Владимиру Заманскому 100 лет: как сложилась судьба артиста

В этом году Владимир Заманский отпраздновал свой сотый день рождения. Сегодня один из самых глубоких артистов советского экрана живет в Муроме, вдали от софитов, выбрав путь тишины и молитвы. Но за этим спокойствием стоит биография, которой хватило бы на несколько жизней, рассказывают авторы канала «Культурология».

© кадр из фильма «Каток и скрипка»

Он рано остался один: мать погибла под бомбежкой в Кременчуге прямо у него на глазах. В 1941-м парень прибавил себе возраст, чтобы попасть на фронт. Воевал честно — горел в танке, спасал командира, заслужил медали. Однако после войны судьба совершила резкий поворот: в 1950 году за стычку с офицером Заманский получил девять лет лагерей. Свой срок он отрабатывал на стройках Москвы, возводя стены МГУ, и вышел досрочно лишь в 1954-м — за «ударный труд».

Актерство стало для него шансом начать все с чистого листа. Заманский поступил в Школу-студию МХАТ, а в кино дебютировал сразу у Тарковского в «Катке и скрипке». Позже была главная роль в его жизни — Александр Лазарев в «Проверке на дорогах». Образ раскаявшегося полицая, который кровью искупает вину, стал для актера пророческим, хотя саму картину зрители увидели только через 15 лет «полки».

Личная жизнь Заманского — это 65 лет пути рука об руку с Натальей Климовой. Красавица-актриса, известная по роли Снежной королевы, ради мужа оставила карьеру. Их общая тихая боль — отсутствие детей после роковой ошибки в молодости. Эту пустоту они со временем заполнили верой.

В 1998 году супруги уехали из Москвы. Они сменили столичную квартиру на старый дом с видом на монастырь. Сегодня Владимир Петрович почти не выходит на улицу, но сохраняет ясность духа. Его нынешняя жизнь — не про славу, а про то покаяние и умиротворение, которое он искал во многих своих героях.

Как показывает «ГлагоL», легенды сцены, уходя в тень, часто преподают урок о приоритетах. Эдита Пьеха, чьи песни теперь звучат только на «Ретро FM», находит силы в уединении и семейных традициях. Ирина Аллегрова, не пытаясь цепляться за уходящую популярность, открывает для себя мир через внука и ценит время с близкими. Их истории — о том, что после десятилетий, отданных публике, наступает время пожить для себя, и в этом нет ничего печального, а есть лишь мудрость и покой.