Потерянная дочь, кома и запоздалое счастье: история второго рождения Игоря Бочкина

17 февраля народному артисту России Игорю Бочкину исполнилось 69 лет. В его биографии хватило бы драм на десяток сериалов: всенародная слава после «Горячева и других», четыре брака, потерянная дочь и клиническая смерть. В начале нулевых врачи развели руками и дали жене последний шанс попрощаться. Но женщина отказалась прощаться — она уговорила мужа вернуться. Как выглядит жизнь после того, как ты заглянул за грань?

© runews24.ru

Врачи не давали шансов

Аппарат ИВЛ размеренно отсчитывал секунды, которые могли стать последними. Анна Легчилова, молодая супруга актёра, вошла в реанимацию, чтобы попрощаться. Муж лежал бледный, опутанный проводами — тромбоз, кома, клиническая смерть. Медсестра тактично вышла, оставив женщину наедине с умирающим.

«Игорь, ты должен вернуться, — она не плакала, просто сжимала его руку и говорила, говорила без остановки. — У нас всё будет хорошо. Только живи».

Этот монолог длился не минуты — вечность. А потом случилось то, что медики называют чудом, а сам Бочкин — вторым рождением. Он выкарабкался. И та история у реанимационной койки перечеркнула всё его прошлое — заставила забыть про алкоголь, пересмотреть ценности и наконец-то обрести тихое семейное счастье.

Случайный старт

Родился Игорь в простой московской семье, где об актёрстве никто и не помышлял. Обычный школьник, спортсмен, мечтающий об инженерном деле. Всё изменилось в 15 лет в фойе кинотеатра, когда к нему подошла ассистент режиссёра фильма «Огоньки».

«Мальчик, ты в кино сниматься хочешь?» — этот вопрос стал судьбоносным.

Съёмки Игорь поначалу не воспринял всерьёз. Но потом была роль в ленте «Красно солнышко», армия, а затем и твёрдое решение поступать в ГИТИС. В 1981 году он получил диплом и ушёл в профессию с головой.

Сцена театра, первые спектакли, эпизоды в кино — он набирался опыта, не подозревая, что через десять лет проснётся знаменитым. Сериал «Горячев и другие», вышедший в середине 90-х, смотрела вся страна. 130 серий, которые сделали Бочкина народным любимцем.

«После этой работы выйти на лестничную клетку было подвигом, — смеётся актёр. — Фанатки караулили у подъезда, узнавали в магазинах. Это был феномен первого большого сериала».

Но слава не вскружила ему голову. Он всегда был избирателен: «Не могу ходить на съёмки как на завод». В его фильмографии сегодня больше 80 работ: от криминальных драм до пронзительной ленты «Нулевой пациент». И это далеко не предел.

Четыре попытки стать счастливым

Если в профессии Бочкин всегда был на высоте, то в личной жизни долгие годы царил хаос. Первый брак со студенческой любовью Алисой Завенягиной распался почти сразу после института. Молодость, ревность, желание «погулять» — всё это разрушило пронзительное чувство.

Второй союз, в котором родилась дочь Александра, тоже не выдержал испытания бытом. Сам актёр позже жёстко сформулирует причину:

«Расстались из-за моих баб. Я дико гульбанил, такого шороху давал».

Дочке не было и года, когда Светлана увезла её в Испанию. С тех пор отец и дочь не общаются.

«Мне не дают с ней видеться, — признавался Игорь с горечью. — Надеюсь, она меня не помнит, и отсутствие отца не стало для неё травмой».

Третьей попыткой обрести покой стал брак со Светланой Зубковой, который продлился 14 лет. Но и там актёр не смог совладать с собой — измены и загулы поставили точку в отношениях. Казалось, что роль примерного семьянина ему не по плечу, пока в 2002 году в его жизни не появилась актриса Анна Легчилова.

Та, которая не отпустила

Анна была младше на 12 лет. Именно она уговорила мужа встретить Новый год в Таиланде, а потом — гастроли, перелёты, бешеный ритм репетиций. Организм, измотанный многолетними нагрузками, дал сбой. Тромб, кома, реанимация.

«После Таиланда подхватил кишечную заразу, потом Израиль, Канада, Америка, антреприза, по ночам репетировал Шукшина», — перечисляет Бочкин тот роковой график.

Врачи уже развели руками, когда Анна села рядом с ним и начала говорить. Она не прощалась — она приказывала ему жить. И он вернулся. Выкарабкался буквально с того света.

После этого случая жизнь разделилась на «до» и «после». Актёр бросил пить, начал делать зарядку, следить за питанием. А в 2016 году, когда Игорю было 59, а Анне 47, у пары родился сын. Три года они скрывали малыша от прессы, оберегая своё запоздалое счастье.

«Я благодарен Ане за всё, — не устаёт повторять актёр. — Если бы не она, неизвестно, где бы я сейчас был. Она меня с того света вытащила».

© Анна Легчилова и Игорь Бочкин

Без рутины и фальши

Несколько лет назад Игорь Бочкин принял неожиданное для многих решение: уволился из Театра имени Пушкина, где прослужил почти 30 лет. Причина банальна и страшна для артиста — ему стало скучно.

«Страшная рутина, нет места для творчества, — объяснил он свой уход. — В театре сейчас своя тусовка, свои игры, в которых я не хочу участвовать».

Сейчас он выходит на сцену лишь изредка, пробует себя в режиссуре. В 2020-м поставил спектакль «Формула счастья», где сыграл вместе с Еленой Валюшкиной. Снимается в кино, занимается здоровьем и много размышляет о жизни, родине и памяти.

«Мы много ухмылялись в своей молодости над пионерскими линейками, — рассуждает артист. — А к чему это привело? Молодёжь не знает своей истории. А ведь это память. Её нужно беречь».

В свои 69 Бочкин не играет возраст — он живёт в полную силу. О бывших жёнах вспоминает без злобы, о дочери в Испании — с тихой грустью, но смирением. Он признаёт: в своих бедах виноват сам. Молодость и глупость списать на счёт легко, а вот исправить прошлое — уже невозможно.

Но главное, что он усвоил после клинической смерти: здоровье и семья — это фундамент. Остальное приложится. Игорь Бочкин, прошедший через кому, предательства, четыре брака и потерю ребёнка, сегодня просто живёт и радуется каждому дню. Потому что знает: иногда, чтобы обрести себя, нужно сначала умереть.