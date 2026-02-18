Граф Орлов: почему фаворит Екатерины II сошел с ума

Блестящий вельможа, спаситель трона и один из самых могущественных людей России — граф Григорий Орлов закончил свои дни в полном безумии, впав в детство. Виной тому стала не политическая опала и не происки врагов, а трагическая любовь к женщине, которую, как назло року, звали так же, как и его царственную покровительницу.

© Общественное достояние

Екатерина Великая

История возвышения Григория Орлова похожа на авантюрный роман. Красавец-гвардеец, герой Семилетней войны, обладавший недюжинной силой и столь же недюжинными амбициями, он сумел покорить сердце самой императрицы. Именно Орлов с братьями стоял за кулисами дворцового переворота 1762 года, приведшего Екатерину II к власти. В награду за корону он получил не только место в истории, но и место в постели молодой государыни.

Их роман длился 11 лет. Плодом этой страсти стал сын Алексей, родоначальник графского рода Бобринских. Казалось, Орлов — вершитель судеб, богатейший вельможа империи. Но фортуна переменчива. В 1772 году Екатерина охладела к своему «Гри-Гри». На сцену вышел новый фаворит — Григорий Потемкин.

Для Орлова это стало ударом. Старые раны, кутежи и уязвленное самолюбие сделали свое дело. Он метался по Европе в поисках лечения и забвения, будучи уверенным, что жизнь кончена. Он ошибался. Самое сильное потрясение ждало его впереди.

Екатерина Зиновьева

Юная фрейлина Екатерина Зиновьева приходилась графу... кузиной. Их матери были родными сестрами. Когда 15-летняя Катя осталась сиротой, именно Григорий, будучи старше на 24 года, взял на себя заботу о ней и управление ее имением Коньково.

Родственная опека быстро переросла в нечто большее. Историки спорят о природе этой связи. Одни источники намекают, что искушенный фаворит попросту совратил неопытную девушку, когда той едва исполнилось 13 (возраст, вполне приемлемый для браков в ту эпоху). Другие настаивают на обоюдной и пылкой страсти. В свете даже судачили о первой беременности Зиновьевой, которую она будто бы поспешила скрыть.

Но факт остается фактом: под влиянием этой хрупкой девушки циничный сердцеед и гуляка Григорий Орлов преобразился. Он хотел только одного — назвать ее своей женой.

Незаконная свадьба

Для этого влюбленным надо было нарушить закон, поскольку каноны православной церкви не допускали близкородственные браки. Опьяненные счастьем, они пошли на «преступление» и 5 июня 1777 года обвенчались в церкви Вознесения Христа. Свадьбу молодожены отметили в деревне, подальше от столичного бомонда, но утаить такое неординарное событие было невозможно.

Весть о браке графа Орлова «взорвала» Санкт-Петербург. Руководство Сената и Синода признали венчание незаконным и обратились к императрице с требованием разлучить Орлова и Екатерину Зиновьеву и отправить обоих в монастырь.

Однако Екатерина II не пожелала разрушать семейную идиллию Орловых. Она не только не расторгла их брак, но и удостоила княгиню Орлову звания статс-дамы, пожаловала ей орден святой Екатерины и одарила презентами.

Долгожданное семейное счастье

Наслаждаться счастьем чета Орловых отправилась в Швейцарию, где они провели медовый месяц. Вернувшись в Санкт-Петербург, граф Орлов, который был на 24 года старше своей супруги, решил всецело посвятить себя семейной жизни. Оберегая свое фамильное гнездо от посторонних взглядов, Орловы предпочитали в спокойствии наслаждаться обществом друг друга.

Лишь отсутствие детей несколько омрачало их счастье. Точнее, дети у Орловых были, но все они рождались мертвыми. Злопыхатели видели в этом Божье проведение и плату за грех, близкие утверждали, что все дело в слабом здоровье Екатерины.

В 1780 году у княгини Орловой обнаружились первые признаки чахотки, а у графа Орлова появились приступы необычайной мнительности. Для профилактики болезней, а также с надеждой, что иностранные врачи помогут их семье обзавестись потомством, Орловы вновь уехали в любимую ими Швейцарию.

Сумасшествие графа

Два года Екатерина Орлова отчаянно цеплялась за жизнь и строила новые планы, но 16 июня 1781 года ее сердце перестало биться. Не отходивший от постели жены граф Орлов от горя буквально потерял разум. Приехавшие в Лозанну на похороны княгини Екатерины братья Орлова нашли его совершенно разбитым, ничего не понимающим взрослым человеком, впавшим в детство.

Родные перевезли овдовевшего графа в московскую усадьбу Нескучное (сейчас Нескучный сад). Попытки тогдашних светил медицины поправить психическое здоровье сумасшедшего пациента не возымели действие, и спустя полгода после смерти ненаглядной жены граф Орлов отошел в мир иной.