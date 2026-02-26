Человек крайностей: как сложилась жизнь звезды «Экипажа» Ирины Акуловой

Когда-то педагоги говорили, что у этой хрупкой девушки дар - она умела плакать по команде. Сегодня слезы Ирины Акуловой настоящие, но текут они от обиды и одиночества в ветхом домике вдали от Москвы. О том, почему бывшая звезда театра и кино сменила шумные московские тусовки на захолустье и сожалеет ли о былой славе, - в нашей статье.

Детство, пропущенное сыном

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Акулова всегда была человеком крайностей - «оголённым нервом», как говорили её коллеги. В профессии это помогало: она могла разрыдаться в кадре за секунду, за что однокурсники прозвали её неласково, но метко («клизмой»). Однако в жизни эта эмоциональность сыграла с ней злую шутку.

В 1972 году, когда у Ирины родился сын Митя, она приняла решение, которое позже назовёт главной ошибкой жизни. Вместо того чтобы растить мальчика в Москве, где у отца, будущего народного артиста России Вячеслава Жолобова, были возможности для ухода, Акулова отправила младенца к своим родителям в провинцию.

Официальная версия - «там чистый воздух и лучше для здоровья». На самом деле актриса не хотела выпадать из обоймы: её ждали театр, съёмки, репетиции. Муж был против разлуки с ребёнком, но Ирина настояла на своём. Сын рос с бабушкой и дедушкой, видя мать лишь набегами - по выходным и праздникам.

В поисках счастья

Личная жизнь артистки напоминала американские горки. Если первый муж был человеком серьёзным и основательным, то второй, Пётр Смидович, оказался полной его противоположностью. Это были годы безудержного веселья: пару чаще видели в ресторанах ВТО и Дома кино, чем дома. Гонорары таяли мгновенно - их пропивали и прогуливали в шумных компаниях.

Третий брак дал надежду на тихую гавань. Николай Пузырёв, младше Ирины на пять лет, души в ней не чаял. Но счастье рухнуло из-за командировки: муж уехал на заработки в Австралию на пару месяцев, а вернулся через полгода с повинной. У него появилась другая женщина, которая ждала ребёнка. Для самолюбивой Акуловой, по собственному признанию, это был удар ниже пояса.

В начале 90-х (тяжелейшее для страны время) в свои 42 года, устав от предательств и понимая, что в профессии её амплуа «невест» и «лирических героинь» уходит к более молодым, Ирина приняла неожиданное решение. Она собрала нехитрый скарб и уехала туда, где, как ей казалось, её ждут и помнят, - в родную Кинешму, к сыну.

Свою роль сыграли непростые отношения с легендарной Татьяной Дорониной, худруком МХТ имени Горького, в который Акулова перешла после разделения этого великого «храма искусств» в середине 80-х.

Однако Митя, выросший без материнской ласки, к тому времени уже жил своей жизнью. Чувство вины и непонимание стен, которые Ирина возвела между ними много лет назад, сделали своё дело. Родные люди так и не стали по-настоящему близкими. Актриса купила старый дом, завела бездомных животных и буквально затворилась от мира на три десятилетия.

Старость без звездной болезни

Когда несколько лет назад телевизионщики разыскали Акулову, они не поверили своим глазам. Некогда ухоженная, стильная женщина, которая, по слухам, и в 70 лет прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы сохранить лицо, превратилась в сгорбленную старушку. Дом, который должен был стать убежищем, пришёл в упадок: облупившаяся краска, ветхая мебель, разруха.

«Дни своей славы я забыла и даже вспоминать их уже не хочу», - призналась журналистам Акулова.

В программе «Прямой эфир» актриса рассказала, что получает повышенную («собянинскую») пенсию, поскольку зарегистрирована в Москве, однако сын, на которого она оформила доверенность, якобы перечисляет ей далеко не всю сумму.

Благо, её подкармливают добросердечные соседи. Впрочем, на жизнь звезда «Экипажа», в котором Акулова исполнила роль «той самой» Алевтины, которая изводила своими придирками сына и мужа в исполнении Анатолия Васильева, не жалуется.

В нынешнем году Акулова отметит 75-летний юбилей. Она всё так же живёт в тишине провинциального городка Кинешма. От шумной богемной жизни, ресторанов и оваций не осталось и следа. Осталась только память и ощущение, что где-то на этом долгом пути она свернула не туда. Сама актриса в редких интервью повторяет одну и ту же фразу: каждый сам кузнец своего счастья, а иногда и несчастья…