«Золушка» с Бауманки: как жила первая красавица советского кино

19 февраля исполняется 95 лет со дня рождения легенды отечественного экрана — Аллы Ларионовой. В честь юбилея одной из самых блистательных актрис советского кино вспоминаем ее творческий путь, знаковые роли и загадочную историю о том, почему она так и не снялась у зарубежных режиссеров, которые наперебой предлагали ей контракты

© Кадр из к/ф «Садко»

«Золушка» с Бауманки: детство, эвакуация и чудесное преображение

Будущая звезда экрана родилась в Москве 19 февраля 1931 года. Судьба ее родителей была тесно связана с огнем Гражданской войны: они познакомились на фронте, сражаясь в рядах 161-й партизанской бригады имени Котовского на территории Беларуси.

Отец, Дмитрий Андреевич Ларионов, со временем стал депутатом Бауманского райсовета и занимал высокий пост директора райпищеторга. Мать, Валентина Алексеевна, работала завхозом в детском саду. Семья по тем временам жила в редком достатке. Младшую дочь назвали Аллой в честь знаменитой актрисы того времени Аллы Тарасовой. Тогда родители и представить не могли, что их девочка не только повторит имя кумира, но и сама станет легендой кино.

Алла Ларионова вспоминала, что первую свою роль она могла сыграть еще пятилетней.

Алла Ларионова советская и российская актриса, народная артистка РСФСР «Я думаю, что с детства была обречена стать актрисой, – рассказывала она. – Летом с детским садом и с мамой я выезжала на дачу. Как-то к нам приехала ассистент режиссера, которая искала детишек для съемок. Она долго упрашивала мою маму отпустить меня в кино, но мама не согласилась».

Семья Ларионовых ютилась в огромной коммуналке на Спартаковской улице, в доме прямо напротив Богоявленского собора. Совсем рядом был кинотеатр, и маленькая Алла, постоянно вращаясь в толпе зрителей, часто прислушивалась к их спорам после сеансов. Спустя годы актриса шутила: благодаря тем детским наблюдениям она всегда безошибочно знала, что на самом деле нравится публике, а что нет.

Войну Алла встретила десятилетней девочкой. Пока отец защищал столицу в рядах народного ополчения, мать с детьми отправилась в эвакуацию. До 1945 года они жили в татарском Мензелинске. Именно там состоялся первый творческий дебют будущей звезды: Алла читала стихи в военном госпитале, стараясь поддержать раненых бойцов.

Среди раненых в мензелинском госпитале в то время лежал будущий знаменитый актер Зиновий Гердт. Он и представить не мог, что эта светловолосая голубоглазая девочка с косичками спустя годы станет ослепительной женщиной и его партнершей по фильму Петра Тодоровского «Фокусник».

Семья Ларионовых воссоединилась только в 1945 году. Однако после возвращения Алла почти год жила у тети в Измайлово. В семейной коммуналке на Спартаковской улице было невыносимо холодно — дом не топили. Родственница, обожавшая племянницу, забрала ее к себе, и именно здесь, втайне от строгой матери, началась кинокарьера Аллы Ларионовой.

«Со мной случилось, как с Золушкой, – вспоминала впоследствии актриса. – Я училась в восьмом классе, когда ко мне на улице подошла женщина и спросила: «Девочка, а ты не хочешь сниматься в кино?» Я тут же согласилась. В то время я была довольно крупной девицей с косичками, курносой, да еще и с конопушками. Меня на «Мосфильме» поставили на учет в актерский отдел и стали приглашать в массовку. Учебу я забросила и школу закончила еле-еле на тройки. Сниматься приходилось почему-то всегда ночами».

С этого момента началось чудесное превращение обычной школьницы из коммуналки в будущую знаменитую артистку.

От «Садко» до международных фестивалей

После школы Алла Ларионова без колебаний подала документы сразу в ГИТИС и во ВГИК. Её приняли в оба вуза, но магия кино оказалась сильнее. Она попала на курс великого Сергея Герасимова. Сама Алла Дмитриевна позже вспоминала:

«Как я узнала, на экзаменах Герасимов отнесся ко мне прохладно. Зачислить меня убедила его супруга Тамара Макарова. Она уговаривала: «Ну посмотри, какие у нее светлые волосы, какие глазки!» В итоге он согласился».

В 1953 году, окончив ВГИК, актриса получила приглашение в Театр-студию киноактера. Этой сцене она оставалась верна всю жизнь, проработав здесь целых 47 лет.

Дебют Ларионовой в кино состоялся еще в студенческие годы. Ей сразу досталась по-настоящему сказочная роль — Любава Буслаевна в картине «Садко» (1952). Режиссер Александр Птушко искал воплощение русской красоты — гордой, спокойной и величавой, и молодая актриса идеально подошла по всем параметрам.

Фильм «Садко» вышел на экраны в 1952 году. Сказку высоко оценили не только советские зрители, но и зарубежные критики: творческую группу из СССР пригласили на Венецианский международный кинофестиваль. Так в 1953 году Алла Ларионова впервые оказалась за границей. На этом престижном киносмотре картина была удостоена премии «Серебряный лев».

«Для меня Венеция была самой настоящей сказкой, прекраснее сказки о Садко, – вспоминала актриса. – Из полуподвальной коммуналки я попала во дворец. Гондолы, каналы, кинозвезды, блистающие бриллиантами, мехами. После картины на меня кинулись разные режиссеры, продюсеры. На все приглашения за меня отвечали официальные лица: «Что вы, что вы! Она у нас чуть ли не одна-единственная на весь Союз. У нее контракт на 15 лет, она не сможет у вас сниматься». Никакого контракта, естественно, не было. Мне было горько и обидно. Возвращаясь в самолете в Москву, я думала: «Ну все. Прощай, сказка! Прощайте все мои мечты, возвращаюсь к серым будням». Но сказка, как оказалось, для меня продолжалась. Прямо у трапа самолета мне сообщили, что я утверждена на главную роль в фильме «Анна на шее».

Именно эта картина, снятая по рассказу Чехова, вознесла актрису на вершину славы. «Анна на шее» стала лидером проката 1954 года: ленту посмотрели почти 32 миллиона человек. У кинотеатров выстраивались огромные очереди, а открытки с портретами Аллы Ларионовой мгновенно раскупались в киосках.

В те годы Ларионова была почетным гостем крупнейших международных кинофестивалей, исколесив даже Южную Америку. И вновь посыпались предложения от зарубежных продюсеров — ее звал в свои фильмы сам Чарли Чаплин. Свое восхищение актрисе выражали Луи Арагон, Жан Маре, Мэри Пикфорд и Анна Маньяни. В нее был влюблен великий Жерар Филип: сохранились их совместные снимки и посвященные ей стихи. Никто из зарубежных поклонников не подозревал, что эта блистательная женщина всё еще живет с родителями в полуподвале, а роскошные наряды, в которых она появляется в Европе, каждый раз возвращает в костюмерную «Мосфильма».

За «Анной на шее» последовал новый триумф — экранизация шекспировской «Двенадцатой ночи», где Алла воплотила образ графини Оливии. В дальнейшем режиссеры часто эксплуатировали ее аристократическую внешность и умение органично смотреться в антураже прошлых эпох. В ее фильмографии появились величественная Одинцова в «Отцах и детях», княгиня Оболенская в «Фуркате», Наталья Паскудина в «Дядюшкином сне» и Любовь Леонидовна в «Третьей молодости».

Однако Ларионова не ограничивалась амплуа аристократки, создавая самые разные характеры: острохарактерные, современные и даже отрицательные. Критики высоко оценили ее Наташу в чеховских «Трех сестрах». В военной драме «Дикий мед» она предстала в образе фотокорреспондента Варвары Княжич на передовой. А картина «Ведьма» с ее участием собрала награды сразу на трех престижных фестивалях: в Монте-Карло, Каннах и Сан-Франциско.

Романы настоящие и вымышленные

В 1950-е годы Аллу Ларионову называли первой красавицей не только в СССР, но и за рубежом. Ее внешностью восхищались даже коллеги по цеху, что в актерской среде дорогого стоит. Так, Лариса Лужина искренне восклицала: «Алла была королевой!», а Ирина Скобцева признавалась: «Я очень долго находилась под впечатлением от ее игры, красоты и женственности». При этом сама Алла относилась к своей внешности с иронией и никогда не кичилась природными данными. Она была лишена высокомерия, отличалась порядочностью, открытостью и редким умением хранить чужие тайны.

