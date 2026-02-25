Семейное проклятие Пьехи: как Илона Броневицкая простила мать и спасла сына

История семьи великой русской певицы Эдиты Пьехи - это не только рассказ о сценическом триумфе, но и очень личная драма, длящаяся десятилетиями. Дочь легенды эстрады прошла через обиды, которые едва не разрушили её отношения с матерью, и настоящий ужас - борьбу за жизнь собственного сына. О том, как женское счастье соседствовало с трагедией, как удалось сохранить семью и где сейчас находится неподражаемая Пьеха, - в нашей статье.

Девочка с двумя мамами

Илона родилась в Ленинграде в 1961 году в семье, где воздух, казалось, был пропитан музыкой. Её отец, Александр Броневицкий, создал легендарный ансамбль «Дружба», а мать, Эдита Пьеха, уже тогда становилась одной из главных певиц советской эстрады.

Только вот для маленькой Илоны родители были скорее красивыми гостями с картинки. Из-за бесконечных гастролей девочку отправили к бабушке, и та стала для неё самым родным человеком. Жизнь в коммунальной квартире была простой и понятной. Родители же появлялись редко, всегда нарядные, белоснежные.

Илона вспоминала, что поначалу даже побаивалась их, думая, что пришли врачи. Эта стена отчуждения росла с годами. Самый страшный удар для подростка случился в 15 лет, когда семья распалась. Эдита Станиславовна ушла от мужа, и дочь, не знавшая истинных причин, восприняла это как предательство.

Она видела только внешнюю сторону, однако горечь была настолько сильной, что однажды Илона бросила матери в лицо фразу, которую та запомнила на всю жизнь.

«Ты кто? Ты меня родила, а вырастила и всему научила бабушка»!» - в сердцах выпалила дочка.

Своя дорога и мамины ошибки

Несмотря на обиды, кровь взяла своё - Илона тоже решила стать артисткой, хотя отец отговаривал её, предлагая получить «нормальную» профессию . Она поступила в театральный институт, вышла на сцену, а в 90-х стала узнаваемой ведущей программ «Шире круг» и «Утренняя почта».

Песни в её исполнении, такие как «Там, далеко» и «Милый Пьеро», звучали по радио, а в 1995 году вышел дебютный альбом «Танцы на завтрак». Увлекаясь карьерой, Илона и не заметила, как начала повторять материнский маршрут.

Она стремилась быть успешной и востребованной, но точно так же, как когда-то Эдита Пьеха, оставляла дома своих детей. Признание пришло, но с ним и новая беда: её сын Стас, тот самый будущий кумир миллионов, попал в зависимость от наркотиков. Первую «дозу» он попробовал ещё в детстве, будучи предоставлен сам себе.

Война, которая не заканчивается

Для Илоны Броневицкой новость о том, что её сын - наркоман, стала страшным ударом. Она признавалась, что поначалу даже не понимала всей глубины катастрофы, не знала, как работает этот механизм уничтожения личности. Врачи объяснили ей простым и жутким сравнением:

«Представьте свежий огурец, который макают в рассол. Рано или поздно он станет соленым навсегда».

Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Стас Пьеха пережил несколько инфарктов, не раз попадал в реанимацию, был в коме. Илона и её мать, забыв старые распри, объединились. Они вместе возили Стаса по клиникам, платили огромные деньги за лечение, увозили его в другие города, чтобы вырвать из привычного круга общения.

«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день. Это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии», - с горечью призналась не так давно Илона Броневицкая.

Сегодня Стас Пьеха живёт полноценной жизнью, растит сына, помогает другим зависимым, но его мать знает, что расслабляться нельзя. Эта беда научила её смирению и настоящей материнской любви, которую, быть может, она сама недополучила в детстве, но смогла отдать сполна, когда наступил критический момент.

Личное счастье, приют и покой

Илона Броневицкая трижды выходила замуж. От первого брака с музыкантом Пятрасом Герулисом у неё родился Стас. Во втором браке с Юрием Быстровым - дочь Эрика, которая стала архитектором и подарила ей двух внучек.

© Илона Броневицкая с сыном Стасом и дочкой Эрикой

Правда, только с третьим мужем, музыкантом Евгением Тимошенко, она обрела, по её словам, настоящий покой и гармонию. Певица признаётся: даже в зрелом возрасте можно встретить «своего принца», главное - быть открытой миру .

Сейчас много сил Илона отдаёт благотворительности. Она возглавляет центр помощи бездомным животным, в её приюте живут сотни собак и кошек. Это дело стало для неё не просто хобби, а настоящей отдушиной, возможностью дарить тепло тем, кто в нём особенно нуждается.

Что касается Эдиты Пьехи, то легендарная певица давно не появляется на публике. Ей 88 лет, она живёт в своём загородном доме в лесистой местности под Петербургом. Илона регулярно навещает мать и рассказывает, что та чувствует себя соответственно возрасту: передвигается по дому (по некоторым данным, с помощью коляски), но сохраняет ясный ум и замечательное чувство юмора.

© Эдита Пьеха на одной сцене с дочерью и внуком

Звезда советской эстрады выбрала уединение и покой, окружив себя только самыми близкими. Когда-то обида, казавшаяся вечной, растворилась. Осталось главное - семья и понимание, что время уходит, а нити, связывающие мать и дочь, порвать нельзя.