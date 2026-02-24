Александра Коллонтай: борец за права женщин, покорявшая сердца мужчин

Женское движение в России началось с Александры Коллонтай. Конечно, были яркие представительницы в обществе и до нее, и рядом с ней, но именно она стала первым министром-женщиной, первым дипломатом-женщиной и при этом плевать хотела на мнение окружающих о том, как прилично вести себя женщине. Она вдохновляла на новые правила – полное равноправие и полная личная свобода.

© ГлагоL

Именно такой Коллонтай знают и, надо сказать, ценят, в Европе и остальном мире. А для советских людей она ещё стала символом того, что женщина может оказаться выдающимся государственным деятелем. Нет, конечно и до неё были яркие примеры в истории – правления женщин-императриц в XVIII веке оказалось счастьем для России. Но вот отношение к роли женщины в обществе оставалось патриархальным. Всё изменила лишь революция, в которой Коллонтай сыграла не последнюю роль.

Надо сказать, что ещё матушка Александры задала пример. Эта финская девица, Александра Масалина-Мравинская, состояла в браке с мужем, который довёл её до ненависти. Мадам решительно добилась развода, что уже было вызовом обществу – развод по инициативе женщины в XIX веке был редкостью.

После чего вышла замуж за очаровавшего её полковника Генерального штаба Михаила Домонтовича. Он участвовал в Крымской войне, а потом станет генералом и героем и Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов. И вот у этой пары 19 (31) марта 1872 года в Санкт-Петербурге родилась дочка Шурочка. Любопытно, что много позже выяснится, что в церковной книге будущую феминистку запишут под мужским именем «младенец Александр» — воистину, бог умеет указать на свои планы.

Отец в дочери души не чаял. Он нанял самых лучших учителей и дал блестящее домашнее образование. Хотя к тому моменту были уже и женские гимназии, и институт благородных девиц. К 16 годам Александра знала несколько иностранных языков, занималась сочинительством и с успехом сдала экзамены на аттестат зрелости.

Появление в свете девицы Домонтович произвело впечатление. Вскоре женихи выстроились в очередь, тем более что Александра вела себя очень любезно со всеми, без лишнего стеснения и жеманства. Но завоевать сердце не удавалось никому, девица кавалерам позволяла только разбить своё. В прямом смысле – из-за неразделенной любви застрелился красавец Ванечка Драгомиров, сын знаменитого генерала. Стрелялись и другие, в том числе и её учитель словесности.

© Александра Коллонтай

Отец с матерью были в отчаянии, когда она следом отвергла ставшего перед ней на колени адъютанта Александра III Тутомлина. Александра не была глыбой льда, она была любезна, относилась с симпатией к поклонникам. Из-за Драгомирова переживала так, что отец отправил приходить в себя в Крым. Но выбор мужа хотела оставить за собой.

Им стал троюродный брат Владимир Коллонтай. Отец долго отговаривал 18-летнюю дочь, своему родственнику и жениху объявил категорический отказ. Результат – пара поженилась и теперь уже появляется имя, которое станет знаменитым: Александра Коллонтай.

В 1894 году у пары появился на свет сын Миша. И примерно тогда же Коллонтай поняла, что обычная семейная жизнь по расписанию не для нее. В муже тоже разочаровалась. Поэтому смело бросает семью и уезжает в Европу получать образование. Официально они разведутся только в 1916 году. В судьбе сына станет участвовать только когда тот будет уже взрослым, зато внука опекала потом по полной программе.

В Швейцарии учится в Цюрихском университете на экономическом факультете, её профессор Генрих Геркнер высоко оценивает способности студентки Коллонтай и рекомендует продолжить учебу в Лондоне. Что она и делает.

Тем более, что это входило в планы Александры и её товарищей по партии. Да, ещё в России Коллонтай увлеклась идеями социал-демократии. Во многом этому поспособствовала её подруга Елена Стасова – сподвижница Ленина и Крупской. Собственно, увлечение революционными идеями и феминизмом и стало одной из причин, что Коллонтай забросила семью. В феминистках она потом разочаруется, считая, что те требуют привилегий, а не равных прав.

В 1906 году она официально вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию – будущую коммунистическую. Основная тема, помимо подпольной и организационной работы, которая её интересует – «женский вопрос».

Поскольку в России такая деятельность не осталась незамеченной охранкой, то Коллонтай вскоре покинула страну и занялась налаживанием связей с социал-демократами в Европе и Америке. Подружилась с Розой Люксембург, знала Клару Цеткин, благодаря которой отмечаем сейчас Международный женский день 8 марта. Так что навыки дипломатии появились уже тогда, и становится понятным почему потом выбор пал на неё.

В Россию Коллонтай вернулась только после Февральской революции в марте 1917 года, стала членом ЦК партии. Она активно участвовала в подготовке Октябрьского вооруженного восстания и после его успеха вошла в состав Совета народных комиссаров – правительства. Так Александра Михайловна стала первой женщиной-министром в истории России.

© Александра Коллонтай

Она была наркомом социального призрения. Так в те времена называлось ведомство по социальным вопросам. После свержения Временного правительства, многочисленные приюты могли остаться без внимания, что грозило гибелью тысяч людей. Поэтому Коллонтай быстро перехватила соответствующее ведомство, министерство призрения, и оно продолжило работу.

Агитируя за полное освобождение женщин Коллонтай выступила резко против феминизма. Она считала его буржуазным и эгоистичным проявлением. У женщин просто должны быть равные права, и они должны уметь ими пользоваться!

Сама она в этом вопросе совершенно не стеснялась. Когда увидела революционного матроса Павла Дыбенко, моложе неё на 20 лет, немедленно влюбилась и вышла замуж. Этот брак в немалой степени способствовал карьере героя Гражданской войны. Но потом точно также решительно развелась с ним, когда тот ударился в разгульную жизнь. Хотя, справедливости ради, боролось за него до последнего.

В 1923 году Коллонтай направляют посланником в Норвегию, и она становится первой женщиной-послом. У неё крайне сложная задача – преодолеть изоляцию только что созданного СССР. Скандинавские корни, знание менталитета и при этом безупречные светские манеры способствовали успеху её миссии.

В 1930 году, после пребывания послом в Мексике, куда ненадолго отправляли, становится послом в Швеции и буквально очаровывает местную элиту, включая и короля. В результате во время советско-финской войны 1940 года Швеция не стала отправлять войска на помощь Финляндии, как предполагалось. Именно дипломатические усилия Коллонтай во многом привели к тому, что Финляндия вышла из войны уже в 1944 году.

Чрезмерное напряжение и возраст начали сказываться, и к концу Великой Отечественной войны Коллонтай стала терять здоровье. Весной 1945 года случился инсульт, Александру Михайловну срочно перевезли в Москву. Но и оставаясь в инвалидном кресле она продолжила работу – была консультантом МИД до самой своей кончины сразу после Международного женского дня, одним из живых символов которого была все эти годы — 9 марта 1952 года.