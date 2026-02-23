Она сделала звездой Лещенко: история любви и падения Аллы Абдаловой

Имя Льва Лещенко знает каждый, кто хоть раз включал радио 9 Мая. Его «День Победы» стал гимном целой нации. Но мало кто помнит женщину, благодаря которой этот хит вообще появился на свет. Алла Абдалова была не просто первой женой артиста. Она была его музой, наставницей и спасательным кругом.

© ГлагоL

Родилась Алла Абдалова в самое пекло войны, в июне 41-го. Детство голодное, тревожное, но музыку девочка впитывала как губка. Родители разглядели талант и отдали ее в музыкальную школу. А потом был ГИТИС, факультет оперетты, где она мгновенно стала звездой. Красивая, фактурная, с голосом, от которого мурашки бежали по коже. Она сменила имя с Альбины на Аллу и отправилась покорять сцену. Вскоре вся страна напевала «Черного кота» в ее исполнении, отмечает канал «В центре вашего внимания».

Когда молодой Лещенко впервые увидел Абдалову, он, по собственному признанию, потерял дар речи. Но подойти боялся. Целый год ходил вокруг да около. Наконец пригласил на домашний праздник. Там все и закрутилось. Отношения развивались неспешно, даже чинно. Они долго были на «вы», хотя уже жили вместе.

Свадьбу гуляли два дня, потом поселились у родителей Лещенко. Жизнь превратилась в бесконечный творческий марафон. Репетиции, гастроли, выступления. Алла к тому времени уже пела в Театре оперетты и проталкивала его на сцену, используя свой авторитет. И именно она настояла, чтобы муж не отказывался от странной песни Давида Тухманова про День Победы. Лещенко сомневался, не хотел петь. Жена его уговорила. И это стало его звездным часом.

Внешне все было прекрасно: достаток, квартира в Чертанове, любовь публики. Но внутри семьи зияла пустота. Детей не было. И не потому, что не могли, а потому что Лещенко был не готов. Алла дважды беременела. И дважды шла на аборт, потому что муж не сказал ей главных слов: «Оставь, я буду рядом». Второй раз врач, выходя из операционной, бросил фразу, которая стала приговором: «А у вас могли быть близнецы. Мальчики». Абдалова носила эту боль в себе всю жизнь.

В 1974-м Лещенко поехал на гастроли в Японию. Вернулся другим. В Сочи он встретил Ирину Багудину, молодую брюнетку из Венгрии. Роман закрутился быстро. Когда он приехал домой, жена уже все знала. Она молча выставила его вещи на лестничную клетку и закрыла дверь. Без скандала и без слез.

Квартиру и машину Лещенко оставил бывшей жене. Предлагал деньги, но Абдалова отказалась. Гордость не позволила. А потом наступила черная полоса. Чтобы заглушить боль, она начала выпивать. Не помогло. Тогда она уехала в деревню к родственникам, думала о суициде. Попыталась выйти замуж второй раз, но муж оказался алкоголиком. Развелась через три месяца. Со сценой было покончено навсегда.

Позже Алла Александровна справилась с зависимостью, но к прежней жизни так и не вернулась. Она доживала свой век в одиночестве, в маленькой квартире, изредка вспоминая, как когда-то вся страна рукоплескала ее голосу.