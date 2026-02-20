Как сложилась жизнь полковника Сладкова, победившего легендарного Чапаева

В 2020 году в Оренбургской области открыли памятник человеку, чье имя десятилетиями старались не упоминать в советских учебниках. Тимофей Сладков — казачий полковник, дворянин, герой Первой мировой и белый офицер. Именно его отряд 5 сентября 1919 года уничтожил штаб 25-й дивизии, а легендарный комдив Василий Чапаев погиб в водах Урала. История победителя оказалась не менее драматичной, чем история побежденного.

Потомственный защитник

Тимофей Ипполитович Сладков родился в семье, где военная служба была не выбором, а судьбой. Его дед по матери — генерал-майор Дмитрий Донсков. Отец — есаул. Сам Тимофей с юности впитывал казачий дух.

Он получил блестящее образование: Уральское войсковое училище, затем Московское военное, и наконец — Елисаветградское кавалерийское. В 1905 году хорунжий Сладков вышел в лейб-гвардии Атаманский полк. Тогда же он женился на дочери генерал-лейтенанта Ольге Денисовой. Сослуживцы вспоминали его как обаятельного, веселого офицера, которому многие завидовали.

Первая мировая война застала Сладкова в генштабе. Но кабинетная работа была не для него. Добившись перевода на передовую, он принял командование 6-й сотней и проявил себя храбрым офицером. Ордена, ранения, досрочное производство в полковники — все это было заслужено кровью.

В огне Гражданской

Когда летом 1918 года уральские казаки поднялись против советской власти, Сладков не раздумывал. Он возглавил полк, затем дивизию. Воевал на Шиповском направлении, прикрывал Уральск.

Но главное сражение ждало его впереди. В августе 1919 года красные заняли станицу Лбищенскую. Для казаков, чьи семьи жили в этих краях, это был удар. Сладков решился на отчаянный шаг — рейд в тыл противника.

В его отряд вошли около тысячи бойцов — Лбищенский конный полк и два партизанских. Задача: посеять панику и остановить наступление красных.

Гибель комдива

Нападение на Лбищенскую началось 5 сентября. Белые ворвались в станицу, где располагался штаб 25-й дивизии. Бой шел несколько часов. Четырехтысячный гарнизон красных был разгромлен.

Василий Чапаев, по воспоминаниям очевидцев, был ранен и пытался переплыть Урал. Но пуля или холодная вода сделали свое дело — легендарный комдив утонул. Его тело так и не нашли.

Сладков выполнил задачу блестяще. Но стратегически ситуацию это не изменило. Красная армия наступала по всему фронту.

Дорога в изгнание

К началу 1920 года Уральское казачье войско было обречено. Войска отступали в Закаспийскую степь. К тому времени добавилась новая напасть — эпидемия тифа.

«Из посылаемых на фронт 300-400 казаков доходило здоровыми 20-30 человек, остальные оставались по посёлкам, обречённые на верную гибель», — писал позже Сладков.

В феврале 1920 года остатки армии — около 8 тысяч человек — достигли Форта-Александровска на Каспии. Большинство эвакуировались на Кавказ. Но Сладков с группой из 11 человек решил прорываться по-своему. Они сели в лодки и отправились через Каспий, как когда-то казаки Степана Разина.

Путь длился 14 дней. Провизии хватило бы только на 10. За это время «сладковцы» преодолели 800 верст. Добрались до Персии, затем — Ирак, Индия, и наконец Франция. 23 января 1921 года полковник Сладков сошел на берег в Марселе.

В эмиграции

Во Франции Тимофей Сладков поселился вместе с А.К. Михайловской, которая стала его сожительницей с момента выхода из Александровска, где он оставил законную жену и дочь. В Марселе полковник устроился садовником в богатое поместье. В дальнейшем он занимался главным образом физической работой. В 1930-х годах бывший белогвардеец стал печатать очерки и рассказы в эмигрантских журналах. Однажды сотрудники советского посольства приехали к нему, чтобы уточнить обстоятельства смерти Чапаева – чем закончилась эта встреча, неизвестно. Скончался Сладков в 1956 году в городке Монморанси под Парижем.

В СССР имя человека, победившего Василия Чапаева, было практически неизвестно. Лишь после 1991 года уральские казаки занялись популяризацией его биографии.

По иронии судьбы, памятник Сладкову появился на улице Чапаева, что возмутило родственников красного комдива. Его внучка Татьяна Чапаева назвала памятники белогвардейцам «кощунством» и «издевательством» и даже призвала оренбуржцев «браться за топор». Между тем, следует признать, что хрестоматийный образ отважного «Василия Ивановича» – во многом результат литературной и кинематографической пропаганды, далёкой от действительности. Заслуги красного комдива, какими бы они ни были, – вовсе не повод отрицать героизм и мужество его противника.