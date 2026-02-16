Чем занимаются и сколько зарабатывают самые известные российские заключенные

В России трудоустроено более 91 процента осужденных — об этом в конце минувшего года сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Гостев отметил, что во ФСИН также работают «на выполнение специальных задач», и эта деятельность приносит результат. Между тем в местах лишения свободы осваивают рабочие профессии, получают квалификации и следуют трудовому распорядку не только рядовые осужденные, но и фигуранты резонансных уголовных дел, в том числе генералы, блогеры и криминальные авторитеты. Кем работают самые известные российские заключенные и как труд на зоне становится частью их новой реальности — в материале «Ленты.ру».

12,5 тысячи рублей в месяц в среднем получают российские заключенные, приговоренные к лишению свободы (данные на октябрь 2025 года)

За что осуждена: статьи 174 («Легализация денежных средств»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ

Наказание: 4,5 года лишения свободы

Профессия на зоне: швея

3 марта 2025 года блогера Елену Блиновскую, прославившуюся благодаря своим «марафонам желаний», приговорили к пяти годам колонии общего режима, однако позже сократили срок на полгода. Как установили следствие и суд, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей.

Кроме того, 716 миллионов рублей из этой суммы были легализованы путем приобретения различных активов. Отбывать срок блогера отправили в женскую исправительную колонию общего режима №1 (ИК-1) в поселке Головино Владимирской области. Эта колония рассчитана на 1,1 тысячи мест, или 12 отрядов.

Десять из них — обычные, один со строгими условиями содержания и еще один — с облегченными. СМИ сообщали, что именно в последний и была распределена Блиновская, но позже эту информацию опровергли во ФСИН. Как бы то ни было, в колонии блогер получила работу в швейном цеху.

Согласно открытым данным, этот цех выпускает на рынок более ста изделий, в том числе форменное обмундирование, робу для осужденных и гражданские модели одежды. По словам отца Блиновской, на зоне она упорно работает и много шьет, а в свободное время занимается саморазвитием.

За что осужден: статья 159 («Мошенничество») УК РФ

Наказание: 4,5 года лишения свободы

Профессия на зоне: завхоз клуба

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь получил свой срок 14 сентября 2023 года. Следствие и суд установили, что он похитил более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Свою вину Митволь в суде признал и тогда же пожаловался на возникшие в СИЗО проблемы со здоровьем.

Тем не менее отбывать наказание его отправили в подмосковную ИК-6 в Коломне, где он стал завхозом клуба. Его главные обязанности — хозяйственное и техническое обеспечение культурно-досугового пространства: Митволь ведет учет имущества, следит за сохранностью мебели и оборудования, обеспечивает клуб расходными материалами.

Кроме того, бывший чиновник готовит помещения к мероприятиям, контролирует порядок и исправность техники, взаимодействует с персоналом колонии и оформляет необходимую отчетность. Администрация колонии характеризует Митволя как ответственного, целеустремленного и исполнительного сотрудника.

В содеянном раскаялся, добросовестно выполняет поставленные перед ним администрацией учреждения задачи, работает. К труду относится положительно, порученные задания выполняет в срок и качественно Из материалов апелляционного постановления по делу Олега Митволя

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

За что осужден: статьи 159 («Мошенничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ

Наказание: пять лет лишения свободы

Профессия на зоне: рабочий производственного цеха

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова виновным по статьям о мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Его лишили воинского звания генерала и на пять лет отправили в ИК-6 в Коломне -- ту же, где сидит Митволь.

Осужденные в этой колонии трудятся, в частности, на швейном производстве, на автослесарном участке, в пекарне и в цехе по изготовлению макаронных изделий. Попов вышел на производство, косвенно связанное с его прежней службой: он делает защитные сети от беспилотников для нужд фронта.

Его день начинается в 6:00 с подъема, завтрака и зарядки. После этого экс-командующий приступает к работе до 18:00 или 19:00 с перерывом на обед. В свободное время Попов может писать письма, звонить родственникам, посещать библиотеку или участвовать в образовательных тренингах.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

За что осужден: статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)

Наказание: четыре года лишения свободы

Профессии на зоне: швея и электрик

25 января 2024 года Мосгорсуд вынес приговор по делу экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина): его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и на четыре года отправили в колонию. Свою вину Стрелков не признал.

