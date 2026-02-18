«Иван железный»: кто смог одолеть главного русского силача

Он мог швырять центнеровые мешки, как пуховые подушки, и рвать зубами многопудовые гири. Но главным его оружием были не стальные мышцы, а несгибаемый характер. Иван Поддубный — человек, превративший жизнь в эпос, где любовь шла рука об руку с предательством, а триумф — с трагедией.

© Русская семерка

Всё началось в 1871 году в Полтавской губернии, в семье потомственного запорожского казака Максима Поддубного. Гены предков, рубившихся и с татарами при Иване Грозном, и со шведами под Полтавой, дали о себе знать сполна: Иван рос настоящим богатырем. Будучи старшим из семерых детей, он с малолетства ворочал неподъемной для обычного человека работой. А на потеху всей деревне они с отцом-великаном сходились в стеношных боях на поясах прямо на улице — пока один не оказывался на лопатках.

Казалось, судьба ему уготована простая: земля, пот и крестьянская доля. Но вмешалась любовь. Девушка, к которой тянулось сердце молодого силача, была из богатой семьи. Бедняку-жениху отказали. Разбитый, он покинул родной дом и подался в Севастополь — работать грузчиком в порту.

Именно там, таская многопудовые грузы в компании греческих докеров, Поддубный впервые столкнулся с системой тренировок. А однажды, зайдя в цирк Ивана Бескоровайного, решил помериться силой с профессиональными атлетами. Первый же бой он проиграл. Но это поражение стало отправной точкой. Взбешенный и уязвленный, Поддубный установил себе жесточайший режим: гири по 32 кг, штанга в 112 кг, ледяные обливания, отказ от табака и алкоголя. Так рождалась легенда.

.

Вскоре он уже работал в цирке итальянца Труцци и собирал полные залы. Его коронным номером была «живая штанга»: на плечи водружали телеграфный столб, на который с двух сторон вешались по десять человек, пока столб не трещал. Но подлинным зрелищем становилась русская борьба на поясах. Пять минут — и очередной «чемпион» повержен. Газеты Крыма пестрели портретами нового кумира.

Впрочем, женщины всегда были его слабостью. Как позже шутил сам Поддубный: «Есть ли кто, кто может меня одолеть? Есть! Бабы! Всю жизнь меня, дурака, с пути сбивали». Сначала роковая венгерка-канатоходка разбила ему сердце, затем — трагедия в Киеве, где на его глазах разбилась невеста, эквилибристка Маша Дозмарова.

Именно в этот момент отчаяния пришла телеграмма из Петербурга. Граф Рибопьер приглашал его для важного разговора. Французское спортивное общество искало представителя России для участия в чемпионате мира по французской борьбе. 1903 год, Париж, театр «Казино де Пари». Три месяца тренировок с мсье Эженом де Пари — и 33-летний «русский медведь» выходит на ковер против 130 лучших борцов планеты.

11 схваток выиграл Поддубный. Впереди была схватка с любимцем публики, 20-летним красавцем Раулем ле Буше. С первых секунд француз пошел в атаку, но быстро выдохся. Однако каждый раз, когда Поддубный пытался положить его на лопатки, Рауль, словно намазанный маслом, выскальзывал из рук. Протест Ивана был услышан: судьи обнаружили на теле француза оливковое масло. Но вердикт был циничен: борьбу продолжать, каждые пять минут вытирая «скользкого» соперника полотенцем. Час схватки не выявил победителя, но судьи, признав факт мошенничества, отдали победу... Раулю — «за красивые уходы».

Скандал дошел до Петербурга. Организаторы требовали реванша, но Рауль наотрез отказался. Однако судьба свела их вновь — в Петербурге на Международном чемпионате. Накануне боя француз предложил Поддубному взятку в 20 тысяч франков за проигрыш. Иван взял деньги, а на ринге поставил наглеца на четвереньки и под свист зала держал его 20 минут, пока судьи не взмолились о пощаде.

.

Следующей жертвой стал сам чемпион мира Поль Понс. Очевидец вспоминал: «К концу борьбы на Понса жалко было смотреть: шаровары сползли, майка превратилась в тряпку». За пять минут до конца двухчасового поединка Поддубный уложил чемпиона на лопатки. Зрители ревели так, что звук, казалось, долетал до Невского проспекта.

1905 год. Петербург. Первая золотая медаль и крупный денежный приз. Затем — чемпионат мира в парижском «Фоли Бержер». 140 сильнейших борцов, ставки на Поддубного не делал никто. Итог — триумф и третья, самая сладкая победа над Раулем ле Буше. Дальше были Италия, Германия, Бельгия, Африка. С 1905 по 1910 год шестикратный чемпион мира превратился в живую легенду. Физические параметры Поддубного тогда были впечатляющими: Рост: 184 см; Вес: 139 кг; Шея: 50 см; Бицепс: 46 см; Грудь: 138 см; Талия: 104 см; Бедро: 70 см; Голень: 47 см.

Четвертая встреча с Буше должна была состояться в Ницце. Но на Ивана напали четверо наемников. Лишь чудо и богатырская сила спасли ему жизнь. Вскоре Рауль скоропостижно скончался от менингита. Поговаривали, что наемники, не выполнив заказ, потребовали плату, а получив отказ, избили неудачливого заказчика до смерти.

Устав от продажности спорта, в 41 год Поддубный бросает карьеру и возвращается в родную деревню с молодой красавицей-женой Антониной и сундуком золотых медалей. Покупает землю, строит мельницу — хочет покоя. Но тут грянула революция. Гражданская война мотала его по стране: при красных начинал выступление — при белых заканчивал. А в 1919 году случился удар, страшнее любого проигрыша: Антонина сбежала с деникинским офицером, прихватив сундук с медалями. Поддубный слег, перестал есть и чуть не сошел с ума.

.

Он выжил. В 1922 году 51-летний Поддубный выходит на арену Московского цирка. Врачи только разводят руками: «Иван Железный» абсолютно здоров. В Ростове-на-Дону он встречает вдову — мать молодого борца — и женится во второй раз.

Нужно кормить семью, и в 1925 году он едет в Германию. Там — та же продажность, что и до революции. Ему предлагают «сдать» бой за большие деньги. Принципиальный Поддубный рвет контракт и уезжает покорять Америку. Там свои законы: возрастной ценз, медицинская комиссия, борьба без правил (в первом же бою канадец вцепился ему в усы). 52-летнего «Ивана Грозного» рекламируют как диковинку. Он собирает стадионы в Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. Но торгашеский дух вызывает у него отвращение. Он теряет огромные деньги, разрывает контракт и возвращается на Родину.

В 1928 году Ленинград встречает его как героя. Таврический сад осажден толпой, мальчишки облепили деревья, чтобы увидеть живого былинного богатыря.

Война застала Поддубного в Ейске. Ему 70 лет. Оккупация. Фашисты, наслышанные о легенде, предлагают ему уехать в Германию тренировать спортсменов. Ответ старого борца был краток: «Я — русский борец. Им и останусь». И демонстративно продолжал носить на пиджаке советский орден Трудового Красного Знамени, который немцам пришлось стерпеть.

Иван Максимович Поддубный умер в 1949 году. Похоронили его в Ейске, на могиле высекли: «Здесь русский богатырь лежит». Он остался непобежденным. За всю свою карьеру он не проиграл ни одного чемпионата. И это чистая правда.