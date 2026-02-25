Григорий Орлов: фаворит Екатерины, начавший карьеру с дерзкого романа под носом начальника

В 1760 году, под конец елизаветинского царствования, Петербург вовсю смаковал скандальную новость. В центре внимания оказался любимец гвардейцев — Григорий Орлов, напоминает Эдвард Радзинский.

© ГлагоL

Свое мужество он доказал еще при Цорндорфе, когда с тремя ранами остался в строю. Но настоящую славу — наглую и шумную — он снискал в штабе могущественного вельможи Петра Шувалова. Будучи его адъютантом, Орлов умудрился закрутить роман с фавориткой своего начальника. Гвардия пришла в восторг от такой дерзости, а придворные, втайне ненавидевшие богача Шувалова, не скрывали злорадства.

Этот эпизод привлек внимание великой княгини Екатерины Алексеевны. Узнав, что у отчаянного красавца есть еще четверо братьев — таких же сорвиголов, обожаемых в полках, — будущая императрица поняла: это та сила, на которую можно опереться.

Бешеная кровь досталась Орловым от деда. Тот был стрельцом и стоял в шаге от плахи во время петровских казней. Легенда гласит, что, взойдя на эшафот, он ногой отпихнул голову казненного предшественника, мешавшую ему лечь под топор. Петр I, оценив такую невозмутимость перед смертью, помиловал храбреца.

Из пятерых братьев-гвардейцев самым опасным и проницательным считали Алексея — «Орлова со шрамом».

О нем граф Федор Головкин позже скажет удивительно точно: