Почему «русская Шарлиз Терон» взяла новое имя и выбрала хиджаб

Когда-то ее называли лицом первого сезона. Сравнивали с голливудскими актрисами. Говорили — вот она, будущая звезда. Но в один момент она просто ушла. Без скандала, без прощального концерта. Растворилась — и молчит до сих пор. Где она сейчас и почему выбрала такую жизнь?

© runews24.ru

Пришла поддержать сестру — и осталась сама

История звездной карьеры Марии Алалыкиной начинается почти случайно. На кастинг «Фабрики звёзд» она пришла не для себя — за компанию с младшей сестрой Маргаритой, которая давно мечтала о сцене. Продюсеры, однако, посмотрели на дело иначе: сестру не взяли — слишком юна, всего 15 лет. А вот 19-летнюю Марию заметили сразу.

Высокая, обаятельная, с короткой стрижкой и взглядом, от которого было сложно отвести глаза — она моментально стала любимицей публики. Зрители голосовали за неё охотнее, чем за других. Наставники отмечали редкое сочетание: красота плюс характер плюс умение работать с залом. Журналисты не скупились на комплименты — говорили, что она вылитая Шарлиз Терон.

Слава — и разочарование за кулисами

За несколько недель до финала продюсер Игорь Матвиенко собрал из самых ярких участниц женский квартет. Так появилась группа «Фабрика» — Казанова, Савельева, Тонева и Алалыкина. Песня «Про любовь» выстрелила мгновенно, концерты шли при аншлагах, имена девчонок не сходили с обложек.

Но Маша быстро поняла: это не то, чего она хотела. Быть одной из четырёх, петь чужие песни по кругу, вписываться в формат — всё это давило. Она хотела выходить на сцену как личность, а не как часть коллектива. Параллельно рушилась учёба в Московском лингвистическом — уже был готов приказ об отчислении. Диплом удалось получить только благодаря вмешательству матери.

А потом случилось ещё кое-что. Что-то, что расставило все точки куда быстрее любых карьерных разочарований.

«Два дня уговаривали остаться, но у неё была любовь»

Группа находилась в туре, когда Мария объявила об уходе. Прямо во время гастролей — в Иркутске. Продюсер Матвиенко потом вспоминал этот момент с болью: уговоры длились двое суток, но переубедить её так и не смогли.

«Когда Маша ушла, было очень больно. Два дня её уговаривали остаться. Но у неё любовь была на тот момент, она ж слепа» — признавался он.

Любовью оказался юрист Алексей Зуенко, к тому времени уже принявший ислам. Он последовательно и настойчиво рассказывал Марии о новой вере — приносил книги, брошюры, объяснял, почему появляться на сцене в открытых нарядах противоречит его убеждениям. Мария слушала. И в какой-то момент поняла: слушает уже не ради него — ради себя.

«Её никто не заставлял становиться мусульманкой. Это было осознанным решением», — подтвердила сестра Маргарита.

Хиджаб в университете

Они поженились. Мария взяла новое имя — Марьям — и начала жить по другим правилам. В университете её воспринимали как белую ворону. Однокурсники смотрели с удивлением, некоторые — с откровенной враждебностью. Но менять решение ради чужого комфорта она не собиралась. В браке родилась дочь Катя. Несколько лет семья жила тихо и размеренно — так, как Мария, кажется, и мечтала.

Но с работой не все складывалось удачно. Когда после получения диплома она устроилась преподавателем иностранных языков, столкнулась с тем, чего не ожидала. Директор потребовал снять хиджаб, пригрозил увольнением. Мария выбрала хиджаб. Пришлось уволиться.

Двойной удар

Идиллия рассыпалась. Мария сама познакомила мужа со своей близкой подругой — и не придала этому никакого значения. Пока во время совместного отдыха в Крыму не увидела их вместе — идущих рука об руку.

Предательство оказалось двойным: ушли сразу оба — и тот, кого она любила, и та, которой доверяла. Публичного скандала не последовало. Мария написала в соцсетях, что по-прежнему любит обоих, но принять случившееся ей невероятно тяжело. Дочь на время осталась с отцом, сама Мария вернулась к родителям.

Те к тому времени так и не приняли её веру.

«Категорически мы были против этого мусульманства. Поначалу была как палестинская беженка, я была в шоке» — говорила мать, не скрывая своего отношения.

Мария осталась одна — без мужа, без подруги, без одобрения семьи. Но именно тогда, по её словам, она окончательно утвердилась в своём выборе.

Новый муж и школа, куда мечтают попасть тысячи

В 2009 году она вышла замуж снова. Второго супруга зовут Махмуд. По словам сестры Маргариты — добрый, надёжный, по-настоящему хороший человек. Несколько лет пара прожила в Москве, а потом окончательно переехала в Махачкалу.

В Дагестане Мария нашла себя сразу в нескольких ролях. Преподавала языки — английский, французский, испанский, шведский, арабский. Переводила исламскую литературу, вела тематические сайты, сотрудничала с религиозными изданиями. Но главным её делом стала кораническая школа для женщин — одна из лучших в республике.

Не так давно близкий к семье источник рассказал журналистам:

«Все, кто связан с Кораном, мечтают у неё поучиться. Она прекрасная мать, прекрасная жена и прекрасный учитель для тысяч мусульманок. Ни о каком одиночестве и речи нет — у неё яркая и насыщенная жизнь».

«Её путь не всем понятен»

Из всех бывших коллег по «Фабрике» дольше всего связь с Марией поддерживала Сати Казанова — сама впоследствии увлёкшаяся духовными практиками. Они вместе ходили в мечеть, совершали намаз. Потом и эти встречи прекратились.

«В последнюю нашу встречу мы вместе ходили в мечеть, совершали намаз. Я причём практически не знала молитв, а она знала. Вот такой парадокс. Её путь уникальный, необычный, не всем понятный. Ну и Бог с ней» — сказала Казанова в одном из редких комментариев.

Сейчас Марии — Марьям — уже пятый десяток. Она не даёт интервью, не появляется в соцсетях, не ищет публичности. Та самая девушка, которую мама описывала как «постоянно лезущую в телевизор», теперь намеренно держится от камер как можно дальше.

И судя по всему — именно так она и хотела.