Как Роза Хайруллина стала «киноинопланетянкой»

Как только она появляется в кадре, сразу же создается ощущение того, что телевизор словно начинает светиться изнутри другим, потусторонним светом. Именно эту женщину называют самой стильной актрисой современности и «киноинопланетянкой» – и все из-за ее неземной внешности и магнетической энергетики. Розе Хайруллиной 64 года, но за её плечами сотня кинопроектов и звание главной возрастной дивы российского кино. Но мало кто знает, что путь к этому пьедесталу был не таким уж и легким...

Внешность Хайруллиной часто сравнивают с работами сюрреалистов. Судите сами: острые скулы, глубокий пронзительный взгляд, идеальная осанка и абсолютное пренебрежение к пластике и какому-либо хирургическому вмешательству: она принимает свой возраст с королевским достоинством. Однако, как показала жизнь, за этим холодным аристократизмом скрывается история девочки из заполярного поселка, которая на деле знает, что такое потери, зависимость и тотальное одиночество...

Детство и встреча с искусством

Роза родилась в 1961 году в поселке под Норильском в простой татарской семье. Отец трудился шахтером, и работа эта была каторжной. Жили скромно настолько, что маленькую Розу отдали в круглосуточный детский сад. Родителей она видела лишь по пятницам, когда уставший отец возвращался из забоя с вечно черным от угольной пыли лицом.

Семейный досуг был скуп на краски: кафе, где подавали тефтели, и кинотеатр. Часто крутили одну и ту же картину, но именно там девочка впервые почувствовала магию экрана. Увы, но это было единственным окном в мир фантазий среди серых будней шахтерского городка.

Когда Розе исполнилось семь, Хайруллины перебрались в Зеленодольск под Казанью. В школе будущая актриса была типичным гуманитарием: обожала литературу и историю, но терпеть не могла точные науки.

В 11 лет она записалась в хореографический кружок, но быстро поняла, что её стихия — не танец, а перевоплощение. Судьбоносной стала встреча с педагогом по драме, которая разглядела в нескладной девочке искру. К выпускному классу Роза уже твердо знала, что покорит сцену...

Казань: первая слава и первая боль

В театральное училище Казани она ворвалась дерзко: короткий сарафан, две смешные косички и босоножки на высокой платформе. Этот эпатажный образ обезоружил приемную комиссию.

После учебы Хайруллина 15 лет прослужила в Казанском ТЮЗе. Именно там она состоялась как драматическая актриса высшей пробы. Спектакль «Погром» принес ей Госпремию России, а постановка «Буря» была отмечена «Золотой маской». Говорят, что именно игра Хайруллиной вдохновила юную Чулпан Хаматову на выбор профессии. Однако настоящей народной любви не было — театралы носили её на руках, но на улицах Казани она оставалась неузнанной.

В 90-е годы жизнь актрисы превратилась в кошмар: всего за каких-то полугода она потеряла почти всю семью. Первым ушел брат, который боролся с зависимостью — он заложил квартиру Розы и вскоре умер. Родители не перенесли удара: сначала не стало отца, затем матери. А следом, словно злой рок решил добить жертву, ушли из жизни еще четверо близких родственников.

Хайруллина осталась без жилья, без денег и без веры в будущее. Казань стала для неё городом-призраком. Актриса впала в тяжелейшую депрессию, начала выпивать. Казалось, жизнь кончена.

«Я помню то время черной дырой. Когда теряешь семь человек за полгода, мир перестаёт существовать. Ты просто механически дышишь, потому что организм ещё не понял, что сердце остановилось. Спасение пришло оттуда, откуда не ждала — разговор со священником вытащил меня с того света. Он сказал простую вещь: „Ты жива, значит, кому-то нужна. Иди и работай“», — поделилась однажды актриса в редком откровенном интервью.

Побег от себя и встреча с Богомоловым

Спасаясь от боли, Хайруллина уехала. Сначала была попытка начать всё заново в Голландии, затем Челябинск. Наконец, осела в Самаре, в театре «СамАрт», где провела 12 лет. Она играла по 30 спектаклей в месяц, превратив сцену в единственную реальность. Работа стала её наркотиком, единственным способом забыться.

В начале нулевых в Самару приехал ставить «Олесю» молодой и амбициозный режиссер Константин Богомолов. Увидев Хайруллину на сцене, он был сражен. Богомолов настоял:

«Вам нужно в Москву. Немедленно»

Он же познакомил её с Олегом Табаковым, который без раздумий взял актрису под крыло.

© Соцсети

Так в 48 лет Роза Хайруллина дебютировала в кино. Первые роли были скромными, но уже через год после переезда грянул фильм «Орда». Эта работа принесла ей приз Московского кинофестиваля и статус актрисы, с которой нужно считаться. Позже были «Сердце Пармы», исторические драмы и авторское кино.

Настоящий фурор случился в 2016 году. Сериал «Ольга» с треском ворвался в жизнь россиян. Хайруллина сыграла бабушку — колоритную, мудрую, временами смешную, но невероятно живую. Её героиня стала народной любимицей.

Сериал подарил Хайруллиной ту самую славу, которая обходила её стороной в молодости. Её стали узнавать в магазинах, на улицах, в метро. Пришли проекты в «Содержанках», драмах и даже комедиях.

© Соцсети

Одиночество как роскошь

Сегодня актриса не замужем, детей у неё нет. О бывшем муже она говорит скупо: брак был, но семья не сложилась. В свои 64 года она абсолютно самодостаточна. Её дом — это книги, музыка и созерцание.

Роза может расплакаться от красоты заката, увиденного из окна трамвая. Она называет себя одинокой, но в этом одиночестве чувствуется не горечь, а наполненность.

Несмотря на почтенный возраст, Хайруллина не сбавляет оборотов. В её фильмографии уже почти 100 работ. Совсем недавно она удивила публику, снявшись в комедии «Равиоли Оли» вместе с Ольгой Бузовой. По сюжету, строгая Хайруллина выгоняет поп-звезду из пельменного цеха. Также актрису можно было увидеть в короткометражке журнала HELLO! в компании Димы Билана...