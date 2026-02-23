Тайна имени Ленин: у кого вождь революции позаимствовал свою фамилию

Владимир Ильич Ульянов вошел в историю под фамилией Ленин. Казалось бы, что тут обсуждать? Но за этим псевдонимом скрывается детективная история с поддельными паспортами, высокопоставленными покровителями и трагической гибелью настоящих носителей фамилии. И чем глубже копаешь, тем больше вопросов.

Из ста псевдонимов: почему выбрали именно этот?

В народе ходит множество версий происхождения главного псевдонима вождя: от романтической (в честь некой Лены) до географической (в память о Ленском расстреле). Последняя отпадает сразу: расстрел на Ленских приисках случился в 1912 году, а Лениным Ульянов назывался уже в 1901-м.

Ближе всего к истине, казалось бы, версия о связи с частым псевдонимом «Ильин» — в честь отца. Но и здесь не все гладко. Английский историк Адам Улам подсчитал: за свою жизнь Ульянов использовал около 160 псевдонимов и фамилий на фальшивых документах. Его знали как Федора Петровича, Тулина, Ильина и многих других. Почему же закрепился именно Ленин?

Парадокс в том, что сам Ульянов предпочитал двойную подпись — Н. Ленин, где «Н» означало «Николай». А отдельно именем и отчеством — Владимир Ильич Ленин — его начали называть только после 1920 года, когда псевдоним окончательно вытеснил настоящую фамилию.

Операция «Эмиграция»: как достать паспорт

Осенью 1900 года Ульянов рвался за границу. В России после ссылки делать было нечего — любой революционный кружок быстро накрывала полиция. Надежда Крупская, только что обвенчавшаяся с Ильичом (это было условием, чтобы следовать за мужем), отпустила его одного — революция важнее.

Но выехать легально было сложно. Вернее, формально — нет: власти часто сами выпроваживали неугодных, давая разрешение «на лечение» и прекрасно понимая, что те не вернутся. Это была такая форма избавления от смутьянов: пусть катятся, лишь бы не мешали.

Однако перед отъездом Ульянов совершил турне по городам, где бывать не имел права: Питер, Москва, Рига, Нижний. Там его дважды арестовывали. Один раз нашли крупную сумму денег, в другой — уже готовый заграничный паспорт на чужое имя. Но оба раза отпускали.

Почему? Сработали связи. Деньги, как объяснил Ленин, дали известные всей губернии помещики Лопатин и Оболенский за литературную работу. Ссориться с влиятельными людьми жандармам было не с руки. Паспорт и деньги вернули, и вскоре Ульянов выехал за границу. Формально — по своему паспорту. Но на руках у него был еще один, запасной: на имя Николая Егоровича Ленина.

Кто такой Николай Ленин и почему он не возражал?

Настоящий Николай Егорович Ленин был самым обычным человеком: мелким вологодским помещиком, служил в чине статского советника, ни в каких революциях не участвовал. В 1902 году он тихо скончался, даже не подозревая, что его паспорт (потерянный или украденный за пару лет до того) уже путешествует по Европе с чужим человеком.

Владелец документа и его законный хозяин ни разу в жизни не встречались. Но именно это имя — Николай Ленин — Ульянов поставил на титуле своей первой книги, и оно приклеилось к нему навсегда. В Лондон на исторический II съезд РСДРП он ехал уже как Н. Ленин.

Расплата за фамилию

Самое горькое в этой истории — судьба детей настоящего Ленина. Если бы Ульянов выбрал другой псевдоним, красный террор мог обрушиться на Ильиных или Тулиных. Но досталось Лениным.

В 1919 году, когда по Верхнему Поволжью прокатилась волна восстаний против большевиков, оба сына Николая Егоровича были расстреляны чекистами. Возможно, они действительно участвовали в мятеже — Пошехонский уезд горел. А возможно, сыграл роковую роль «классово чуждый» элемент и опасная фамилия, которую носил теперь сам вождь.

Точного ответа мы не знаем до сих пор. Как не знаем и того, догадывался ли Владимир Ильич, что расписался в истории именем человека, чьи дети погибнут от рук его соратников.