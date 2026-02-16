Главный прокурор Великобритании заявил, что "никто не стоит выше закона" на фоне исков против бывшего принца Эндрю. Прокурор уверен, что полиция изучит любые доказательства возможного неправомерного поведения королевского брата.

Главный прокурор Британии заявил, что “никто не может быть выше закона” на фоне растущего давления на полицию с требованием полностью расследовать связи бывшего принца, а ныне «просто» Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Ранее на этой неделе полиция Темз-Вэлли сообщила, что ведет переговоры с Королевской прокуратурой по поводу обвинений бывшего принца в ненадлежащем поведении на государственной службе, отмечает The Guardian.

Стивен Паркинсон, главный государственный обвинитель, заявил The Sunday Times: “Моя работа - обеспечивать соблюдение закона, и я делаю это без страха и предубеждений, и на это не влияет статус соответствующего лица”.

Паркинсон сказал, что у него есть “полная уверенность” в том, что детективы изучат любые соответствующие улики, которые могут указывать на преступную деятельность: “С моей точки зрения, я не считаю это преступление сложным для судебного преследования, поскольку его суть заключается в грубом злоупотреблении доверием со стороны лица, выполняющего функции государственного служащего”.

Поведение бывшего принца Эндрю (он же Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) на посту торгового представителя Великобритании в период с 2001 по 2011 год стало предметом пристального внимания после того, как электронные письма, опубликованные в досье Эпштейна, дали понять, что он делился конфиденциальной информацией с осужденным сексуальным преступником.

Электронные письма показали, что Дэвид Стерн, деловой партнер и друг принца, поддерживал регулярные контакты с Эпштейном и сопровождал бывшего принца во время его финансируемых государством визитов в Пекин, Гонконг и Шэньчжэнь осенью 2010 года. Стало известно, что Стерн собирался организовывать встречи для принца на основе предложений Эпштейна. Эта поездка, финансируемая налогоплательщиками, состоялась всего за несколько месяцев до того, как принц Эндрю встретился с Эпштейном в Нью-Йорке в декабре 2010 года.

Теперь доказательства, собранные The Mail on Sunday, показали, как принц Эндрю использовал свою роль в правительстве для продвижения деловых интересов Эпштейна. Сообщается, что он слил конфиденциальную информацию о Королевском банке Шотландии после того, как правительство оказало ему финансовую помощь, а высокопоставленный дворцовый советник, как утверждается, передал официальную дипломатическую телеграмму о торговых отношениях Великобритании и Китая банкиру, который был другом и деловым партнером бывшего принца.

В другом электронном письме рассказывается, как Эпштейн организовал для принца Эндрю ужин в пятизвездочном отеле в Пекине с высокопоставленным банкиром Джесом Стейли, который позже был разоблачен как личный банкир опального финансиста. Газета также сообщила, что Стерн вступил в сговор с Эпштейном о заключении “осторожных” сделок с китайским правительством после торговой миссии принца Эндрю в 2010 году.

Эпштейн похвастался тем, что получал разведданные от принца и Питера Мандельсона (этот извращенец позже стал послом Британии в США), написав в электронном письме: “У меня все под контролем”. На вновь опубликованных фотографиях видно, как бывший принц общается с китайской моделью на ужине в Пекине во время официальной поездки, где он должен был представлять Великобританию в качестве торгового представителя.

Согласно материалам дела Эпштейна, Стерн посоветовал Эпштейну незаконно скрыть свою судимость за сексуальное насилие над детьми, чтобы получить визу в Китай после того, как первоначальное заявление опального финансиста было отклонено.

Бывший премьер-министр Британии Гордон Браун призвал к полномасштабному полицейскому расследованию. “На прошлой неделе я глубоко изучил досье Эпштейна, чтобы выяснить степень предательства Мандельсона и Эпштейна Британии во время глобального финансового кризиса, - написал он в New Statesman. – То, что я узнала о жестоком обращении с женщинами со стороны мужчин–хищников и их пособников, а также о пока еще непризнанной роли Британии, потрясло меня до глубины души. Это требует тщательного полицейского расследования и, безусловно, является самым крупным скандалом из всех”.

Винс Кейбл, бывший лидер либерал-демократов, также заявил, что полиция должна проверить, не имела ли место преступная коррупция в период, когда принц Эндрю был торговым представителем. Кейбл назвал поведение бывшего принца “абсолютно неприемлемым”. “Нам нужна проверка полиции или генерального прокурора на предмет того, имела ли место преступная коррупция, и правительственное расследование того, как это было допущено”, - сказал он.

Полиция долины Темзы ранее заявляла, что рассматривает обвинения в том, что Эпштейн предоставил принцу Эндрю женщину для секса в королевской резиденции Royal Lodge в 2010 году, а также обвинения в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Разжалованный принц Эндрю, занимавший пост специального представителя Великобритании по торговле и инвестициям в период с 2001 по 2011 год, всегда отрицал какие-либо правонарушения, напоминает The Guardian.