После этапирования в ИК-5 в городе Кирово-Чепецк (Кировская область) осужденный стал работать резчиком на швейном производстве. По словам его жены, сразу после этого Стрелков попросил привезти ему очки с диоптриями, поскольку приходилось работать с большим количеством мелких деталей.

В том же швейном цехе Стрелков позже работал обметчиком и намеловщиком, занимаясь пошивом служебной одежды, в том числе для военных. Параллельно он учился на электрика, получил в колонии диплом и теперь может обслуживать токарные станки, швейные машины и кузнечное оборудование.

Описывая свои будни в колонии, экс-министр обороны ДНР сообщал, что сразу после подъема занимается зарядкой, потом завтракает и приступает к работе

В 18:00 происходит расчет, а в 22:00 — отбой. В выходные осужденным отводится время на прогулки, иногда проводят строевой смотр и два раза в неделю водят в баню.

В конце 2025 года Стрелков попросил об условно-досрочном освобождении (УДО), но суд отказал ему из-за отрицательной характеристики от администрации ИК-5. Из нее следовало, что осужденный своей вины не признал и в содеянном не раскаялся, а также признан лицом, исповедующим экстремистскую идеологию.

Главарь Тагирьяновской ОПГ Эдуард Тагирьянов

За что осужден: статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30 и 105 («Покушение на убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство») и 209 («Бандитизм») УК РФ

Наказание: пожизненное лишение свободы

Профессии на зоне: швея и нормировщик

Лидер одной из самых жестоких ОПГ России Эдуард Тагирьянов получил пожизненный срок в августе 2007 года, а в ноябре 2012 года Мосгорсуд повторно назначил ему такое же наказание. По данным следствия, на счету группировки Тагирьянова более 20 расправ, десятки тяжких и особо тяжких преступлений.

В прошлом лидер ОПГ не раз привлекался к уголовной ответственности. Отбывая очередной срок, он был распределен на швейное производство, где неожиданно нашел себя. Освободившись, Тагирьянов устроился закройщиком верхней одежды в ателье в Набережных Челнах, а позже создал свой швейный кооператив «Пчелка».

После того как Тагирьянова этапировали в мордовскую исправительную колонию особого режима № 6 для отбывания пожизненного срока, он вновь отправился на швейное производство, занимался пошивом верхней мужской одежды, в основном курток. Там осужденный проработал больше года, однако обострившиеся заболевания вынудили его оставить швейное дело.

Сейчас Тагирьянов трудится нормировщиком. В его задачи входит ведение документального учета рабочего времени и результатов труда других осужденных.

Основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков

За что осужден: статья 275 УК РФ («Госизмена»)

Наказание: 14 лет лишения свободы

Профессия на зоне: рабочий цеха деревообработки

Основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену в июле 2023 года. Тройка судей в Москве установила, что Сачков в 2011 году, действуя по заданию ФБР, собрал и передал представителям иностранной спецслужбы сведения, составлявшие гостайну, — речь шла о данных русских хакеров. Свою вину бизнесмен не признал.

Находясь под следствием, Сачков занимался научной деятельностью — в частности, разработкой некоего инновационного проекта.

Он [Сачков] говорил, что находится в отличном настроении, что собирается много работать, как и работал в последние полгода Дмитрий старший брат основателя IT-компании Group-IB

Для отбытия наказания Сачкова этапировали в ИК-17 в Красноярске. С 10 января 2025 года его привлекли к работе в цехе деревообработки, где он стал подсобным рабочим.

За что осужден: статьи 105 («Убийство») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ

Наказание: 12,5 года лишения свободы

Профессия на зоне: заведующий библиотекой

В декабре 2020 года суд отправил 64-летнего Олега Соколова в колонию строгого режима за расправу над молодой любовницей, аспиранткой Анастасией Ещенко. Известный историк сначала застрелил девушку, а затем расчленил ее. Соколова задержали, когда он пытался избавиться от рюкзака, в котором спрятал руки жертвы. Соколов свою вину признал.

Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию строгого режима № 6 в Санкт-Петербурге. Заключенный признал условия содержания в ней «не хуже санатория»: камеры в этой колонии скорее похожи на комнаты в общежитии — там есть телевизор, общие кухни, спортзал, бильярд и библиотека.

Соколов сегодня заведует сектором культуры в исправительном учреждении и работает в библиотеке. Помимо своих основных обязанностей, он ведет исторический кружок для осужденных, увлеченных гуманитарными науками.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин

За что осужден: статьи 290 («Получение взятки»), часть 3 статьи 30 и статья 290 («Приготовление к получению взяток) УК РФ, 174.1 («Легализация преступных доходов) УК РФ

Наказание: 15 лет лишения свободы

Профессия на зоне: старший дневального отряда

Фигурант одного из самых громких коррупционных дел в России, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин выслушал свой первый приговор в феврале 2018 года. Тогда его признали виновным в получении взяток и отмывании денег, приговорив к 13 годам лишения свободы. Вскоре началось расследование и по второму коррупционному делу Хорошавина.

Южно-Сахалинский городской суд вынес решение по нему 22 апреля 2022 года, назначив экс-губернатору путем сложения приговоров 15 лет колонии строгого режима. Суд установил, что в 2014 году участники группы во главе с Хорошавиным организовали получение взяток от людей, которые хотели баллотироваться в депутаты городской думы Южно-Сахалинска.

Размеры этих взяток варьировались от двух до десяти миллионов рублей. В августе 2025 года стало известно, что Хорошавин спустя три года после приговора признал вину и во взяточничестве раскаялся. Тогда же появилась информация о новой работе экс-чиновника в ИК-13 (Хабаровский край).

Как оказалось, он был трудоустроен старшим дневального отряда. В исправительном учреждении отметили, что экс-губернатор к работе относится добросовестно и принимает активное участие в общественной жизни

Среди прочего администрация отметила инициативу Хорошавина по ремонту жилых помещений в отряде, его участие в ремонте комнат для свиданий, а также ответственность при обслуживании и содержании храма Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при ИК-13.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко

За что осужден: статья 290 УК РФ («Получение взятки»)

Наказание: 16 лет лишения свободы

Профессия на зоне: оператор сушильной установки

11 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за взятку в виде 50-процентной дисконтной карты в сети элитных ресторанов La Maree и воспрепятствование правосудию.

Свой второй приговор лишенный звания Захарченко выслушал в Москве в мае 2022 года. Как установили следствие и суд, полицейский получил взяток на общую сумму в 1,4 миллиарда рублей — за эти деньги он крышевал работу обнальной площадки и давал банкирам возможность проводить незаконные операции.

В мордовской ИК-5, где Захарченко отбывал наказание, летом 2025 года его признали нарушителем порядка с неоднократными дисциплинарными взысканиями. В результате экс-полковник на зоне получил отрицательную характеристику. В том же году Захарченко перевели в новую ИК-49 в Коми, и он круто изменил свое поведение.

Осужденный занялся спортом, стал посещать различные мероприятия в колонии и даже получил несколько грамот за свои достижения. А еще на новом месте экс-полковник вышел на работу -- стал оператором сушильной установки.

Журналист Иван Сафронов

За что осужден: статья 275 УК РФ («Госизмена»)

Наказание: 22 года лишения свободы

Профессия на зоне: швея

5 сентября 2022 года суд в Москве вынес приговор по резонансному делу советника по информационной политике главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова — бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей». По данным следствия, Сафронов сотрудничал с одной из спецслужб стран НАТО и передал ей сведения, которые составляли гостайну.

Своей вины он не признал и получил 22 года лишения свободы, отбывать которые его отправили в одну из колоний Красноярского края. Сафронова поместили в отряд со строгими условиями отбывания наказания (ОСУОН): заключенные там круглосуточно находятся в запертых камерах и питаются отдельно.

Кроме того, они имеют право на меньшее количество свиданий и передач, урезанный лимит расходования денег. По словам Сафронова, он полтора года пытался устроиться на работу в колонии, но ему отказывали, и лишь в августе 2025 года позволили трудиться в швейном цехе.