В нее не просто влюблялись — от нее теряли голову. Поклонники писали отчаянные письма и совершали безумные поступки, а о ее романах ходили легенды. Где в них правда, а где вымысел, сейчас уже не узнать. Сама актриса не спешила опровергать слухи, с улыбкой замечая, что сплетни о связях с такими знаменитыми мужчинами ей даже льстят.

Доподлинно известно одно: со студенческих времен во ВГИКе в нее был безответно влюблен Николай Рыбников. Он долго добивался ее внимания, но Алла намеренно игнорировала ухаживания и не отвечала на письма. Иногда она позволяла Николаю приблизиться, но затем снова отдалялась. На старшем курсе до Рыбникова дошли слухи о новом романе Ларионовой. Это довело его до такого отчаяния, что молодой актер решил свести счеты с жизнью. За подготовкой его застал наставник Сергей Герасимов. Режиссер был в ярости: он никогда не считал Ларионову первой красавицей и в целом относился к ней критически. Именно Герасимов помог Рыбникову справиться с этой личной драмой.

Однако Николай не перестал любить Аллу. Его страдания длились без малого восемь лет. За это время он и сам стал кумиром миллионов, обзаведясь толпами поклонниц. Интереса симпатичного и перспективного актера искали даже признанные звезды — говорили, что к нему были неравнодушны Нонна Мордюкова и Элина Быстрицкая. Но Рыбников оставался верен своему чувству.

Сама же Алла испытала первую серьезную любовь на съемках фильма «Садко». Там она познакомилась с Иваном Переверзевым, который был старше ее на 15 лет. К тому времени он уже был знаменит, обладал мужественной внешностью и репутацией известного ловеласа. Алла влюбилась без памяти, начался бурный роман, но делать предложение Переверзев не торопился.

Их отношения длились несколько лет и закончились для Ларионовой тяжелым потрясением. Узнав, что она беременна, Алла надеялась на брак. В конце 1956 года, когда оба снимались в Минске в фильме «Полесская легенда», актриса была уже на шестом месяце. Однако в середине декабря Переверзев неожиданно уехал в Москву. Вскоре выяснилось, что он отправился прямиком на собственную свадьбу: его женой стала актриса Кира Канаева, которая тоже ждала от него ребенка.

После такого предательства Алла проявила твердость характера. Она немедленно порвала с Переверзевым и вспомнила о преданном Николае Рыбникове. Через подругу она передала ему намек на то, что теперь свободна. Реакция последовала мгновенно: Николай тут же примчался к Алле и сделал ей предложение. Они поженились, и уже через месяц на свет появилась девочка. Рыбников принял ее как родную и воспитал в любви. А спустя четыре года у пары родилась вторая дочь — теперь уже общая.

Именно в браке с Николаем Рыбниковым Алла расцвела не только как экранная дива, но и как по-настоящему счастливая женщина. Она искренне полюбила Николая и стала для него идеальной спутницей. Их союз оказался на редкость гармоничным: Рыбников души не чаял в жене и дочках. Все свободное время актер посвящал семье и обустройству их просторной квартиры. С женитьбой он вновь, как в студенческие годы, стал душой компании и радушным хозяином. В их гостеприимном доме часто собирались друзья: Сергей Бондарчук, Леонид Гайдай, знаменитые гроссмейстеры Ефим Геллер и Михаил Таль, которых Николай упорно пытался обыграть. Пока мужчины устраивали шахматные турниры, дамы за соседним столом проводили время за игрой в покер.

Ларионова и Рыбников прожили в любви и согласии более 30 лет, до самой смерти Николая. Дочери вспоминали, что родители были неразлучны и умели распределять обязанности так, чтобы всем было уютно. Рыбников с удовольствием взял на себя кухню: он не просто готовил для семьи, но и мастерски варил варенье и делал домашние заготовки на зиму. Алла была абсолютно счастлива и больше никогда не искала внимания других поклонников.

Алла Ларионова снялась в 30 фильмах. Пик ее популярности пришелся на середину 50-х и 60-е годы, а в 70-х карьера пошла на спад. Но актриса не унывала: она продолжала играть в театре, выступала с концертами и творческими вечерами. В зрелом возрасте в ней открылся новый талант — Ларионова начала петь, и слушатели были очарованы её красивым, глубоким и чувственным голосом.

После ухода мужа Алла Дмитриевна призналась подруге: