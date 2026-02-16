Столетняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия

Жительнице американского штата Колорадо Нанетт Урлье исполнилось сто лет. Об этом сообщает издание The Pueblo Chieftain.

Урлье родом из французского города Реймс. В молодости она переехала в США, создала семью и родила пятерых детей. В Америке женщина работала швеей, была сотрудницей магазина, а с 2008 года живет в доме престарелых.

На вопрос о секрете долголетия столетняя женщина ответила:

«Пейте побольше французского шампанского».

По ее словам, если бы она могла вернуться в прошлое, то выбрала бы время, когда ей было двадцать с небольшим. Себе молодой долгожительница посоветовала бы жить так, чтобы быть счастливой.

Одним из самых приятных воспоминаний долгожительница назвала момент, когда она готовила друзьям и близким зеленое картофельное пюре.

«Во Франции у нас не было пищевых красителей, — рассказала именинница. — Это делало все куда более веселым!»

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.