот счет любые предупреждения и прибегать к недостойным угрозам».

За что критиковали и хвалили Медведева

Во время перестройки и уже в XXI веке у Медведева вышло еще несколько новых книг и переизданий старых работ, посвященных личности Сталина и людям из его окружения. Одни были написаны им в одиночку, другие — в соавторстве с братом Жоресом.

Именно Медведевы, например, впервые сообщили, что сразу после смерти «отца народов» 5 марта 1953 года кто-то обчистил его кабинет, включая главный сейф вождя, прежде чем доступ к этим помещениям получила специальная комиссия ЦК КПСС.

Рой Медведев составил политические биографии многих вождей советской эпохи (Хрущева, Брежнева, Суслова, Андропова и других), в которых открыл и неизвестные страницы их жизни. При этом некоторые читатели высказывали сомнения по поводу достоверности ряда фактов, приводимых в этих работах.

Так, высокопоставленный милицейский начальник Юрий Чурбанов, зять Брежнева, называл небылицами некоторые сведения о своей супруге Галине, приведенные Медведевым. Критиковал содержание работ публициста и помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев. Негативно отзывался о деятельности Медведева первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин. В то же время советник президента СССР Георгий Шахназаров считал, что именно Медведев написал «самый правдивый политический портрет Брежнева».

Вызывала вопросы источниковая база изданий. Отсутствие у Медведева профильного образования и его вольная трактовка фактов вынуждали некоторых коллег сомневаться в его компетенции, при этом сам автор книг называл себя именно профессиональным историком. Так, кандидат исторических наук Никита Панков в разговоре с «Лентой.ру» отмечает, что Медведев не использовал архивные документы и часто не проверял данные, на которые ссылался в своих работах, но, несмотря на это, был достаточно убедительным: «Отношения к исторической науке многие его работы не имеют, но запущенные Медведевым в перестройку байки и мифы живут по сей день».

Возвращение из опалы в перестройку

Фактически исключенный из общественной жизни страны при Брежневе, в период перестройки Медведев стал одним из наиболее заметных деятелей, обличавших «перегибы» коммунистического режима, занялся политической деятельностью — в 1989 году его избрали народным депутатом СССР. Публицист вошел в специальную комиссию, расследовавшую нарушения следствия по «хлопковому делу».

Позднее в фокус внимания Медведева попали президент Борис Ельцин и некоторые люди из его команды. В 2000-е годы публицист выпустил несколько книг о Владимире Путине, в наше время неоднократно делал заявления в поддержку проводимой президентом политики.

«Путин оказался нужным человеком в нужное время и на нужном месте», — заключал Рой Медведев.

14 ноября 2025 года публицист отметил 100-летний юбилей. Свое долголетие он объяснял отсутствием вредных привычек, приверженностью работе и способностью избегать негативных эмоций. Всего же за свою жизнь Медведев опубликовал более 35 книг на историческую тематику.