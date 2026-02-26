Лиза Чайкина: как веселая девчушка стала «рупором Победы»

Когда 16 июня 1963 года в космос полетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, то весь мир следил за ней по позывному «Чайка». Так и вошла она в мировую историю. А его выбрала по имени своего кумира, пример которой и помогал преодолевать все препятствия в жизни — партизанки, Героя Советского Союза Лизы Чайкиной.

Эта весёлая и жизнерадостная девушка была любимицей жителей всего своего Пеновского района Тверской области. Её энергии хватало на всё – и газеты неграмотным читала, и по хозяйству старикам помогала, выбивала помощь для попавших в трудную ситуацию. Да и среди молодых была заводилой. Так что её только так и звали – наша Лиза. Под этим ласковым именем осталась и после своей гибели, так и вошла в учебники истории как Лиза Чайкина.

Она родилась 28 августа 1918 года в самой глухой деревне Руно. Отец был инвалидом Первой мировой войны, а потому всё хозяйство легло на плечи матери. Так что Лизе без дела сидеть не приходилось — надо было помогать. Об учёбе в их глухомани можно было только мечтать, поэтому, когда в 1928 году открылась начальная школа, то радости не было предела. Так Лиза в 10 лет стала первоклассницей.

Училась с жадностью. Утром в школе, а потом бежит по домам и рассказывает, что узнала. А ещё все последние новости, потому в деревне прозвали «наша газета» — читать-то не все тогда умели. Но на четырёхлетке вся учеба и закончилась – ездить в район в среднюю школу никакой возможности не было. Зато узнав про пионеров Лиза загорелась этой идеей и организовала такой отряд у себя в селе.

Стоит ли удивляться что, став комсомолкой, пыл у Лизы не пропал, она стала заведовать избой-читальней. Это такой мини-клуб, который организовывался в самых отдаленных селениях. Девушку ставят в пример другим, а в 1939 году единодушно избирают секретарём райкома комсомола!

© Елизавета Чайкина

Были большие планы, их уже начали реализовывать. Настолько успешно, что кругом заговорили что не удивятся, если вскоре Лиза окажется в ЦК ВЛКСМ. Её авторитет среди молодёжи был столь высок, что всего за полтора года число комсомольцев в районе удвоилось. Но тут началась Великая Отечественная война.

Чайкина помогает призывникам — организовывает курсы военной подготовки для тех, кто ещё не достиг 18 лет. Она и сама училась, ещё до войны получила значки ГТО и «Ворошиловский стрелок».

Немцы наступали стремительно, и все понимали – район вот-вот окажется под оккупацией. Тогда начали заранее, ещё в июле 1941 года, формировать партизанский отряд. В лесу была подготовлена база, определены списки. На полях оставался урожай, и Чайкина со своими комсомольцами так шустро его убрали, что врагу не досталось ни колоска. Эти запасы потом и партизан кормили, и местным жителям выжить помогли.

10 октября Пено оккупировали. На 11 октября был назначен сбор партизан в лесу. Вместе с Лизой Чайкиной пришли 23 комсомольца, сама она становится секретарем подпольного комитета комсомола. Ещё в 19 селах были ей оставлены ячейки по 2-3 человека, в совсем маленьких деревнях действовало по одному подпольщику.

Такая разветвлённая сеть позволила партизанам собирать разведывательную информацию. А связной между ними стала Лиза Чайкина. Пеновский отряд вначале действовал как самостоятельный, а потом вошёл в состав 2-й Особой партизанской бригады. Чайкина участвовала и в боевых операциях, судя по донесениям, за 40 дней своей партизанской биографии она побывала в трёх боях, участвовала во взрыве железнодорожного моста и в составе группы пустила под откос вражеский эшелон, захватила планшет с документами.

Но главной ее задачей было информировать население о положении на фронте. В эпоху интернета и доступности информации это может показаться малозначительным. Но в отсутствии связи любая информация становилась стратегически важной. Люди узнавали, что фронт стабилизировался, что Москва не просто держится, а там 7 ноября прошёл парад, и это давало силы и надежду.

Известность Лизы Чайкиной в районе создавало серьёзные сложности – в любой момент могли узнать и донести немцам. Поэтому между деревнями передвигалась по ночам, через занесённые снегом леса. Если в деревне были немцы, то оставляла листовки члену подпольной ячейки для тайного распространения. Если село было свободно от постоя, то собирала местных жителей и рассказывала им о положении на фронтах.

В последний поход пошла с докладом Сталина по случаю праздника 7 ноября. Так за 10 дней обошла 14 деревень — последнее собрание провела в Жукопе. Заночевала на кордоне Красное Покатище у своей подруги Марии Купоровой. А утром 22 ноября 1941 года нагрянули немцы. Предателем оказался местный житель Колосов, который выследил куда ушла партизанка, а потом побежал к фашистам. Дом Купоровой сожгли, а всю семью расстреляли. Саму Лизу – арестовали.

Её привезли в гестапо в райцентр Пено. Пытали жестоко, били железными прутьями – требовали выдать местоположение партизанского отряда. Лиза молчала. Она даже имени своего фашистам не раскрывала и твердила, что её фамилия Иванова и сама она родом из Ленинграда.

23 ноября 1941 года всех жителей Пено согнали на площадь у сельской водокачки. Гестаповцы вывели Лизу Чайкину. Офицер обратился к жителям: «Кто её знает?» Все молчали. И лишь одна женщина, которую в мирное время редко видели трезвой, выкрикнула: «Да кто ж её не знает? Это Лизка Чайкина, секретарь райкома…»

И вот только тут Лиза Чайкина заговорила. Она успела сказать землякам, что страна сражается, а немцы обязательно будут разбиты. И тут раздались выстрелы – взбешенный офицер выстрелил в грудь, а потом в висок.

Похоронили Лизу Чайкину там же, у водокачки Пено. А село и весь район действительно освободили, как она и говорила. 2 марта 1942 года вышел Указ Верховного Совета СССР о присвоении Елизавете Ивановне Чайкиной звания Героя Советского Союза. Но для всех она так и осталась Лизой, а потом ее имя зазвучало и из космоса как позывной первой в мире женщины-космонавта.