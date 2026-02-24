Анна Русская: как несостоявшаяся невеста Наполеона стала королевой Нидерландов

210 лет назад обвенчались наследник нидерландского престола принц Виллем и сестра российского императора великая княжна Анна Павловна. Ранее её руки просил французский монарх Наполеон Бонапарт, однако Александр I не дал согласия на этот брак. Взойдя на голландский престол, Анна Павловна, которую в стране прозвали Анной Русской, активно занималась благотворительностью, а также отдала свои фамильные бриллианты для изготовления королевской короны, которую они украшают до сих пор. Нынешние монархи Нидерландов — прямые потомки великой русской княжны из династии Романовых.

© RT на русском

21 февраля 1816 года великая княжна Анна Павловна вышла замуж за наследника нидерландского престола принца Виллема. Её брат, император Александр I, не пожелал видеть сестру женой Наполеона, но согласился на то, чтобы в будущем она стала королевой Нидерландов.

Несостоявшаяся невеста Наполеона

Анна Павловна родилась 18 января 1795 года в семье наследника российского престола Павла Петровича. Её крёстной матерью стала родная бабушка — императрица Екатерина II. Назвали юную представительницу династии Романовых в честь прабабушки — цесаревны Анны Петровны.

Родители были огорчены тем, что в семье родилась девочка — уже шестая. Их эмоции разделяла и императрица, сказавшая: «Много девок, всех замуж не выдадешь». Как оказалось, Екатерина очень сильно ошибалась.

Когда Анне исполнилось 15 лет, к ней посватался Наполеон. Историки сходятся во мнении, что император Франции пытался таким образом укрепить связи с Россией, с которой был заключён Тильзитский мир. Кроме того, Наполеон хотел через брак поднять свой статус на международной арене, так как из-за происхождения другие европейские монархи не воспринимали его как равного. При этом французский посол докладывал Наполеону о красоте, скромности и хороших манерах девушки. Однако старший брат Анны — российский император Александр I — вежливо отказал Наполеону, сославшись на юный возраст сестры.

«Вся царская семья выступала против брачного союза с Наполеоном, поскольку считала его выскочкой, извергом и революционером, который не может породниться со старинной царской династией», — отметил в беседе с RT доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Егор Сергеев.

Ранее Александр I не дал согласия на брак Наполеона с другой своей сестрой — Екатериной Павловной. В итоге французский император женился на австрийской принцессе Марии-Луизе.

© Великая княгиня Анна Павловна Российская

«Александр I не отказывал в категоричной форме, а вёл себя уклончиво, предлагая перенести разговор на будущее, но Наполеону нужен был династический брак «здесь и сейчас». Он прекрасно понимал мотивы царской семьи, и это стало одним из факторов, приведших к последующему обострению отношений между Францией и Россией», — подчеркнул в разговоре с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Замужество Анны Павловны

На руку российской великой княжны претендовали прусский король Фридрих Вильгельм III, который был на 25 лет её старше, и племянник короля Франции Людовика XVIII Шарль-Фердинанд, герцог Беррийский. Но в итоге избранником Анны стал Виллем, принц Оранский, — выпускник Оксфорда, бывший командующий нидерландскими войсками при Ватерлоо, сын и наследник короля Нидерландов Виллема I.

Торжественное бракосочетание состоялось 21 февраля 1816 года в церкви Зимнего дворца. Причём венчание прошло сразу по двум обрядам — сначала по православному, а затем по протестантскому.

«Этот союз рассматривался как возможность получить важного и близкого партнёра в Европе, способного уравновесить часть интересов тогдашних великих европейских держав», — отметил Егор Сергеев.

От своего царственного брата Александра Анна получила почти 1 млн рублей приданого. А мать — вдовствующая императрица Мария Фёдоровна — дополнительно выделила Анне 10 тыс. рублей в год. В Нидерланды приданое отправили на специальном фрегате в 100 ящиках. Полная его опись заняла 46 страниц.

Свадебные торжества продолжались почти полгода. Перед празднованием отъезда молодожёнов в Нидерланды придворный поэт Юрий Нелединский-Мелецкий получил заказ на написание оды в честь принца Оранского. Но он перепоручил это дело лицеисту Александру Пушкину. Тот справился отлично. За оду, в которой муж Анны Павловны был назван «юношей-героем», Мария Фёдоровна передала Пушкину золотые часы.

Принц и принцесса

В Нидерландах Анна Павловна официально стала принцессой Оранской. В стране мужа её называли Анной Русской. При дворе в Брюсселе для неё специально построили православную церковь. Правда, когда Бельгия объявила о независимости, принцу и принцессе пришлось покинуть свою брюссельскую резиденцию.

Большую часть своего приданого Анна потратила на благотворительность. В частности, она основала около 50 приютов для детей из бедных семей, в которых их учили и воспитывали.

Анна Павловна родила четырёх сыновей и дочь. В честь дня рождения старшего сына свёкор — король Виллем I — подарил Анне домик Петра I в городе Зандам.

«В этом здании прапрадед Анны жил в 1697 году во время Великого посольства. Строение было уже ветхим, и по поручению Анны Павловны для него был построен каменный футляр», — рассказал Виталий Захаров.

В 1820 году в резиденции принца и принцессы Оранских произошёл пожар. Мария Фёдоровна немедленно выслала дочери из России одежду, книги, драгоценности и семейные портреты Романовых. При этом вдовствующая императрица упрекнула дочь в том, что та не организовала во время пожара спасение фамильных бриллиантов.

В 1824 и 1833 годах Анна с мужем посещали Россию и провели здесь много времени. А Виллем отдал последние почести шурину, посетив похороны императора Александра I.

Королева-консорт

В 1840 году король Виллем I отрёкся от престола. Новым монархом стал муж Анны, а она сама получила статус королевы-консорта, или королевы-супруги. Церемония коронации была роскошной. Анна Павловна отдала свои фамильные бриллианты для изготовления королевской короны Нидерландов, и с тех пор её украшают привезённые из России драгоценные камни.

«Считается, что наиболее ярко Анна Павловна проявила себя в гуманитарных связях между Россией и Нидерландами. В общем-то, до сих пор, когда заходит речь об успешных страницах совместного прошлого, чаще всего вспоминают Анну Павловну», — подчеркнул Егор Сергеев.

24 марта 1849 года король Виллем II умер, оставив из-за своей роскошной жизни большие долги. Чтобы поправить дела, королевской фамилии пришлось выставить на торги коллекцию живописи Виллема. Часть её выкупил Николай I.

Во время Крымской войны Анна Павловна передавала приобретённые на личные средства перевязочные пакеты для российских госпиталей. Когда сын Анны Павловны — король Виллем III — пожаловал ордена Вильгельма одновременно Наполеону III и своему двоюродному брату Александру II, Анна восприняла это как оскорбление и хотела даже навсегда уехать в Россию, но потом всё-таки осталась с детьми.

Память об Анне Русской

Анна Павловна умерла 1 марта 1865 года в Гааге, пережив всех своих братьев и сестёр — детей Павла I.

В память о королеве была названа деревня Анна-Полона в нидерландской провинции Северная Голландия. Её имя также носила существовавшая до 2012 года община.

Все монархи Нидерландов после Виллема II, включая действующего короля Виллема-Александра, — потомки Анны Павловны. Мать Виллема-Александра Беатрикс — прапраправнучка российского императора Павла I.