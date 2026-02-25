Магуба Сыртланова: как «ночная ведьма» не щадила фашистов

Героем Советского Союза, легендарной летчицей Таманского женского бомбардировочного полка Магубой Сыртлановой гордятся две республики: Башкортостан, где она родилась и Татарстан, где она жила и работала после войны. Её имя золотыми буквами вписано в историю Казани, передаёт корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

Магуба Гусейновна Сыртланова родилась 15 июля 1912 года в башкирском городе Белебей. Окончила аэроклуб и планерную школу в Тбилиси. В июле 1941 года была призвана Тбилисским военкоматом в ряды Красной Армии, с декабря 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Сначала 29-летняя Магуба летала в отряде санитарной авиации командиром звена. И чтобы попасть на передовую, ей пришлось приложить немало сил. Говорят, что она даже добилась встречи с командующим 4-й воздушной армией Константином Вершининым и смогла убедить генерала в том, что её место на фронте.

В начале 1942 года было сформировано три женских полка — истребительный, скоростных бомбардировщиков и легких ночных бомбардировщиков. Но в дальнейшем первые два полка стали смешанными, а последний, позже был переименованный в 46-й гвардейский, и до самого конца войны оставался исключительно женским. Служили здесь, в основном, девушки в возрасте от 17 до 22 лет.

Они воевали на лёгких ночных бомбардировщиках У-2 (По-2), которые почти полностью были фанерными. Поначалу немцы не воспринимали их всерьёз и пренебрежительно называли «рус фанер», но вскоре стали бояться их как огня. Не зря же за сбитый «Рус-фанер» награждали Железным крестом. Летчицы, выключая двигатель и используя способность своего самолёта бесшумно планировать, снижались к объекту на такое расстояние, что могли ориентироваться в темноте даже по огоньку сигареты у часового.

«Эти самолеты не давали нам жить, мы не могли разжечь огонь в печке, не могли развести маленький костер. Экипажи По-2 тут же их обнаруживали и сбрасывали бомбы. Они находили нас постоянно — поэтому мы должны были всю ночь сидеть в траншеях, чтобы избежать потерь», — вспоминал один из ветеранов вермахта.

Вражеские радары не могли обнаружить «Рус фанер» ночью на низкой высоте и бреющем полёте. Немецкие истребители боялись слишком близко прижиматься к земле, и часто именно это спасало жизни нашим лётчицам. Фашисты дали им зловещее прозвище — «ночные ведьмы».

Гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков Сыртланова участвовала в обороне Северного Кавказа, прорыве «Голубой линии» на Таманском полуострове, освобождении Новороссийска и Севастополя, в боях на территории Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, в Берлинской наступательной операции.

Она внесла значительный вклад в освобождение Севастополя в апреле 1944 года, делала по пять — шесть вылетов за ночь. Одна из таких историй попала в газету «Фронтовая правда».

В очерке рассказывалось, что лейтенант Сыртланова ночью на своём По-2 вылетела на бомбардировку вражеского аэродрома в Севастополе. Когда до цели оставалось несколько минут, фашистские прожектора обнаружили её самолет и открыли огонь. Штурман Сумарокова сбросила бомбовый груз на стоянку «Юнкерсов». Выполнив боевое задание, Сыртланова пыталась уйти от лучей прожекторов, но тщетно. Тогда она решает сделать обманный маневр. Самолет, накренившись, устремляется к земле. Вражеские прожектористы, решив, что самолет подбит, потушили огни. Дав полный газ почти у самой земли, отважная летчица направила самолет на свой аэродром.

Мотор работал с перебоями. Стало ясно — до аэродрома не дотянуть. Вынужденной посадки на территорию врага не будет, решила Магуба и направила самолет к морю. Если умирать, так в море! Казалось, ещё мгновение — и маленький самолет поглотит черная пучина. Однако мотор тянул, с перебоями, но все же тянул. Сыртланова сделала пологий разворот на север. Ей все-таки удалось посадить самолёт. Хвост По-2 был в воде, а колеса на берегу, родном берегу! Летчицы вылезли из кабины, бросились навстречу друг другу и обнялись.

За войну отважная летчица совершила 782 боевых вылета, сбросила на войска противника 140 тонн бомбового груза. Последний боевой вылет Сыртланова совершила 5 мая 1945 года, за четыре дня до Победы. Победное утро майского дня Магуба встретила в Берлине. На стене рейхстага она оставила свою подпись.

Сыртланова награждена двумя орденами Красного Знамени (1943, 1945), Отечественной войны II степени (1944) и Красной Звезды (1944). 15 мая 1946 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны легендарная летчица жила с семьей в Казани, работала контролёром на заводе «Электроприбор». Умерла 1 октября 1971 года в возрасте 59 лет, похоронена на Татарском кладбище в Казани.

О подвигах участницы Великой Отечественной войны и её боевых подругах написаны книги, сняты фильмы. На территории казанской гимназии №52, которая носит имя Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой, установлен памятник прославленной летчице. В столице Татарстана есть улица, названная в её честь.